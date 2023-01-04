https://sputniknews.com.tr/20230104/emekli-maasinin-alt-sinirini-da-iceren-duzenleme-tbmmde-1065390197.html

Emekli maaşının alt sınırını da içeren düzenleme TBMM'de

Emekli maaşının alt sınırını da içeren düzenleme TBMM'de

Memur ve emekli maaşlarına yüzde 30’luk zam öngören, en düşük emekli aylığının 5 bin 500 TL'ye ve asgari ücrette devlet desteğini 250 TL’den 400 TL’ye çıkartan... 04.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-04T21:29+0300

2023-01-04T21:29+0300

2023-01-04T22:08+0300

tbmm

türkiye

ak parti

memur

memur zammı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/0c/1064463615_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_97767a14997778d210667349177ce05b.png

AK Parti, emekli maaşının alt sınırını 5500 TL yapan düzenlemeleri de içeren yasa teklifini TBMM Başkanlığına sundu.AK Parti, emekli maaşının alt sınırını 5 bin 500 TL yapan düzenlemeleri de içeren yasa teklifini TBMM Başkanlığına sundu. AK Parti tarafından TBMM Başkanlığı'na sunulan yasa teklifi ile beraber, memur maaşları yüzde 30 artacak, SGK destek primi ise 100 liradan 400 liraya çıkarılacak.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

tbmm, ak parti, memur, memur zammı