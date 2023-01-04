https://sputniknews.com.tr/20230104/aymden-valiligin-gosteri-ve-yuruyus-yasagina-iliskin-hak-ihlali-karari-1065360907.html

AYM'den valiliğin 'gösteri ve yürüyüş yasağı'na ilişkin 'hak ihlali' kararı

AYM'den valiliğin 'gösteri ve yürüyüş yasağı'na ilişkin 'hak ihlali' kararı

AYM, Batman'da valiliğin 'eylem yasağı'na rağmen yaptıkları basın açıklaması nedeniyle KESK yöneticilerine idari para cezası verilmesinin hak ihlali olduğuna... 04.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-04T08:48+0300

2023-01-04T08:48+0300

2023-01-04T08:48+0300

türkiye

batman

kesk

gösteri ve yürüyüş hakkı

eylem ve gösteri yasağı

anayasa mahkemesi (aym)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/05/0a/1044463321_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_034c1002e573e534c1806255abcacb55.jpg

Anayasa Mahkemesi, son dönemde özellikle bölge illerinde valiliklerin art arda ilan ettiği 'eylem ve etkinlik yasak'larına karşı emsal niteliğinde bir karara imza attı.Anayasa Mahkemesi'nin Resmi Gazete'de yayımlanan kararında yer alan bilgiye göre Batman Valiliği, 7 Kasım 2018'de 'şehirde bir süredir yoğunlaşan terör saldırıları" gerekçesiyle 14 gün boyunca yapılacak toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin mülki amirden izin alınması şartına bağladı.Eğitim Sen Batman Şube Sekreteri Nureddin Şimşek, SES Batman Şube Eş Başkanı Deniz Topkan ve Yönetim Kurulu Üyesi Cihan Tüzün de karar uymayarak, KESK'in KHK'liler için başlattığı toplu faks çekme eylemine katıldı. Ancak Şimşek, Topkan ve Tüzün'e "emre aykırı davranış" iddiasıyla idari para cezası verildi. Sendikacıların bu cezaya itirazı da mahkeme tarafından reddedildi.Anayasa'ya işaret edildi: 'Herkes önceden izin almadan, silahsız ve saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü yapma hakkına sahiptir'Şimşek, Topkan ve Tüzün'ün "toplantı ve gösteri yürüyüşüne katılma haklarının ihlal edildiği" yönündeki bireysel başvurusunu karara bağlayan Yüksek Mahkeme, kararında Anayasa'nın 34. maddesindeki "Herkes önceden izin almadan, silahsız ve saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü yapma hakkına sahiptir" hükmüne dikkat çekti.Anayasa'nın 14. maddesindeki "Temel hak ve hürriyetler özlerine dokunulmaksızın yalnızca Anayasa'nın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı olarak ve ancak kanunla sınırlanabilir. Bu sınırlamalar, Anayasa'nın sözüne ve ruhuna, demokratik toplum düzeninin ve laik Cumhuriyetin gereklerine ve ölçülülük ilkesine aykırı olamaz" ibaresini de hatırlatan AYM, başvurucuların 'toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı'nın ihlal edildiğine hükmetti.Tazminat taleplerini reddeden Yüksek Mahkeme, ihlal sonuçlarının ortadan kaldırmak için yeniden yargılama yapılmak üzere kararın Batman 2. Sulh Ceza Hakimliği'ne gönderilmesine karar verdi.

https://sputniknews.com.tr/20220901/mardinde-gosteri-ve-yuruyuslere-gecici-yasak-1060652541.html

türkiye

batman

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

batman, kesk, gösteri ve yürüyüş hakkı, eylem ve gösteri yasağı, anayasa mahkemesi (aym)