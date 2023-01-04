https://sputniknews.com.tr/20230104/emekli-maasinin-alt-sinirini-da-iceren-duzenleme-tbmmde-1065390197.html
Emekli maaşının alt sınırını da içeren düzenleme TBMM'de
Emekli maaşının alt sınırını da içeren düzenleme TBMM'de
Memur ve emekli maaşlarına yüzde 30’luk zam öngören, en düşük emekli aylığının 5 bin 500 TL'ye ve asgari ücrette devlet desteğini 250 TL’den 400 TL’ye çıkartan... 04.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-04T21:29+0300
2023-01-04T21:29+0300
2023-01-04T22:08+0300
tbmm
türkiye
ak parti
memur
memur zammı
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AK Parti, emekli maaşının alt sınırını 5500 TL yapan düzenlemeleri de içeren yasa teklifini TBMM Başkanlığına sundu.AK Parti, emekli maaşının alt sınırını 5 bin 500 TL yapan düzenlemeleri de içeren yasa teklifini TBMM Başkanlığına sundu. AK Parti tarafından TBMM Başkanlığı'na sunulan yasa teklifi ile beraber, memur maaşları yüzde 30 artacak, SGK destek primi ise 100 liradan 400 liraya çıkarılacak.
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tbmm, ak parti, memur, memur zammı
tbmm, ak parti, memur, memur zammı
Emekli maaşının alt sınırını da içeren düzenleme TBMM'de
21:29 04.01.2023 (güncellendi: 22:08 04.01.2023) Abone ol
Memur ve emekli maaşlarına yüzde 30’luk zam öngören, en düşük emekli aylığının 5 bin 500 TL'ye ve asgari ücrette devlet desteğini 250 TL’den 400 TL’ye çıkartan düzenleme Meclis Başkanlığına sunuldu.
AK Parti, emekli maaşının alt sınırını 5500 TL yapan düzenlemeleri de içeren yasa teklifini TBMM Başkanlığına sundu.
AK Parti, emekli maaşının alt sınırını 5 bin 500 TL yapan düzenlemeleri de içeren yasa teklifini TBMM Başkanlığına sundu. AK Parti tarafından TBMM Başkanlığı'na sunulan yasa teklifi ile beraber, memur maaşları yüzde 30 artacak, SGK destek primi ise 100 liradan 400 liraya çıkarılacak.