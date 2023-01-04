Türkiye
Bakan Çavuşoğlu, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki mevkidaşı El Nahyan ile telefonda görüştü
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20230104/bakan-cavusoglu-birlesik-arap-emirliklerindeki-mevkidasi-el-nahyan-ile-telefonda-gorustu-1065360689.html
Bakan Çavuşoğlu, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki mevkidaşı El Nahyan ile telefonda görüştü
Bakan Çavuşoğlu, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki mevkidaşı El Nahyan ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed El Nahyan ile telefonda... 04.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-04T08:15+0300
2023-01-04T08:18+0300
türkiye
türkiye
birleşik arap emirlikleri (bae)
şeyh abdullah bin zayid al nahyan
mevlüt çavuşoğlu
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/09/01/1048500001_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_81fb3832897e5e549def893b3cf6c493.jpg
Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile BAE Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed El Nahyan ile telefonda görüştüğünü duyurdu.Çavuşoğlu, BAE'li mevkidaşı ile Afganistan'daki son gelişmeler ve Mescid-i Aksa'ya yapılan baskını değerlendirdi.İkili görüşmede ayrıca, Taliban'ın kadınların eğitime erişimine yönelik güncel yasağı ile ulusal ve uluslararası sivil toplum ve insani yardım kuruluşlarından dışlanmalarına ilişkin ortak endişelerini de ele aldı.Çavuşoğlu, Türkiye’nin söz konusu kararın geri alınması yönündeki beklentisini yineledi ve bu konuda İslam İşbirliği Teşkilatı başta olmak üzere eşgüdümlü çabaların önemini vurguladı.Bakan Şeyh Abdullah, kararın ve kız çocuklarının orta öğrenime erişimlerine ilişkin önceki yasakların temel insan haklarını ihlal ettiğini vurguladı; İslam’ın kadınlara büyük önem atfettiğine, onlara ayrıcalıklı bir konum sağladığına ve haklarını koruma altına aldığına dikkat çekti. Bakan Şeyh Abdullah, kadın haklarının güvence altına alınması ihtiyacı ile kadınların ve kız çocuklarının hayatın her alanına tam ve eşit katılımlarının önemine işaret etti.Mescid-i Aksa'ya yapılan baskın kınandıİki bakan ayrıca bir İsrailli Bakanın dün Mescid-i Aksa’ya gerçekleştirdiği baskını kınadıklarını yineledi. Kudüs’teki dini mekanların statüsünün ve kudsiyetinin muhafazasının ve bu gibi kabul edilemez eylemlere karşı eşgüdümün artırılmasının önemine dikkat çekildi.Mescid-i Aksa’nın tam anlamıyla koruma altına alınması ile burada vuku bulan ciddi ve provokatif ihlallerin durdurulması ihtiyacını vurgulayarak; bölgedeki tırmanma ve istikrarsızlığın azaltılması için İsrail makamlarına sorumluluklarını üstlenme çağrısında bulundular.
https://sputniknews.com.tr/20230103/israil-ulusal-guvenlik-bakani-ben-gvir-mescid-i-aksaya-baskin-duzenledi-1065333749.html
türkiye
birleşik arap emirlikleri (bae)
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/09/01/1048500001_245:0:1745:1125_1920x0_80_0_0_102773feac6b0afe25d424e1ddbede6c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye, birleşik arap emirlikleri (bae), şeyh abdullah bin zayid al nahyan, mevlüt çavuşoğlu
türkiye, birleşik arap emirlikleri (bae), şeyh abdullah bin zayid al nahyan, mevlüt çavuşoğlu

Bakan Çavuşoğlu, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki mevkidaşı El Nahyan ile telefonda görüştü

08:15 04.01.2023 (güncellendi: 08:18 04.01.2023)
© AADışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan - Sputnik Türkiye, 1920, 04.01.2023
© AA
Abone olTelegram
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed El Nahyan ile telefonda görüştü. Görüşmede, Afganistan'daki son gelişmeler ve Mescid-i Aksa'ya yapılan baskın ele alındı.
Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile BAE Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed El Nahyan ile telefonda görüştüğünü duyurdu.
Çavuşoğlu, BAE'li mevkidaşı ile Afganistan'daki son gelişmeler ve Mescid-i Aksa'ya yapılan baskını değerlendirdi.
İkili görüşmede ayrıca, Taliban'ın kadınların eğitime erişimine yönelik güncel yasağı ile ulusal ve uluslararası sivil toplum ve insani yardım kuruluşlarından dışlanmalarına ilişkin ortak endişelerini de ele aldı.
Çavuşoğlu, Türkiye’nin söz konusu kararın geri alınması yönündeki beklentisini yineledi ve bu konuda İslam İşbirliği Teşkilatı başta olmak üzere eşgüdümlü çabaların önemini vurguladı.
Bakan Şeyh Abdullah, kararın ve kız çocuklarının orta öğrenime erişimlerine ilişkin önceki yasakların temel insan haklarını ihlal ettiğini vurguladı; İslam’ın kadınlara büyük önem atfettiğine, onlara ayrıcalıklı bir konum sağladığına ve haklarını koruma altına aldığına dikkat çekti. Bakan Şeyh Abdullah, kadın haklarının güvence altına alınması ihtiyacı ile kadınların ve kız çocuklarının hayatın her alanına tam ve eşit katılımlarının önemine işaret etti.

Mescid-i Aksa'ya yapılan baskın kınandı

İki bakan ayrıca bir İsrailli Bakanın dün Mescid-i Aksa’ya gerçekleştirdiği baskını kınadıklarını yineledi. Kudüs’teki dini mekanların statüsünün ve kudsiyetinin muhafazasının ve bu gibi kabul edilemez eylemlere karşı eşgüdümün artırılmasının önemine dikkat çekildi.
Mescid-i Aksa’nın tam anlamıyla koruma altına alınması ile burada vuku bulan ciddi ve provokatif ihlallerin durdurulması ihtiyacını vurgulayarak; bölgedeki tırmanma ve istikrarsızlığın azaltılması için İsrail makamlarına sorumluluklarını üstlenme çağrısında bulundular.
Itamar Ben-Gvir - Sputnik Türkiye, 1920, 03.01.2023
DÜNYA
İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi
Dün, 15:25
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала