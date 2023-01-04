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Avrupa'da enerji krizi
Rusya'nın Ukrayna'daki özel operasyonu karşısında ABD'ye katılarak bir dizi ekonomik yaptırım kararı alan Avrupa'yı zorlu bir kış bekliyor. Hızla yükselen enerji fiyatları, ekonomik kriz ve toplumsal huzursuzluk gibi başlıklar, Rusya'ya yönelik bu 'cezalandırma' hamlesinin geri teptiğini gösteriyor.
https://sputniknews.com.tr/20230104/fransada-hukumetten-yuksek-elektrik-faturalarina-karsi-firincilara-destek-1065376913.html
Fransa'da hükümetten yüksek elektrik faturalarına karşı fırıncılara destek
Fransa'da hükümetten yüksek elektrik faturalarına karşı fırıncılara destek
Fransa'da hükümetin, yüksek elektrik faturalarıyla karşı karşıya kalan fırıncılara faturalarını ödemede destek vereceği belirtildi. 04.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-04T15:32+0300
2023-01-04T15:34+0300
avrupa'da enerji krizi
fransa
enerji
doğalgaz
elektrik
destek
fırın
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Ouest France'nin haberine göre, hükümet enerji krizi nedeniyle yüksek elektrik faturalarına maruz kalan sektördeki işletmelere yönelik daha önce açıkladığı fatura yardımına ek olarak vergi ve katkı payı ödemelerinin ertelenmesine ilişkin çalışma başlattı.Başbakan Elisabeth Borne yaptığı açıklamada, fırıncıların nakit ödemelerini azaltmak için vergilerinin ve sosyal katkı paylarının yanı sıra bu yılın ilk elektrik faturalarının bütün yıla yayılarak ödenmesi için çalıştıklarını belirtti.Diğer yandan Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, Zanaat ve Turizm'den sorumlu Bakan Olivia Gregoire ile ülkede sayıları 33 bin civarında olan sektörün temsilcileri bir araya geldi.Bakan Le Maire, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Fransız bagetinin UNESCO dünya mirası listesine kabul edildiği bir zamanda, artan enerji fiyatlarıyla karşı karşıya kalan fırıncıları desteklememek gerçek bir çelişki olur" ifadelerini kullandı.Fransız bakandan elektrik üreticilerine uyarıUygulamaya koydukları sistemle elektrik faturalarını yüzde 20 oranında azaltmayı öngördüklerini belirten Le Maire, kobilerin fatura ödemelerine destek sağlamak için internet platformunu hizmete aldıklarını anımsattı.Le Maire, enerji sağlayıcısı kuruluşlara da fiyatlar üzerinden 'oyun oynamamaları' uyarısı yaparak, taahhütlerini yerine getirmeyen kuruluşları ifşa edeceğini belirtti.Ayrıca yapılan çalışmalar kapsamında, yüksek enerji ödemeleriyle karşı karşıya kalan fırıncılık sektöründeki işletmeler, elektrik dağıtıcısı kuruluşlarla yaptıkları kontratları bozma hakkına sahip olacak.
https://sputniknews.com.tr/20221026/fransada-500-firinci-bir-gunlugune-kepenk-kapatti-1062729331.html
https://sputniknews.com.tr/20221130/fransiz-baget-ekmegi-unesco-dunya-mirasi-listesine-girdi-1064002255.html
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fransa, enerji, doğalgaz, elektrik, destek, fırın
fransa, enerji, doğalgaz, elektrik, destek, fırın

Fransa'da hükümetten yüksek elektrik faturalarına karşı fırıncılara destek

15:32 04.01.2023 (güncellendi: 15:34 04.01.2023)
© AFP 2022Baget ekmek
Baget ekmek - Sputnik Türkiye, 1920, 04.01.2023
© AFP 2022
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Fransa'da hükümetin, yüksek elektrik faturalarıyla karşı karşıya kalan fırıncılara faturalarını ödemede destek vereceği belirtildi.
Ouest France'nin haberine göre, hükümet enerji krizi nedeniyle yüksek elektrik faturalarına maruz kalan sektördeki işletmelere yönelik daha önce açıkladığı fatura yardımına ek olarak vergi ve katkı payı ödemelerinin ertelenmesine ilişkin çalışma başlattı.
Başbakan Elisabeth Borne yaptığı açıklamada, fırıncıların nakit ödemelerini azaltmak için vergilerinin ve sosyal katkı paylarının yanı sıra bu yılın ilk elektrik faturalarının bütün yıla yayılarak ödenmesi için çalıştıklarını belirtti.
Diğer yandan Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, Zanaat ve Turizm'den sorumlu Bakan Olivia Gregoire ile ülkede sayıları 33 bin civarında olan sektörün temsilcileri bir araya geldi.
Bakan Le Maire, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Fransız bagetinin UNESCO dünya mirası listesine kabul edildiği bir zamanda, artan enerji fiyatlarıyla karşı karşıya kalan fırıncıları desteklememek gerçek bir çelişki olur" ifadelerini kullandı.
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Fransız bakandan elektrik üreticilerine uyarı

Uygulamaya koydukları sistemle elektrik faturalarını yüzde 20 oranında azaltmayı öngördüklerini belirten Le Maire, kobilerin fatura ödemelerine destek sağlamak için internet platformunu hizmete aldıklarını anımsattı.
Le Maire, enerji sağlayıcısı kuruluşlara da fiyatlar üzerinden 'oyun oynamamaları' uyarısı yaparak, taahhütlerini yerine getirmeyen kuruluşları ifşa edeceğini belirtti.
Ayrıca yapılan çalışmalar kapsamında, yüksek enerji ödemeleriyle karşı karşıya kalan fırıncılık sektöründeki işletmeler, elektrik dağıtıcısı kuruluşlarla yaptıkları kontratları bozma hakkına sahip olacak.
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