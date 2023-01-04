https://sputniknews.com.tr/20230104/estonyada-fiyat-artislari-yuzunden-gazeteler--pazartesi-gunleri-cikmayacak-1065393071.html
Estonya’da günlük gazeteler, fiyat artışları nedeniyle Pazartesi günleri çıkmayacak
Estonya’da günlük gazeteler, fiyat artışları nedeniyle Pazartesi günleri çıkmayacak
Estonya’da günlük gazete Eesti Pevaleht, 16 Ocak’tan itibaren kağıt versiyonunu Pazartesi günleri basmayacağını duyurdu. Böylelikle ülkede Pazartesi çıkan tek... 04.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-04T23:01+0300
2023-01-04T23:01+0300
2023-01-04T23:02+0300
avrupa'da enerji krizi
estonya
gazete
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Eesti Pevaleht Genel Yayın Yönetmeni Urmo Soonvald ve gazetenin sahibi Delfi şirketinin CEO’su Argo Virkebau, ortak açıklamada, gazetenin kağıt versiyonunu Pazartesi günleri basmama kararının, fiyat artışı nedeniyle zorunlu olduğunu ifade ettiler.Daha önce Postimees, Оhtuleht ve Aripaev gazetelerinin de benzer karar aldığı anımsatıldı.Estonya, yıllık enflasyon açısından AB ülkeleri arasında lider konumda. Ülkede ekim ayında enflasyon yüzde 22.4 olarak gerçekleşmişti.
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estonya, gazete
Estonya’da günlük gazeteler, fiyat artışları nedeniyle Pazartesi günleri çıkmayacak
23:01 04.01.2023 (güncellendi: 23:02 04.01.2023) Abone ol
Estonya’da günlük gazete Eesti Pevaleht, 16 Ocak’tan itibaren kağıt versiyonunu Pazartesi günleri basmayacağını duyurdu. Böylelikle ülkede Pazartesi çıkan tek bir Estonca gazete kalmadı.
Eesti Pevaleht
Genel Yayın Yönetmeni Urmo Soonvald ve gazetenin sahibi Delfi şirketinin CEO’su Argo Virkebau, ortak açıklamada, gazetenin kağıt versiyonunu Pazartesi günleri basmama kararının, fiyat artışı nedeniyle zorunlu olduğunu ifade ettiler.
Daha önce Postimees, Оhtuleht ve Aripaev gazetelerinin de benzer karar aldığı anımsatıldı.
Estonya, yıllık enflasyon açısından AB ülkeleri arasında lider konumda. Ülkede ekim ayında enflasyon yüzde 22.4 olarak gerçekleşmişti.