https://sputniknews.com.tr/20230104/imamoglu-sehit-yakini-itfaiye-erimiz-calismaya-devam-edecek-bu-bu-iftiralari-atanlar-gidecek-1065384115.html

İmamoğlu: Şehit yakını itfaiye erimiz çalışmaya devam edecek, bu bu iftiraları atanlar gidecek

İmamoğlu: Şehit yakını itfaiye erimiz çalışmaya devam edecek, bu bu iftiraları atanlar gidecek

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul İtfaiyesinde çalışan ve terörle irtibatlı- iltisaklı olduğu iddia edilen itfaiye eri... 04.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-04T18:54+0300

2023-01-04T18:54+0300

2023-01-04T18:56+0300

ekrem imamoğlu

türkiye

terör örgütü

terör

ibb

süleyman soylu

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Saraçhane'deki belediye binasında gazetecilere açıklama yapan İBB Başkanı İmamoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun adil olmadığını öne sürdü.Bir önceki toplantıda Bakan Soylu'nun, İBB'de teröristler olduğunu iddia ettiği 9 Aralık 2021 gününden 31 Temmuz 2022'ye kadar yani 8 ay boyunca her nedense kullanmadığı bir yetki olduğunu anlattığını ifade eden İmamoğlu, şöyle devam etti:İmamoğlu, bu nedenle İçişleri Bakanı Soylu hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını kaydetti.Anayasa Mahkemesinin, 28 Kasım 2019 ile 18 Nisan 2021 tarihleri arasında arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması yapılmasını yasakladığını anlatan İmamoğlu, bu dönemde sabıka kayıtlarını kamu seçeneğinden almış ve sicili temiz görünen kişileri işe aldıklarını söyledi.İstanbul İtfaiyesinde çalışan, terörle irtibatlı ve iltisaklı gösterilen itfaiye eri Muharrem Kılıç ile ilgili açıklamalarda bulunan İmamoğlu, bu kişinin şehit kardeşi olduğunu, arşiv araştırmasının yasaklandığı dönemde adli sicilinin kamu seçeneğinden temiz olduğunu belirtti.İmamoğlu, "Şehit yakını itfaiye erimiz çalışmaya devam edecek. Bu yalanları, bu iftiraları atanlar gidecek" diye konuştu.Eski İBB Başkanı Mevlüt Uysal ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın sorumlu olduğu dönemde işe alınan 1800 kişi için güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması istenmediğini dile getiren İmamoğlu, "Yani Uysal ile Yerlikaya temiz, yine İmamoğlu suçlu?" dedi.Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın akıllıca davrandığını, sesini çıkarmadığını ama kabahatinin büyük olduğunu öne süren İmamoğlu, "Eğer savcılığa ulaşan o raporda sadece Ekrem İmamoğlu ve onun yöneticileri suçlanıyorsa 'gök kubbeyi başınıza yıkarız' dedim. Yıkarız kardeşim. Bundan hiç kuşkunuz olmasın" ifadelerini kullandı.Bir gazetecinin, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın dün partisinin TBMM Grup Toplantısı'ndaki "İstanbul'u nasıl kazandıysak İstanbul Sözleşmesi'ni de bir kez daha kazanacağız" sözünü hatırlatarak, HDP ile gizli bir ittifak olup olmadığı sorusuna İmamoğlu, şu yanıtı verdi:

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ekrem imamoğlu, terör örgütü, terör, ibb, süleyman soylu