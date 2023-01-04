https://sputniknews.com.tr/20230104/gram-altindaki-yukselis-suruyor-1065361339.html
Gram altındaki yükseliş sürüyor
Gram altındaki yükseliş sürüyor
Dolar 18.73 bandında yer alırken dün tarihi zirvesini gören gram altın ise bugün de bin 112 liradan işlem görüyor. 04.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-04T09:22+0300
2023-01-04T09:22+0300
2023-01-04T09:22+0300
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Dolar, 4 Ocak 2023 sabahında 18,73 lira bandının üzerinde yer alıyor.Spot piyasada dolar/TL alış fiyatı 18,7304 lira, satış fiyatı 18,7403 liradan işlem görüyor.Euro/TL 19,7965 lira alış fiyatı, 19,8448 lira satış fiyatıyla el değiştiriyor.Euro/dolar paritesi ise 1,0567 seviyesinde yer alıyor.Çeyrek altın ne kadar?Ons altın 1850 dolar bandını zorlarken, gram altında yükseliş sürüyor.Spot piyasada altın satış fiyatları, gram altın 1112 lira, çeyrek altın 1861 lira, yarım altın 3721 lira, cumhuriyet altını 7415 liradan el değiştiriyor.
https://sputniknews.com.tr/20230102/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1065281871.html
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dolar ne kadar,euro ne kadar,dolar fiyatları,çeyrek altın ne kadar,gram altın ne kadar
dolar ne kadar,euro ne kadar,dolar fiyatları,çeyrek altın ne kadar,gram altın ne kadar
Gram altındaki yükseliş sürüyor
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Dolar 18.73 bandında yer alırken dün tarihi zirvesini gören gram altın ise bugün de bin 112 liradan işlem görüyor.
Dolar, 4 Ocak 2023 sabahında 18,73 lira bandının üzerinde yer alıyor.
Spot piyasada dolar/TL alış fiyatı 18,7304 lira, satış fiyatı 18,7403 liradan işlem görüyor.
Euro/TL 19,7965 lira alış fiyatı, 19,8448 lira satış fiyatıyla el değiştiriyor.
Euro/dolar paritesi ise 1,0567 seviyesinde yer alıyor.
Çeyrek altın ne kadar?
Ons altın 1850 dolar bandını zorlarken, gram altında yükseliş sürüyor.
Spot piyasada altın satış fiyatları, gram altın 1112 lira, çeyrek altın 1861 lira, yarım altın 3721 lira, cumhuriyet altını 7415 liradan el değiştiriyor.