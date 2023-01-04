https://sputniknews.com.tr/20230104/hastaneden-izin-alip-katildigi-toki-kura-cekiminde-ev-sahibi-oldu-1065373038.html

Hastaneden izin alıp katıldığı TOKİ kura çekiminde ev sahibi oldu

Hastaneden izin alıp katıldığı TOKİ kura çekiminde ev sahibi oldu

Ankara'da hastanede tedavi gören 72 yaşındaki Bekir Özgür, hastane yönetiminden izin alarak katıldığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) Polatlı... 04.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-04T13:52+0300

2023-01-04T13:52+0300

2023-01-04T13:52+0300

toki

hastane

kura çekimi

türkiye

konut

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Polatlı'da Duatepe Devlet Hastanesi'nde kronik bronşit tedavi gören Özgür, hastane yönetiminden aldığı özel izinle Sincan Belediyesi Rüstem Altunbaş Konferans Salonu'ndaki kura çekimine katıldı.Kurada adı çıkan Özgür, ilk kez ev sahibi olmanın sevinciyle tedavisinin devam için hastaneye döndü.Bekir Özgür, BAĞKUR emeklisi olduğu ve Polatlı ilçesinde tarımsal faaliyette bulunduğu söyledi.TOKİ'ye başvurduğunu ve kura çekiminde ev sahibi olduğunu belirten Özgür, "Çok güzel bir kura çekildi, hiç kimseye haksızlık olmadan. Benim ismim de çıktı. İlk kez evim oldu, çok memnunum. Ev alma imkanım yoktu. Son zamanda Allah nasip etti" dedi.Kura çekiminin yapılacağı yere bir arkadaşının aracıyla götürdüğünü, banliyö treniyle hastaneye döndüğünü anlatan Özgür, şartların uyması durumunda evini 4 çocuğunun annesi eşi Sebahat Özgür'ün üzerine kaydettireceğini belirtti.Sağlık sektöründeki değişime dikkati çeken Özgür, "Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Kimseyi de perişan etmesin. Birbirimizi tutalım. Sağ, sol, Kürt, Alevi diye kimseyi kandırmasınlar, hepsini seviyoruz. Hepsi bir olsun, kendini çakallara yedirmesin. Türk milletinden istediğim budur. Cumhurbaşkanımızın da canı sağ olsun, o da başımızda bulunsun" ifadelerini kullandı.Hastane yönetimi de sevindiDuatepe Devlet Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Filiz Yıldırım da 10 yıllık hastası Bekir Özgür’ün kronik bronşit tanısıyla hastanede tedavi gördüğünü, kura çekilişi için izin istediğini anlattı.Yıldırım, "Onu kuraya gönderdik, hastamız sevinç gözyaşlarıyla döndü. Ona da bir ev çıktığını öğrendik. Devletimizin verdiği bu imkan için hep birlikte büyük gurur yaşadık. Hem idaremiz hem hastamız tüm çalışma arkadaşlarım olarak onun hastalığına bizler şifa olurken devletimiz de bu vatandaşın şifasını ikiye katladı. Herkese minnet borçluyuz. Dualarımız vatanımızla, milletimizle" diye konuştu.Başhekim Yardımcısı Gülizar Yıldırım ise hastanelerinde akut bronşit tanısıyla yatan Bekir Yıldırım’ın mutluluğunu paylaştıklarını söyledi.

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toki, hastane, kura çekimi, konut