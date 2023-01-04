https://sputniknews.com.tr/20230104/estonya-hukumetinden-sovyet-anitlari-sokme-cagrisi-1065388519.html

Estonya hükümetinden Sovyet anıtları sökme çağrısı

Estonya hükümetinden Sovyet anıtları sökme çağrısı

Estonya hükümeti, Narva ve Sillamäe belediyelerine Sovyet anıtlarının sökülmesine izin verme çağrısında bulundu. 04.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-04T22:25+0300

2023-01-04T22:25+0300

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sovyet

anıt

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Estonya Ulusal Televizyon ve Radyo Kuruluşu’nun (ERR) aktardığına göre, Estonya Başbakanlık Ofisi, Sillamäe Belediyesi’ni, 1975’te açılan Meçhul Asker Anıtı’nın sökülmesine izin vermeye çağırdı. Rusya sınırında bulunan Narva şehrinde de Sovyet simgelerini taşıyan iki anıtın sökülmesi isteniyor.Ayrıca Sovyet anıtları altında defnedilen 830 kişinin naaşlarının başka yere aktarıldığı bildirildi. Estonya Savaş Müzesi Direktörü Hellara Lilla’nın sözlerine göre, Kızıl Ordu anıtları olarak gösterilen 20 asker mezarının kaldırıldığını açıkladı.Estonya’da kasım ayı itibariyle, Sovyet dönemine ait 56 anıt söküldü.

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