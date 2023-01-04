https://sputniknews.com.tr/20230104/iranda-hava-kirliligi-nedeniyle-578-kisi-hastaneye-basvurdu-1065386926.html

İran'da hava kirliliği nedeniyle 578 kişi hastaneye başvurdu

İran'da hava kirliliği nedeniyle 578 kişi hastaneye başvurdu

İran'ın güneybatısındaki Huzistan eyaletinde hava kirliliğine bağlı rahatsızlıklar nedeniyle bir günde 578 kişi hastaneye başvurdu. 04.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-04T20:14+0300

2023-01-04T20:14+0300

2023-01-04T20:14+0300

dünya

iran

hava kirliliği

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/13/1064737064_0:0:751:423_1920x0_80_0_0_022ab07dc72a7e8b06f34d8101c77cc6.jpg

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Dr. Habib Hayber, konuya ilişkin bilgi verdi. Hayber, "Huzistan'da hava kirliliğine bağlı olarak, 24 saatte, kalp ve solunum rahatsızlıkları şikayetiyle 578 kişi hastanelere müracaat etti." dedi.Söz konusu hastalardan 512'sinin ayakta, 66'sının ise yatarak tedavi gördüğünü aktaran Hayber, solunum yolları rahatsızlığı bulunanların, havanın kirli olduğu günlerde zorunlu olmadıkça evden çıkmaması gerektiğini vurguladı.Tharan'da hava kalitesi bugün 179 olarak ölçüldüİran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı da dünyada hava kirliliği sıralamasında ilk 3 kent arasında yer alan Tahran'da bugün hava kalite endeksinin ortalama 179 olarak ölçüldüğünü, şehrin bazı bölgelerinde bunun 200’ü de geçtiğini aktardı.Bazı şehirlere ilişkin bilgilerin de verildiği haberde, hava kalite endeksinin Hemedan’da 152, Yezd’de 152, Dezful’da 152, Arak’ta 159, Kerec’de 159, Kazvin’de 163, Tebriz’de 164, İsfahan’da 167, Mahşehr’de 170 olduğu paylaşıldı. Huzistan'ın merkez kenti Ahvaz'da ise hava kirliliğinin 178 olarak ölçüldüğü kaydedildi.Hava kalitesi endeksinde bir metreküp hava içindeki partikül maddeye (PM10) göre belirlenen değerler şöyle sıralanıyor:"0-50 arası "temiz hava" (yeşil), 51-100 "orta" (sarı), 101-150 "hassas" (turuncu), 151-200 "sağlıksız" (kırmızı), 201-300 "çok sağlıksız" (mor), 301-500 "tehlikeli" (kahverengi)"Bazı bölgelerde eğitim uzaktan yapılıyorHava kirliliği nedeniyle başta Tahran olmak üzere birçok eyalette sık sık okullar tatil ediliyor, dış mekanlarda spor yapmak yasaklanıyor ve araç trafiğine çeşitli kısıtlamalar getirilip inşaatlar geçici olarak durduruluyor.Son dönemde de Tahran'ın yanı sıra Elborz, İsfahan, Doğu Azerbaycan, Kazvin, Kum ve Huzistan eyaletlerinin birçok bölgesinde eğitim birkaç gündür çevrim içi yapılıyor, riskli grupta bulunan vatandaşlar da izinli sayılıyor.İran Meclis Çevre Grubu Başkanı Sümeyye Rafii, 14 Aralık’ta yaptığı açıklamada, 2021'de ülkede 41 bin 700'den fazla kişinin hava kirliliği nedeniyle hayatını kaybettiğini belirtmişti.Rafii, “Ne yazık ki bu yıl Tahranlılar 2 gün, İsfahan, Kerec, Ahvaz ve Arak halkı ise sadece birer günü temiz hava ile geçirdi.” ifadelerini kullanmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20221231/iranda-hava-kirliligi-nedeniyle-bircok-eyalette-egitime-ara-verildi-1065245552.html

iran

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

iran, hava kirliliği