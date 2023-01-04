https://sputniknews.com.tr/20230104/aymden-valiligin-gosteri-ve-yuruyus-yasagina-iliskin-hak-ihlali-karari-1065360907.html
AYM'den valiliğin 'gösteri ve yürüyüş yasağı'na ilişkin 'hak ihlali' kararı
AYM'den valiliğin 'gösteri ve yürüyüş yasağı'na ilişkin 'hak ihlali' kararı
AYM, Batman'da valiliğin 'eylem yasağı'na rağmen yaptıkları basın açıklaması nedeniyle KESK yöneticilerine idari para cezası verilmesinin hak ihlali olduğuna... 04.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-04T08:48+0300
2023-01-04T08:48+0300
2023-01-04T08:48+0300
türkiye
batman
kesk
gösteri ve yürüyüş hakkı
eylem ve gösteri yasağı
anayasa mahkemesi (aym)
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Anayasa Mahkemesi, son dönemde özellikle bölge illerinde valiliklerin art arda ilan ettiği 'eylem ve etkinlik yasak'larına karşı emsal niteliğinde bir karara imza attı.Anayasa Mahkemesi'nin Resmi Gazete'de yayımlanan kararında yer alan bilgiye göre Batman Valiliği, 7 Kasım 2018'de 'şehirde bir süredir yoğunlaşan terör saldırıları" gerekçesiyle 14 gün boyunca yapılacak toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin mülki amirden izin alınması şartına bağladı.Eğitim Sen Batman Şube Sekreteri Nureddin Şimşek, SES Batman Şube Eş Başkanı Deniz Topkan ve Yönetim Kurulu Üyesi Cihan Tüzün de karar uymayarak, KESK'in KHK'liler için başlattığı toplu faks çekme eylemine katıldı. Ancak Şimşek, Topkan ve Tüzün'e "emre aykırı davranış" iddiasıyla idari para cezası verildi. Sendikacıların bu cezaya itirazı da mahkeme tarafından reddedildi.Anayasa'ya işaret edildi: 'Herkes önceden izin almadan, silahsız ve saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü yapma hakkına sahiptir'Şimşek, Topkan ve Tüzün'ün "toplantı ve gösteri yürüyüşüne katılma haklarının ihlal edildiği" yönündeki bireysel başvurusunu karara bağlayan Yüksek Mahkeme, kararında Anayasa'nın 34. maddesindeki "Herkes önceden izin almadan, silahsız ve saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü yapma hakkına sahiptir" hükmüne dikkat çekti.Anayasa'nın 14. maddesindeki "Temel hak ve hürriyetler özlerine dokunulmaksızın yalnızca Anayasa'nın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı olarak ve ancak kanunla sınırlanabilir. Bu sınırlamalar, Anayasa'nın sözüne ve ruhuna, demokratik toplum düzeninin ve laik Cumhuriyetin gereklerine ve ölçülülük ilkesine aykırı olamaz" ibaresini de hatırlatan AYM, başvurucuların 'toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı'nın ihlal edildiğine hükmetti.Tazminat taleplerini reddeden Yüksek Mahkeme, ihlal sonuçlarının ortadan kaldırmak için yeniden yargılama yapılmak üzere kararın Batman 2. Sulh Ceza Hakimliği'ne gönderilmesine karar verdi.
https://sputniknews.com.tr/20220901/mardinde-gosteri-ve-yuruyuslere-gecici-yasak-1060652541.html
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batman, kesk, gösteri ve yürüyüş hakkı, eylem ve gösteri yasağı, anayasa mahkemesi (aym)
batman, kesk, gösteri ve yürüyüş hakkı, eylem ve gösteri yasağı, anayasa mahkemesi (aym)
AYM'den valiliğin 'gösteri ve yürüyüş yasağı'na ilişkin 'hak ihlali' kararı
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AYM, Batman'da valiliğin 'eylem yasağı'na rağmen yaptıkları basın açıklaması nedeniyle KESK yöneticilerine idari para cezası verilmesinin hak ihlali olduğuna hükmetti.
Anayasa Mahkemesi, son dönemde özellikle bölge illerinde valiliklerin art arda ilan ettiği 'eylem ve etkinlik yasak'larına karşı emsal niteliğinde bir karara imza attı.
Anayasa Mahkemesi'nin Resmi Gazete'de yayımlanan kararında yer alan bilgiye göre Batman Valiliği, 7 Kasım 2018'de 'şehirde bir süredir yoğunlaşan terör saldırıları" gerekçesiyle 14 gün boyunca yapılacak toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin mülki amirden izin alınması şartına bağladı.
Eğitim Sen Batman Şube Sekreteri Nureddin Şimşek, SES Batman Şube Eş Başkanı Deniz Topkan ve Yönetim Kurulu Üyesi Cihan Tüzün de karar uymayarak, KESK'in KHK'liler için başlattığı toplu faks çekme eylemine katıldı. Ancak Şimşek, Topkan ve Tüzün'e "emre aykırı davranış" iddiasıyla idari para cezası verildi. Sendikacıların bu cezaya itirazı da mahkeme tarafından reddedildi.
Anayasa'ya işaret edildi: 'Herkes önceden izin almadan, silahsız ve saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü yapma hakkına sahiptir'
Şimşek, Topkan ve Tüzün'ün "toplantı ve gösteri yürüyüşüne katılma haklarının ihlal edildiği" yönündeki bireysel başvurusunu karara bağlayan Yüksek Mahkeme, kararında Anayasa'nın 34. maddesindeki "Herkes önceden izin almadan, silahsız ve saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü yapma hakkına sahiptir" hükmüne dikkat çekti.
Anayasa'nın 14. maddesindeki "Temel hak ve hürriyetler özlerine dokunulmaksızın yalnızca Anayasa'nın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı olarak ve ancak kanunla sınırlanabilir. Bu sınırlamalar, Anayasa'nın sözüne ve ruhuna, demokratik toplum düzeninin ve laik Cumhuriyetin gereklerine ve ölçülülük ilkesine aykırı olamaz" ibaresini de hatırlatan AYM, başvurucuların 'toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı'nın ihlal edildiğine hükmetti.
Tazminat taleplerini reddeden Yüksek Mahkeme, ihlal sonuçlarının ortadan kaldırmak için yeniden yargılama yapılmak üzere kararın Batman 2. Sulh Ceza Hakimliği'ne gönderilmesine karar verdi.