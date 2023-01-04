https://sputniknews.com.tr/20230104/estonya-hukumetinden-sovyet-anitlari-sokme-cagrisi-1065388519.html
Estonya hükümetinden Sovyet anıtları sökme çağrısı
Estonya hükümetinden Sovyet anıtları sökme çağrısı
Estonya hükümeti, Narva ve Sillamäe belediyelerine Sovyet anıtlarının sökülmesine izin verme çağrısında bulundu. 04.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-04T22:25+0300
2023-01-04T22:25+0300
2023-01-04T22:29+0300
ukrayna krizi
estonya
sovyet
anıt
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Estonya Ulusal Televizyon ve Radyo Kuruluşu’nun (ERR) aktardığına göre, Estonya Başbakanlık Ofisi, Sillamäe Belediyesi’ni, 1975’te açılan Meçhul Asker Anıtı’nın sökülmesine izin vermeye çağırdı. Rusya sınırında bulunan Narva şehrinde de Sovyet simgelerini taşıyan iki anıtın sökülmesi isteniyor.Ayrıca Sovyet anıtları altında defnedilen 830 kişinin naaşlarının başka yere aktarıldığı bildirildi. Estonya Savaş Müzesi Direktörü Hellara Lilla’nın sözlerine göre, Kızıl Ordu anıtları olarak gösterilen 20 asker mezarının kaldırıldığını açıkladı.Estonya’da kasım ayı itibariyle, Sovyet dönemine ait 56 anıt söküldü.
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estonya, sovyet, anıt
Estonya hükümetinden Sovyet anıtları sökme çağrısı
22:25 04.01.2023 (güncellendi: 22:29 04.01.2023) Abone ol
Estonya hükümeti, Narva ve Sillamäe belediyelerine Sovyet anıtlarının sökülmesine izin verme çağrısında bulundu.
Estonya Ulusal Televizyon ve Radyo Kuruluşu’nun (ERR) aktardığına göre, Estonya Başbakanlık Ofisi, Sillamäe Belediyesi’ni, 1975’te açılan Meçhul Asker Anıtı’nın sökülmesine izin vermeye çağırdı. Rusya sınırında bulunan Narva şehrinde de Sovyet simgelerini taşıyan iki anıtın sökülmesi isteniyor.
Ayrıca Sovyet anıtları altında defnedilen 830 kişinin naaşlarının başka yere aktarıldığı bildirildi. Estonya Savaş Müzesi Direktörü Hellara Lilla’nın sözlerine göre, Kızıl Ordu anıtları olarak gösterilen 20 asker mezarının kaldırıldığını açıkladı.
Estonya’da kasım ayı itibariyle, Sovyet dönemine ait 56 anıt söküldü.