https://sputniknews.com.tr/20230104/cumhurbaskani-erdogandan-secim-tarihi-aciklamasi-sular-durulmadan-olmaz-1065373902.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçim tarihi açıklaması: 'Sular durulmadan olmaz'
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçim tarihi açıklaması: 'Sular durulmadan olmaz'
Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim tarihine ilişkin sorulan bir soruya ilişkin, "Sular durulmadan olmaz" dedi. 04.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-04T14:01+0300
2023-01-04T14:01+0300
2023-01-04T14:20+0300
politika
recep tayyip erdoğan
seçim
erken seçim
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, grup toplantısı sonrası Meclis'te basın mensuplarının sorularını yanıtladı.Erdoğan "Seçim öne alınır mı, kamuoyunda konuşulan tarihler var, hangi tarihler konuşuluyor?" sorularına "Kamuoyunda ne konuşulursa hepsi bizim gündemimizdedir. Sular durulmadan olmaz" diyerek yanıt verdi.
https://sputniknews.com.tr/20230102/orhan-alkaya-erken-secim-hiledir-1065327932.html
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recep tayyip erdoğan, seçim, erken seçim
recep tayyip erdoğan, seçim, erken seçim
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçim tarihi açıklaması: 'Sular durulmadan olmaz'
14:01 04.01.2023 (güncellendi: 14:20 04.01.2023) Abone ol
Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim tarihine ilişkin sorulan bir soruya ilişkin, "Sular durulmadan olmaz" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, grup toplantısı sonrası Meclis'te basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Erdoğan "Seçim öne alınır mı, kamuoyunda konuşulan tarihler var, hangi tarihler konuşuluyor?" sorularına "Kamuoyunda ne konuşulursa hepsi bizim gündemimizdedir. Sular durulmadan olmaz" diyerek yanıt verdi.