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https://sputniknews.com.tr/20230104/endonezyada-turist-teknesi-batti-34-kisi-denize-atladi-1065379304.html
Endonezya’da turist teknesi battı, 34 kişi denize atladı
Endonezya’da turist teknesi battı, 34 kişi denize atladı
Endonezya'nın Bali adası açıklarında turistleri taşıyan tekne battı. Suya atlayan 28 turist ve 6 mürettebat, gemiler tarafından kurtarıldı. 04.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-04T16:09+0300
2023-01-04T16:09+0300
dünya
endonezya
tekne
tekne kazası
tekne faciası
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Endonezya’nın Bali adası açıklarında tekne gezisine katılan turistler denizde ölüm kalım mücadelesi verdi. Bali’ye bağlı Nusa Penida’dan Sanur limanına doğru 28 yolcu ve 6 mürettebatla yola çıkan bir tekne, varışa yaklaşık 25 dakika kala su almaya başladı. Teknedekiler durumu fark edince can yelekleriyle tek tek denize atladı. Korku dolu anlar amatör kameralara yansırken, tekne kısa süre sonra battı. Yardım bekleyen toplam 28 yolcu ve 6 mürettebat, 4 gemi tarafından kurtarıldı. Yolcuların arasında Avustralya, Rusya, Ukrayna ve Hindistan'dan turistlerin yer aldığı öğrenildi.
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endonezya, tekne, tekne kazası, tekne faciası
endonezya, tekne, tekne kazası, tekne faciası

Endonezya’da turist teknesi battı, 34 kişi denize atladı

16:09 04.01.2023
© AFP 2022 / SONNY TUMBELAKAEndonezya turizm
Endonezya turizm - Sputnik Türkiye, 1920, 04.01.2023
© AFP 2022 / SONNY TUMBELAKA
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Endonezya'nın Bali adası açıklarında turistleri taşıyan tekne battı. Suya atlayan 28 turist ve 6 mürettebat, gemiler tarafından kurtarıldı.
Endonezya’nın Bali adası açıklarında tekne gezisine katılan turistler denizde ölüm kalım mücadelesi verdi. Bali’ye bağlı Nusa Penida’dan Sanur limanına doğru 28 yolcu ve 6 mürettebatla yola çıkan bir tekne, varışa yaklaşık 25 dakika kala su almaya başladı.
Teknedekiler durumu fark edince can yelekleriyle tek tek denize atladı. Korku dolu anlar amatör kameralara yansırken, tekne kısa süre sonra battı. Yardım bekleyen toplam 28 yolcu ve 6 mürettebat, 4 gemi tarafından kurtarıldı.
Yolcuların arasında Avustralya, Rusya, Ukrayna ve Hindistan'dan turistlerin yer aldığı öğrenildi.
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