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https://sputniknews.com.tr/20230104/bakan-akar-rusya-ile-yapilan-ortak-devriyeler-gelistirilebilir-1065368772.html
Bakan Akar: Rusya ile yapılan ortak devriyeler geliştirilebilir
Bakan Akar: Rusya ile yapılan ortak devriyeler geliştirilebilir
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar "Suriye'nin kuzeyine ilişkin Rusya ile yapılan ortak devriyeler geliştirilebilir" ifadelerini kullandı. 04.01.2023, Sputnik Türkiye
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rusya, türkiye, suriye
rusya, türkiye, suriye

Bakan Akar: Rusya ile yapılan ortak devriyeler geliştirilebilir

12:42 04.01.2023 (güncellendi: 12:43 04.01.2023)
© AAMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 2022 değerlendirmesi için gazetecilerle bir araya geldi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 2022 değerlendirmesi için gazetecilerle bir araya geldi. - Sputnik Türkiye, 1920, 04.01.2023
© AA
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar "Suriye'nin kuzeyine ilişkin Rusya ile yapılan ortak devriyeler geliştirilebilir" ifadelerini kullandı.
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