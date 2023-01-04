https://sputniknews.com.tr/20230104/babacan-kimse-merak-etmesin-aday-aciklaninca-momentum-bize-gececek-1065375548.html
Babacan: Kimse merak etmesin aday açıklanınca momentum bize geçecek
Babacan: Kimse merak etmesin aday açıklanınca momentum bize geçecek
Habertürk yazarı Fatih Altaylı, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın, "Kimse merak etmesin aday açıklanınca momentum bize geçecek" dediğini aktardı. 04.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-04T14:34+0300
2023-01-04T14:34+0300
2023-01-04T14:34+0300
politika
ali babacan
deva partisi
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Ali Babacan'ın konuk olduğu Teke Tek programına dair detayları bugünkü köşesine aktaran Fatih Altaylı, Babacan'ın Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda şunları dediğini aktardı:"Muhalif kitlede giderek egemen olmaya başlayan '6’lı Masa momentumu kaybetti, iktidar yeniden güç kazanmaya başladı' algısı için ise 2Dışardan bakan bir vatandaş olarak ben de aynı kanaate kapılıyorum ama içerde o masada oturan bir siyasetçi olarak durumun bu olmadığın biliyorum. Önce ilkeleri belirliyoruz. Seçim sonrası eylem planının gün gün planlıyoruz. Seçimi kazandıktan sonra ilk 90 gün çok önemli ama biz değil 90 gün 90 dakika sonra ne yapacağımız bile planlıyoruz. Yani önce iş tanımını yapıyoruz. Sonra bu tanıma uygun adayı birlikte belirleyeceğiz. Önce adamı belirleyip ona göre iş belirlemektense, önce işi belirleyip sonra ona uygun adamı belirlemek doğru olandır. Adama göre iş değil, işe göre adam. Ve kimse merak etmesin, biz adayı açıkladığımız anda o momentum tekrar 6’lı Masa’nın eline geçecektir. İktidar yapabileceği her şeyi yapıyor. Verebileceği her şeyi veriyor. Ama bir şey yapabilme, ülkeyi yönetebilme kapasiteleri olmadığını, bunu yapacak insan kaynağına sahip olmadıklarını artık herkes görüyor. Kimse merak etmesin. Aday açıklandığı anda 6’ı Masa’nın seçimi kazanacağını herkes görecek' diyor"
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ali babacan, deva partisi
ali babacan, deva partisi
Babacan: Kimse merak etmesin aday açıklanınca momentum bize geçecek
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Habertürk yazarı Fatih Altaylı, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın, "Kimse merak etmesin aday açıklanınca momentum bize geçecek" dediğini aktardı.
Ali Babacan'ın konuk olduğu Teke Tek programına dair detayları bugünkü köşesine aktaran Fatih Altaylı, Babacan'ın Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda şunları dediğini aktardı:
"Muhalif kitlede giderek egemen olmaya başlayan '6’lı Masa momentumu kaybetti, iktidar yeniden güç kazanmaya başladı' algısı için ise 2Dışardan bakan bir vatandaş olarak ben de aynı kanaate kapılıyorum ama içerde o masada oturan bir siyasetçi olarak durumun bu olmadığın biliyorum. Önce ilkeleri belirliyoruz. Seçim sonrası eylem planının gün gün planlıyoruz. Seçimi kazandıktan sonra ilk 90 gün çok önemli ama biz değil 90 gün 90 dakika sonra ne yapacağımız bile planlıyoruz. Yani önce iş tanımını yapıyoruz. Sonra bu tanıma uygun adayı birlikte belirleyeceğiz. Önce adamı belirleyip ona göre iş belirlemektense, önce işi belirleyip sonra ona uygun adamı belirlemek doğru olandır. Adama göre iş değil, işe göre adam. Ve kimse merak etmesin, biz adayı açıkladığımız anda o momentum tekrar 6’lı Masa’nın eline geçecektir. İktidar yapabileceği her şeyi yapıyor. Verebileceği her şeyi veriyor. Ama bir şey yapabilme, ülkeyi yönetebilme kapasiteleri olmadığını, bunu yapacak insan kaynağına sahip olmadıklarını artık herkes görüyor. Kimse merak etmesin. Aday açıklandığı anda 6’ı Masa’nın seçimi kazanacağını herkes görecek' diyor"