https://sputniknews.com.tr/20230104/eda-taspinarin-mescidinde-poz-verdigi-otelden-aciklama-derinden-uzulduk-biz-de-tasvip-etmiyoruz-1065366610.html
Eda Taşpınar'ın mescidinde poz verdiği otelden açıklama: Derinden üzüldük, biz de tasvip etmiyoruz
Eda Taşpınar'ın mescidinde poz verdiği otelden açıklama: Derinden üzüldük, biz de tasvip etmiyoruz
Eda Taşpınar'ın mescitte verdiği pozdan sonra tepkiler çığ gibi büyürken, savcılık soruşturma başlatmıştı. Taşpınar'ın pozundan sonra otelden de açıklama... 04.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-04T11:57+0300
2023-01-04T11:57+0300
2023-01-04T12:20+0300
eda taşpınar
cami
yaşam
otel
açıklama
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Moda ikonu olarak gösterilen EdaTaşpınar'ın bir otelin içerisinde bulunan Four Seasons Hotel Sultanahmet’e ait mescidde poz vermesine tepkiler çığ gibi büyüdü.Taşpınar’ın mescidinde poz verdiği Four Seasons Hotel Sultanahmet’in Otel Müdürü Serap Akkuş da şu yazılı açıklamayı yaptı:Ne olmuştu?Eda Taşpınar’ın Four Seasons Hotel Sultanahmet’e ait mescidde poz vermesi tepki çekmiş, Taşpınar’ın ‘Mutlu yıllar sevgililerim’ notuyla yayınladığı fotoğrafla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ suçundan resen soruşturma başlatmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230103/eda-taspinarin-camide-cektirdigi-fotografla-ilgili-sorusturma-baslatildi-1065321586.html
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eda taşpınar, cami, otel, açıklama
eda taşpınar, cami, otel, açıklama
Eda Taşpınar'ın mescidinde poz verdiği otelden açıklama: Derinden üzüldük, biz de tasvip etmiyoruz
11:57 04.01.2023 (güncellendi: 12:20 04.01.2023) Abone ol
Eda Taşpınar'ın mescitte verdiği pozdan sonra tepkiler çığ gibi büyürken, savcılık soruşturma başlatmıştı. Taşpınar'ın pozundan sonra otelden de açıklama geldi.
Moda ikonu olarak gösterilen EdaTaşpınar'ın bir otelin içerisinde bulunan Four Seasons Hotel Sultanahmet’e ait mescidde poz vermesine tepkiler çığ gibi büyüdü.
Taşpınar’ın mescidinde poz verdiği Four Seasons Hotel Sultanahmet’in Otel Müdürü Serap Akkuş da şu yazılı açıklamayı yaptı:
“Otelimiz içinde bulunan ve kadim tarihimizin önemli simgelerinden biri olan otelimizin mescidini ziyaret eden bir kişinin çektiği ve sosyal medya üzerinden paylaştığı fotoğraflar halkımızı olduğu gibi bizi de derinden üzmüştür. Bilgimiz dahilinde olmayan bu fotoğrafı ve değerlerimizle örtüşmeyen durumu tasvip etmediğimizin ve onaylamadığımızın herkesçe bilinmesini arzu ederiz.”
Ne olmuştu?
Eda Taşpınar’ın Four Seasons Hotel Sultanahmet’e ait mescidde poz vermesi tepki çekmiş, Taşpınar’ın ‘Mutlu yıllar sevgililerim’ notuyla yayınladığı fotoğrafla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ suçundan resen soruşturma başlatmıştı.