Eda Taşpınar'ın mescidinde poz verdiği otelden açıklama: Derinden üzüldük, biz de tasvip etmiyoruz

Eda Taşpınar'ın mescitte verdiği pozdan sonra tepkiler çığ gibi büyürken, savcılık soruşturma başlatmıştı. Taşpınar'ın pozundan sonra otelden de açıklama... 04.01.2023, Sputnik Türkiye

Moda ikonu olarak gösterilen EdaTaşpınar'ın bir otelin içerisinde bulunan Four Seasons Hotel Sultanahmet’e ait mescidde poz vermesine tepkiler çığ gibi büyüdü.Taşpınar’ın mescidinde poz verdiği Four Seasons Hotel Sultanahmet’in Otel Müdürü Serap Akkuş da şu yazılı açıklamayı yaptı:Ne olmuştu?Eda Taşpınar’ın Four Seasons Hotel Sultanahmet’e ait mescidde poz vermesi tepki çekmiş, Taşpınar’ın ‘Mutlu yıllar sevgililerim’ notuyla yayınladığı fotoğrafla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ suçundan resen soruşturma başlatmıştı.

