https://sputniknews.com.tr/20230104/asli-baykal-6li-masa-turkiyenin-sinir-uclariyla-oynuyor-1065362151.html
Aslı Baykal: 6'lı masa Türkiye'nin sinir uçlarıyla oynuyor
Aslı Baykal: 6'lı masa Türkiye'nin sinir uçlarıyla oynuyor
CHP'den istifa eden Aslı Baykal, Ali Babacan'ın açıkladığı Temel Haklar Eylem Planı üzerinden 6'lı masayı eleştirdi. Baykal, "Tavizler yavaş yavaş verilir... 04.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-04T10:01+0300
2023-01-04T10:01+0300
2023-01-04T10:01+0300
politika
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
aslı baykal ataman
ali babacan
6'lı masa
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CHP'de eski Genel Başkan Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal, 6'lı masayı 'Türkiye’nin sinir uçlarıyla oynamakla' suçladı.Yeni Şafak’a konuşan Aslı Baykal, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın Temel Haklar Eylem Planı'nı açıklarken kullandığı “Herkesin kendini bu ülkenin eşit ve özgür vatandaşı hissetmesi, güçlü bir vatandaşlık anlayışının hakim kılınmasıyla mümkündür. Anayasamızın 66. maddesini, çağımızın gereği olarak, kapsayıcı bir anlayışla yeniden ele almayı teklif ediyoruz” ifadeleri taviz olarak değerlendirdi.Baykal, “Tavizler yavaş yavaş verilir. Önce vatandaşlık tanımını değiştirirler, sonra sıra toprak taleplerini karşılamaya gelir. Şehitler vererek sınırlarımızı terörden güçlükle arındırıyoruz. Örneğin, Gabar'da petrol rezervleri bulunuyor, bu topraklarda gözü olan çok. Türkiye'nin sinir uçlarıyla oynanıyor” dedi.
https://sputniknews.com.tr/20221128/abdulkadir-selvi-6li-masa-4-arti-2-olarak-ikiye-bolunmus-durumda-1063910252.html
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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), aslı baykal ataman, ali babacan, 6'lı masa
chp, cumhuriyet halk partisi (chp), aslı baykal ataman, ali babacan, 6'lı masa
Aslı Baykal: 6'lı masa Türkiye'nin sinir uçlarıyla oynuyor
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CHP'den istifa eden Aslı Baykal, Ali Babacan'ın açıkladığı Temel Haklar Eylem Planı üzerinden 6'lı masayı eleştirdi. Baykal, "Tavizler yavaş yavaş verilir. Önce vatandaşlık tanımını değiştirirler, sonra sıra toprak taleplerini karşılamaya gelir. Türkiye'nin sinir uçlarıyla oynanıyor" dedi.
CHP'de eski Genel Başkan Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal, 6'lı masayı 'Türkiye’nin sinir uçlarıyla oynamakla' suçladı.
Yeni Şafak’a konuşan
Aslı Baykal, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın Temel Haklar Eylem Planı'nı açıklarken kullandığı “Herkesin kendini bu ülkenin eşit ve özgür vatandaşı hissetmesi, güçlü bir vatandaşlık anlayışının hakim kılınmasıyla mümkündür. Anayasamızın 66. maddesini, çağımızın gereği olarak, kapsayıcı bir anlayışla yeniden ele almayı teklif ediyoruz
” ifadeleri taviz olarak değerlendirdi.
Baykal, “Tavizler yavaş yavaş verilir. Önce vatandaşlık tanımını değiştirirler, sonra sıra toprak taleplerini karşılamaya gelir. Şehitler vererek sınırlarımızı terörden güçlükle arındırıyoruz. Örneğin, Gabar'da petrol rezervleri bulunuyor, bu topraklarda gözü olan çok. Türkiye'nin sinir uçlarıyla oynanıyor” dedi.