Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230104/fransada-internet-uzerinden-parasetamol-satisi-yasaklandi-1065392124.html
Fransa'da internet üzerinden parasetamol satışı yasaklandı
Fransa'da internet üzerinden parasetamol satışı yasaklandı
Fransa'da eczanelerde ilaç sıkıntısı yaşandığı bu dönemde, internet üzerinden parasetamollerin satışı yasaklandı. 04.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-04T22:29+0300
2023-01-04T22:29+0300
dünya
fransa
parasetamol
ilaç
ilaç
satış
yasak
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/03/02/1054368617_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_7dca8706a288256e77145f45c639f100.jpg
Ouest France'ın haberine göre, Çin'de Kovid-19 salgınında patlama yaşanması üzerine Fransa'da hükümet, 31 Ocak 2023'e kadar parasetamol etkenli ilaçların çevrim içi satışına yasak koydu.Yasağa ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.Kararda, ülkede parasetamol etkenli ilaçlara yönelik 6 aydan fazladır yaşanan tedarik sıkıntısı ve Çin'de yaşanan 'Kovid-19 salgını patlaması' gerekçe gösterildi.Fransız Ulusal İlaç Güvenliği Ajansı (ANSM), ülkede birkaç aydır eczacılardan, özellikle ağrı kesici olarak kullanılan parasetamol etkenli Doliprane ve Dafalgan'ı kontrollü vermelerini talep etmişti.Fransa'daki Üniversite Hastaneleri Tıbbi Kuruluş Komisyonları Başkanları Konferansı Başkanı Remi Salomon, 24 Aralık'ta Twitter'dan yaptığı açıklamada, "İlaçlarımızın ham maddesi olan etken maddelerin yüzde 80'i Çin ve Hindistan'da üretiliyor. Şu anda Çin'i etkisi altına alan Kovid-19 dalgası, muhtemelen birçok ilaçta tedarik zorluklarımızı derinleştirecek" ifadelerini kullanmıştı.Salomon, ilaç üretiminin yeniden Fransa'ya taşınması çağrısı yapmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20221021/fransada-parasetamol-iceren-ilaclara-sinirlama-1062547893.html
fransa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/03/02/1054368617_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_0eca31a86929af6db40b4402e62d917d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
fransa, parasetamol , ilaç, ilaç, satış, yasak
fransa, parasetamol , ilaç, ilaç, satış, yasak

Fransa'da internet üzerinden parasetamol satışı yasaklandı

22:29 04.01.2023
© AATablet, ilaç, hap
Tablet, ilaç, hap - Sputnik Türkiye, 1920, 04.01.2023
© AA
Abone olTelegram
Fransa'da eczanelerde ilaç sıkıntısı yaşandığı bu dönemde, internet üzerinden parasetamollerin satışı yasaklandı.
Ouest France'ın haberine göre, Çin'de Kovid-19 salgınında patlama yaşanması üzerine Fransa'da hükümet, 31 Ocak 2023'e kadar parasetamol etkenli ilaçların çevrim içi satışına yasak koydu.
Yasağa ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Kararda, ülkede parasetamol etkenli ilaçlara yönelik 6 aydan fazladır yaşanan tedarik sıkıntısı ve Çin'de yaşanan 'Kovid-19 salgını patlaması' gerekçe gösterildi.
Fransız Ulusal İlaç Güvenliği Ajansı (ANSM), ülkede birkaç aydır eczacılardan, özellikle ağrı kesici olarak kullanılan parasetamol etkenli Doliprane ve Dafalgan'ı kontrollü vermelerini talep etmişti.
Fransa'daki Üniversite Hastaneleri Tıbbi Kuruluş Komisyonları Başkanları Konferansı Başkanı Remi Salomon, 24 Aralık'ta Twitter'dan yaptığı açıklamada, "İlaçlarımızın ham maddesi olan etken maddelerin yüzde 80'i Çin ve Hindistan'da üretiliyor. Şu anda Çin'i etkisi altına alan Kovid-19 dalgası, muhtemelen birçok ilaçta tedarik zorluklarımızı derinleştirecek" ifadelerini kullanmıştı.
Salomon, ilaç üretiminin yeniden Fransa'ya taşınması çağrısı yapmıştı.
parasetamol içeren ilaçlar - Sputnik Türkiye, 1920, 21.10.2022
DÜNYA
Fransa'da 'parasetamol' içeren ilaçlara sınırlama
21 Ekim 2022, 00:18
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала