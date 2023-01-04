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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçim tarihi açıklaması: 'Sular durulmadan olmaz'
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçim tarihi açıklaması: 'Sular durulmadan olmaz'
Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim tarihine ilişkin sorulan bir soruya ilişkin, "Sular durulmadan olmaz" dedi. 04.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-04T14:01+0300
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politika
recep tayyip erdoğan
seçim
erken seçim
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, grup toplantısı sonrası Meclis'te basın mensuplarının sorularını yanıtladı.Erdoğan "Seçim öne alınır mı, kamuoyunda konuşulan tarihler var, hangi tarihler konuşuluyor?" sorularına "Kamuoyunda ne konuşulursa hepsi bizim gündemimizdedir. Sular durulmadan olmaz" diyerek yanıt verdi.
https://sputniknews.com.tr/20230102/orhan-alkaya-erken-secim-hiledir-1065327932.html
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recep tayyip erdoğan, seçim, erken seçim
recep tayyip erdoğan, seçim, erken seçim

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçim tarihi açıklaması: 'Sular durulmadan olmaz'

14:01 04.01.2023 (güncellendi: 14:20 04.01.2023)
© AACumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 04.01.2023
© AA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim tarihine ilişkin sorulan bir soruya ilişkin, "Sular durulmadan olmaz" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, grup toplantısı sonrası Meclis'te basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Erdoğan "Seçim öne alınır mı, kamuoyunda konuşulan tarihler var, hangi tarihler konuşuluyor?" sorularına "Kamuoyunda ne konuşulursa hepsi bizim gündemimizdedir. Sular durulmadan olmaz" diyerek yanıt verdi.
Orhan Alkaya: Erken seçim hiledir - Sputnik Türkiye, 1920, 02.01.2023
YOLCU YOLUNDA GEREK
Orhan Alkaya: Erken seçim hiledir
2 Ocak, 21:00
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