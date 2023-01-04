https://sputniknews.com.tr/20230104/is-insani-dilek-sabanci-rol-model-odulune-adayim-1065466089.html

İş İnsanı Dilek Sabancı: Rol model ödülüne adayım

İş İnsanı Dilek Sabancı: Rol model ödülüne adayım

Türkiye’nin renkli kişiliği ile tanıdığı, 2004 yılında hayatını kaybeden iş adamı Sakıp Sabancı’nın kızı Dilek Sabancı, Avusturya’daki Sheconomy Dergisi’nin... 04.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-04T18:38+0300

2023-01-04T18:38+0300

2023-01-06T18:38+0300

anlat bana

radyo

güler sabancı

ödül

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İş İnsanı Dilek Sabancı: Rol model ödülüne adayım İş İnsanı Dilek Sabancı: Rol model ödülüne adayım

Radyo Sputnik’te yayınlanan Meliha Okur’la Anlat Bana programının bu haftaki stüdyo konuğu Özel Olimpiyatlar Organizasyonu Başkanı, VİSTA Turizm Yönetim Kurulu Başkanı, Serebral Palsi Merkezi Başkanı ve İş Kadını Dilek Sabancı’ydı. Sabancı, Avusturya’da yayınlanan “Sheconomy” dergisi tarafından verilen hayırseverlik ödülüne aday alma sürecini anlattı.Sabancı şu ifadeleri kullandı:“Avusturya’da Sheconomy denilen bir dergi var. Dergi ekonomi, sosyal yaşam, siyaset, turizm, işletme, müzik ve hayırseverlik gibi konularda çalışan insanlara ödül veriyor. Yani başarılı olanları seçip ödül vermeye kendini adamış bir dergi. Bana da Türkiye’nin en başarılı modacılarından olan Atıl Kutoğlu aday olmayı tavsiye etti. Sonunda gittim ve adaylar arasında siyasetçilerin çok olduğunu gördüm. Ben ortamı gördükten sonra hazırlanıp aday olmaya karar verdim. Rol model ödülüne de, hayırseverlik ödülüne de adayım. Türkiye’den rakibim yok ancak yurtdışından rakiplerim olacaktır. 14 Ocak’ta oylama açılacak ve 12 Şubat’a kadar devam edecek. Biz herkese oylama başladığından haber vereceğiz. Onun bir linki var onu da paylaşacağız ve insanlar oy kullanacaklar.”‘1-2 milyon dolar da yetebilir’İnsanların nasıl şartlarda rahat yaşayabileceğini de anlatan Sabancı, sözlerine şöyle devam etti:“İnsanın iyi bir evi olması, arabası olması, rahat yaşayabileceği bir parası olması ama bu para bana göre milyar dolarlar değil. Milyon dolarlar da yetebilir veya bazı insanlara 1-2 milyon dolar da yetebilir. Onun dışında istediği zaman seyahat edebilecek. 50 milyon ile 100 milyon dolarınız olsa rahat rahat yaşarsınız ama bence de 50-100 milyon dolara değil de daha düşük rakamlarla daha çok mutlu olabilmek daha büyük başarı. İyi bir işiniz olsun, eviniz olsun, arabanız olsun, hastalandığınızda hastaneye gidecek paranız olsun, denize merakınız varsa tekneniz olsun, başka insan ne ister ki? Steve Jobs hayatı boyunca para kazandığını ama dostlarıyla, sevdikleriyle paylaşamadığını ve paranın kanseri yenemediğini söylüyor. Bugünkü aklım olsa çevreme daha çok önem veririm diyor, bu çok büyük bir laf."

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2023

Meliha Okur https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/0c/11/1051867473_268:0:1334:1066_100x100_80_0_0_2f0b7f56392bc96e5f71d23a99d15773.jpg

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radyo, güler sabancı, ödül, аудио