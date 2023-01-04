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Bakan Çavuşoğlu, İsrail'in yeni Dışişleri Bakanı ile görüştü
Bakan Çavuşoğlu, İsrail'in yeni Dışişleri Bakanı ile görüştü
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İsrail'in yeni Dışişleri Bakanı Eli Cohen ile telefonda görüştü. 04.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-04T19:16+0300
2023-01-04T19:20+0300
mevlüt çavuşoğlu
eli cohen
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Bakan Çavuşoğlu İsrailli mevkidaşı Cohen’le görüşmesinde İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir'in Mescid-i Aksa'ya yönelik tavrının 'kabul edilmez' olduğunu vurguladı.
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
mevlüt çavuşoğlu, eli cohen
mevlüt çavuşoğlu, eli cohen

Bakan Çavuşoğlu, İsrail'in yeni Dışişleri Bakanı ile görüştü

19:16 04.01.2023 (güncellendi: 19:20 04.01.2023)
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İsrail'in yeni Dışişleri Bakanı Eli Cohen ile telefonda görüştü.
Bakan Çavuşoğlu İsrailli mevkidaşı Cohen’le görüşmesinde İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir'in Mescid-i Aksa'ya yönelik tavrının 'kabul edilmez' olduğunu vurguladı.
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