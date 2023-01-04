https://sputniknews.com.tr/20230104/bakan-akar-rusya-ile-yapilan-ortak-devriyeler-gelistirilebilir-1065368772.html
Bakan Akar: Rusya ile yapılan ortak devriyeler geliştirilebilir
Bakan Akar: Rusya ile yapılan ortak devriyeler geliştirilebilir
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar "Suriye'nin kuzeyine ilişkin Rusya ile yapılan ortak devriyeler geliştirilebilir" ifadelerini kullandı. 04.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-04T12:42+0300
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rusya, türkiye, suriye
Bakan Akar: Rusya ile yapılan ortak devriyeler geliştirilebilir
12:42 04.01.2023 (güncellendi: 12:43 04.01.2023) Abone ol
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar "Suriye'nin kuzeyine ilişkin Rusya ile yapılan ortak devriyeler geliştirilebilir" ifadelerini kullandı.