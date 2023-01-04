DEVA Partisi Sözcüsü Şahin’den eleştirilere yanıt: İktidara yakın ağızlar Sanem Hanım’ı hedef seçti

“Bir gün öncesinde farklı kanallarda, özellikle kadın siyasetçilerin toplumda çok daha görünür olması noktasında DEVA Partisi’nin bir çığır açtığını ve kadın profillerin her daim Türk siyasetinde var olması gerektiğini ifade ediyoruz. Zaman zaman da bu yönde siyaset kurumunu eleştiriyoruz. ‘Belirli rollerde, özellikle toplumun önünde yönetici eliti olarak kadın siyasetçiyi fazla bulundurmayan bir yapıdayız Türk siyaseti bakımından’ diyoruz. O nedenle Sanem Hanım bizim Kurumsal İletişim Başkanımız. Yaklaşık 2,5 yılı aşkın süredir bu görevi yürütüyor. Son derece de hakkıyla ve güzel şekilde bu görevi yürütüyor. Biz kendisiyle çalışmaktan büyük bir onur duyuyoruz. Bugün öğleden sonraki aşamadan itibaren, özellikle sosyal medyada iktidara yakın bir kısım ağızlar, sadece aykırılıkları ve olanın dışında bir kısım haberleri yaparak gündemde kalmayı kendine meslek edinenler maalesef hedef olarak bugün Sanem Hanım’ı seçtiler. Sizinle yaptığı söyleşiyi başından sonuna kadar dinledim. O söyleşiyle ilgili Sayın Sanem Oktar birkaç saat önce sosyal medyadan bir paylaşım da yapmış. Siz kendisiyle DEVA Partisi’nin Temel Haklar Eylem Planı üzerinden konuşuyorsunuz. Orada hangi maddeler üzerinde değişiklikler yapıldığını soruyorsunuz. Bunlardan birisi de Anayasanın 66’ncı maddesinde bulunan değişiklik. Bu maddeyi konuşurken ‘Siz oradaki Türk kavramını kaldıracak mısınız’ diye sorduğunda Sanem Hanım ‘Doğrudur’ diyor. Doğru çünkü Anayasa 66’ncı maddede Türk vatandaşlığının tanımı var. Orada Türk devletine vatandaşlık bağıyla bağlı olan herkes Türk’tür. Türk babanın veya Türk ananın çocuğu Türk’tür. Vatandaşlık Kanununun gösterdiği bu madde de 2001 yılında mülga edilmiş (yürürlükten kaldırıldı). Vatandaşlık Kanununun gösterdiği şartlarda kazanılır ve ancak kanunla belirtilen hâllerde kaybedilir. Hiçbir Türk vatana bağlılıkla bağdaşmayan eylemlerde bulunmadıkça vatandaşlıktan çıkarılamaz. Vatandaşlıktan çıkarma ile ilgili karar ve işlemlere karşı yargı yolu kapatılamaz hükmüne amir şu anki Anayasamız. Biz diyoruz ki bu Anayasamızda bir düzenleme yapalım ve vatandaşlık tanımı bir kısmını kendisini ötekileştirdiğini hisseden vatandaşlarımızı da kapsasın ve 85 milyonun ortaklaşa ‘Ben kendimi buluyorum, beni burada tarif ediyorlar’ diyebileceği bir duruma dönüştürelim istiyoruz. DEVA Partisi olarak bizim buraya dair teklifimiz; 'Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı ile ilgili esaslar dil, din, etnik köken, mezhep vb. farklılıklar gözetilmeksizin kanunla düzenlenir’. Yani yapmak istediğimiz değişiklik bu. Bunun dışında Anayasanın sayısız yerinde Türk ifadesi var.”