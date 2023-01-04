https://sputniknews.com.tr/20230104/cumhurbaskani-erdogandan-secim-tarihi-aciklamasi-sular-durulmadan-olmaz-1065373902.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçim tarihi açıklaması: 'Sular durulmadan olmaz'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçim tarihi açıklaması: 'Sular durulmadan olmaz'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim tarihine ilişkin sorulan bir soruya ilişkin, "Sular durulmadan olmaz" dedi. 04.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-04T14:01+0300

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politika

recep tayyip erdoğan

seçim

erken seçim

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, grup toplantısı sonrası Meclis'te basın mensuplarının sorularını yanıtladı.Erdoğan "Seçim öne alınır mı, kamuoyunda konuşulan tarihler var, hangi tarihler konuşuluyor?" sorularına "Kamuoyunda ne konuşulursa hepsi bizim gündemimizdedir. Sular durulmadan olmaz" diyerek yanıt verdi.

https://sputniknews.com.tr/20230102/orhan-alkaya-erken-secim-hiledir-1065327932.html

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recep tayyip erdoğan, seçim, erken seçim