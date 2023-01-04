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EKONOMİ
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https://sputniknews.com.tr/20230104/gram-altindaki-yukselis-suruyor-1065361339.html
Gram altındaki yükseliş sürüyor
Gram altındaki yükseliş sürüyor
Dolar 18.73 bandında yer alırken dün tarihi zirvesini gören gram altın ise bugün de bin 112 liradan işlem görüyor. 04.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-04T09:22+0300
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ekonomi
dolar
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Dolar, 4 Ocak 2023 sabahında 18,73 lira bandının üzerinde yer alıyor.Spot piyasada dolar/TL alış fiyatı 18,7304 lira, satış fiyatı 18,7403 liradan işlem görüyor.Euro/TL 19,7965 lira alış fiyatı, 19,8448 lira satış fiyatıyla el değiştiriyor.Euro/dolar paritesi ise 1,0567 seviyesinde yer alıyor.Çeyrek altın ne kadar?Ons altın 1850 dolar bandını zorlarken, gram altında yükseliş sürüyor.Spot piyasada altın satış fiyatları, gram altın 1112 lira, çeyrek altın 1861 lira, yarım altın 3721 lira, cumhuriyet altını 7415 liradan el değiştiriyor.
https://sputniknews.com.tr/20230102/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1065281871.html
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dolar ne kadar,euro ne kadar,dolar fiyatları,çeyrek altın ne kadar,gram altın ne kadar

Gram altındaki yükseliş sürüyor

09:22 04.01.2023
© AFP 2022 / DANIEL MUNOZDolar ve euro
Dolar ve euro - Sputnik Türkiye, 1920, 04.01.2023
© AFP 2022 / DANIEL MUNOZ
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Dolar 18.73 bandında yer alırken dün tarihi zirvesini gören gram altın ise bugün de bin 112 liradan işlem görüyor.
Dolar, 4 Ocak 2023 sabahında 18,73 lira bandının üzerinde yer alıyor.
Spot piyasada dolar/TL alış fiyatı 18,7304 lira, satış fiyatı 18,7403 liradan işlem görüyor.
Euro/TL 19,7965 lira alış fiyatı, 19,8448 lira satış fiyatıyla el değiştiriyor.
Euro/dolar paritesi ise 1,0567 seviyesinde yer alıyor.

Çeyrek altın ne kadar?

Ons altın 1850 dolar bandını zorlarken, gram altında yükseliş sürüyor.
Spot piyasada altın satış fiyatları, gram altın 1112 lira, çeyrek altın 1861 lira, yarım altın 3721 lira, cumhuriyet altını 7415 liradan el değiştiriyor.
2022'de Google'da en çok arananlar belli oldu - Sputnik Türkiye, 1920, 02.01.2023
EKONOMİ
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
2 Ocak, 09:31
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