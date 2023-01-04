Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Avrupa'da enerji krizi
Rusya'nın Ukrayna'daki özel operasyonu karşısında ABD'ye katılarak bir dizi ekonomik yaptırım kararı alan Avrupa'yı zorlu bir kış bekliyor. Hızla yükselen enerji fiyatları, ekonomik kriz ve toplumsal huzursuzluk gibi başlıklar, Rusya'ya yönelik bu 'cezalandırma' hamlesinin geri teptiğini gösteriyor.
https://sputniknews.com.tr/20230104/estonyada-fiyat-artislari-yuzunden-gazeteler--pazartesi-gunleri-cikmayacak-1065393071.html
Estonya’da günlük gazeteler, fiyat artışları nedeniyle Pazartesi günleri çıkmayacak
Estonya’da günlük gazeteler, fiyat artışları nedeniyle Pazartesi günleri çıkmayacak
Estonya’da günlük gazete Eesti Pevaleht, 16 Ocak’tan itibaren kağıt versiyonunu Pazartesi günleri basmayacağını duyurdu. Böylelikle ülkede Pazartesi çıkan tek... 04.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-04T23:01+0300
2023-01-04T23:02+0300
avrupa'da enerji krizi
estonya
gazete
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/04/1065393141_42:0:645:339_1920x0_80_0_0_13c741647d47f78f6ced4679e778d8f9.png
Eesti Pevaleht Genel Yayın Yönetmeni Urmo Soonvald ve gazetenin sahibi Delfi şirketinin CEO’su Argo Virkebau, ortak açıklamada, gazetenin kağıt versiyonunu Pazartesi günleri basmama kararının, fiyat artışı nedeniyle zorunlu olduğunu ifade ettiler.Daha önce Postimees, Оhtuleht ve Aripaev gazetelerinin de benzer karar aldığı anımsatıldı.Estonya, yıllık enflasyon açısından AB ülkeleri arasında lider konumda. Ülkede ekim ayında enflasyon yüzde 22.4 olarak gerçekleşmişti.
estonya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/04/1065393141_117:0:569:339_1920x0_80_0_0_e9f10eca8299b861a508e05526469b50.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
estonya, gazete
estonya, gazete

Estonya’da günlük gazeteler, fiyat artışları nedeniyle Pazartesi günleri çıkmayacak

23:01 04.01.2023 (güncellendi: 23:02 04.01.2023)
© Eesti Päevaleht Eesti Päevaleht
Eesti Päevaleht - Sputnik Türkiye, 1920, 04.01.2023
© Eesti Päevaleht
Abone olTelegram
Estonya’da günlük gazete Eesti Pevaleht, 16 Ocak’tan itibaren kağıt versiyonunu Pazartesi günleri basmayacağını duyurdu. Böylelikle ülkede Pazartesi çıkan tek bir Estonca gazete kalmadı.

Eesti Pevaleht Genel Yayın Yönetmeni Urmo Soonvald ve gazetenin sahibi Delfi şirketinin CEO’su Argo Virkebau, ortak açıklamada, gazetenin kağıt versiyonunu Pazartesi günleri basmama kararının, fiyat artışı nedeniyle zorunlu olduğunu ifade ettiler.
Daha önce Postimees, Оhtuleht ve Aripaev gazetelerinin de benzer karar aldığı anımsatıldı.
Estonya, yıllık enflasyon açısından AB ülkeleri arasında lider konumda. Ülkede ekim ayında enflasyon yüzde 22.4 olarak gerçekleşmişti.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала