Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023'ün Türkiye'sinde basın daha özgürdür

Muhtar bile olamaz dediğiniz kişi cumhurbaşkanı oldu. Bu başlıkları atanlara hatırlatmak lazım, kendinize ayar verin, eğer vermezseniz millet size ayar verir. Muhtar bile olamaz dediğiniz kişi cumhurbaşkanı oldu. Bu başlıkları atanlara hatırlatmak lazım, kendinize ayar verin, eğer vermezseniz millet size ayar verir.

Kandil'deki terör baronlarını 'yere izmarit atmıyorlar' diye övgü yağmuruna tutan basın yayın organları gördük. İşte o Kandil baronları şimdi kız çocuklarının taciz edildiği merkezler haline geldi. Bay Kemal neden konuşmuyorsun? Neden sesin çıkmıyor? Sen kurmazsan millet sana hizaya gelmeyi gösterecek. Şahsımıza manşetlerden ömür biçilmesinden, bebek katillerine sahip çıkanlara kadar medyamızla asla bağdaşmayacak kepazeliklerle karşılaştık. Biz şahsımızı, davamızı ve milli iradeyi hedef alan kirli manşetlerle de mücadele ettik. Kandil'deki terör baronlarını 'yere izmarit atmıyorlar' diye övgü yağmuruna tutan basın yayın organları gördük. İşte o Kandil baronları şimdi kız çocuklarının taciz edildiği merkezler haline geldi. Bay Kemal neden konuşmuyorsun? Neden sesin çıkmıyor? Sen kurmazsan millet sana hizaya gelmeyi gösterecek. Şahsımıza manşetlerden ömür biçilmesinden, bebek katillerine sahip çıkanlara kadar medyamızla asla bağdaşmayacak kepazeliklerle karşılaştık. Biz şahsımızı, davamızı ve milli iradeyi hedef alan kirli manşetlerle de mücadele ettik.

İnşallah Türkiye Yüzyılı'nı da medyamızla birlikte yükselterek gençlerimize emanet edeceğiz. İnşallah Türkiye Yüzyılı'nı da medyamızla birlikte yükselterek gençlerimize emanet edeceğiz.

2023'ün Türkiye'sinde basın 80'lere 90'lara göre daha özgürdür ve halkın gözünde daha çok itibar kazanmıştır. Basın yayın kuruluşları asli görevlerini yerine getirmesinde bizim dönemimizde kavuşmuştur. Herkes dezenformasyon yapmadığı sürece istediğini yazma özgürlüğüne sahiptir. 2023'ün Türkiye'sinde basın 80'lere 90'lara göre daha özgürdür ve halkın gözünde daha çok itibar kazanmıştır. Basın yayın kuruluşları asli görevlerini yerine getirmesinde bizim dönemimizde kavuşmuştur. Herkes dezenformasyon yapmadığı sürece istediğini yazma özgürlüğüne sahiptir.

Türkiye ile ilgili demokrasi, insan hakları, basın özgürlüğü karnesi düzenleyenlerin söz konusu çıkarları olunca nasıl faşizanca davrandıklarını biliyoruz. Türkiye ile ilgili demokrasi, insan hakları, basın özgürlüğü karnesi düzenleyenlerin söz konusu çıkarları olunca nasıl faşizanca davrandıklarını biliyoruz.