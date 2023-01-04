https://sputniknews.com.tr/20230104/bakan-cavusoglu-birlesik-arap-emirliklerindeki-mevkidasi-el-nahyan-ile-telefonda-gorustu-1065360689.html
Bakan Çavuşoğlu, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki mevkidaşı El Nahyan ile telefonda görüştü
Bakan Çavuşoğlu, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki mevkidaşı El Nahyan ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed El Nahyan ile telefonda... 04.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-04T08:15+0300
2023-01-04T08:15+0300
2023-01-04T08:18+0300
türkiye
türkiye
birleşik arap emirlikleri (bae)
şeyh abdullah bin zayid al nahyan
mevlüt çavuşoğlu
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Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile BAE Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed El Nahyan ile telefonda görüştüğünü duyurdu.Çavuşoğlu, BAE'li mevkidaşı ile Afganistan'daki son gelişmeler ve Mescid-i Aksa'ya yapılan baskını değerlendirdi.İkili görüşmede ayrıca, Taliban'ın kadınların eğitime erişimine yönelik güncel yasağı ile ulusal ve uluslararası sivil toplum ve insani yardım kuruluşlarından dışlanmalarına ilişkin ortak endişelerini de ele aldı.Çavuşoğlu, Türkiye’nin söz konusu kararın geri alınması yönündeki beklentisini yineledi ve bu konuda İslam İşbirliği Teşkilatı başta olmak üzere eşgüdümlü çabaların önemini vurguladı.Bakan Şeyh Abdullah, kararın ve kız çocuklarının orta öğrenime erişimlerine ilişkin önceki yasakların temel insan haklarını ihlal ettiğini vurguladı; İslam’ın kadınlara büyük önem atfettiğine, onlara ayrıcalıklı bir konum sağladığına ve haklarını koruma altına aldığına dikkat çekti. Bakan Şeyh Abdullah, kadın haklarının güvence altına alınması ihtiyacı ile kadınların ve kız çocuklarının hayatın her alanına tam ve eşit katılımlarının önemine işaret etti.Mescid-i Aksa'ya yapılan baskın kınandıİki bakan ayrıca bir İsrailli Bakanın dün Mescid-i Aksa’ya gerçekleştirdiği baskını kınadıklarını yineledi. Kudüs’teki dini mekanların statüsünün ve kudsiyetinin muhafazasının ve bu gibi kabul edilemez eylemlere karşı eşgüdümün artırılmasının önemine dikkat çekildi.Mescid-i Aksa’nın tam anlamıyla koruma altına alınması ile burada vuku bulan ciddi ve provokatif ihlallerin durdurulması ihtiyacını vurgulayarak; bölgedeki tırmanma ve istikrarsızlığın azaltılması için İsrail makamlarına sorumluluklarını üstlenme çağrısında bulundular.
https://sputniknews.com.tr/20230103/israil-ulusal-guvenlik-bakani-ben-gvir-mescid-i-aksaya-baskin-duzenledi-1065333749.html
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türkiye, birleşik arap emirlikleri (bae), şeyh abdullah bin zayid al nahyan, mevlüt çavuşoğlu
türkiye, birleşik arap emirlikleri (bae), şeyh abdullah bin zayid al nahyan, mevlüt çavuşoğlu
Bakan Çavuşoğlu, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki mevkidaşı El Nahyan ile telefonda görüştü
08:15 04.01.2023 (güncellendi: 08:18 04.01.2023) Abone ol
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed El Nahyan ile telefonda görüştü. Görüşmede, Afganistan'daki son gelişmeler ve Mescid-i Aksa'ya yapılan baskın ele alındı.
Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile BAE Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed El Nahyan ile telefonda görüştüğünü duyurdu.
Çavuşoğlu, BAE'li mevkidaşı ile Afganistan'daki son gelişmeler ve Mescid-i Aksa'ya yapılan baskını değerlendirdi.
İkili görüşmede ayrıca, Taliban'ın kadınların eğitime erişimine yönelik güncel yasağı ile ulusal ve uluslararası sivil toplum ve insani yardım kuruluşlarından dışlanmalarına ilişkin ortak endişelerini de ele aldı.
Çavuşoğlu, Türkiye’nin söz konusu kararın geri alınması yönündeki beklentisini yineledi ve bu konuda İslam İşbirliği Teşkilatı başta olmak üzere eşgüdümlü çabaların önemini vurguladı.
Bakan Şeyh Abdullah, kararın ve kız çocuklarının orta öğrenime erişimlerine ilişkin önceki yasakların temel insan haklarını ihlal ettiğini vurguladı; İslam’ın kadınlara büyük önem atfettiğine, onlara ayrıcalıklı bir konum sağladığına ve haklarını koruma altına aldığına dikkat çekti. Bakan Şeyh Abdullah, kadın haklarının güvence altına alınması ihtiyacı ile kadınların ve kız çocuklarının hayatın her alanına tam ve eşit katılımlarının önemine işaret etti.
Mescid-i Aksa'ya yapılan baskın kınandı
İki bakan ayrıca bir İsrailli Bakanın dün Mescid-i Aksa’ya gerçekleştirdiği baskını kınadıklarını yineledi. Kudüs’teki dini mekanların statüsünün ve kudsiyetinin muhafazasının ve bu gibi kabul edilemez eylemlere karşı eşgüdümün artırılmasının önemine dikkat çekildi.
Mescid-i Aksa’nın tam anlamıyla koruma altına alınması ile burada vuku bulan ciddi ve provokatif ihlallerin durdurulması ihtiyacını vurgulayarak; bölgedeki tırmanma ve istikrarsızlığın azaltılması için İsrail makamlarına sorumluluklarını üstlenme çağrısında bulundular.