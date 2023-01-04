https://sputniknews.com.tr/20230104/asli-baykal-6li-masa-turkiyenin-sinir-uclariyla-oynuyor-1065362151.html

Aslı Baykal: 6'lı masa Türkiye'nin sinir uçlarıyla oynuyor

Aslı Baykal: 6'lı masa Türkiye'nin sinir uçlarıyla oynuyor

CHP'den istifa eden Aslı Baykal, Ali Babacan'ın açıkladığı Temel Haklar Eylem Planı üzerinden 6'lı masayı eleştirdi. Baykal, "Tavizler yavaş yavaş verilir... 04.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-04T10:01+0300

2023-01-04T10:01+0300

2023-01-04T10:01+0300

politika

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

aslı baykal ataman

ali babacan

6'lı masa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/06/02/1044637628_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_82e330069413264de3b8c9a4c1912eae.jpg

CHP'de eski Genel Başkan Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal, 6'lı masayı 'Türkiye’nin sinir uçlarıyla oynamakla' suçladı.Yeni Şafak’a konuşan Aslı Baykal, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın Temel Haklar Eylem Planı'nı açıklarken kullandığı “Herkesin kendini bu ülkenin eşit ve özgür vatandaşı hissetmesi, güçlü bir vatandaşlık anlayışının hakim kılınmasıyla mümkündür. Anayasamızın 66. maddesini, çağımızın gereği olarak, kapsayıcı bir anlayışla yeniden ele almayı teklif ediyoruz” ifadeleri taviz olarak değerlendirdi.Baykal, “Tavizler yavaş yavaş verilir. Önce vatandaşlık tanımını değiştirirler, sonra sıra toprak taleplerini karşılamaya gelir. Şehitler vererek sınırlarımızı terörden güçlükle arındırıyoruz. Örneğin, Gabar'da petrol rezervleri bulunuyor, bu topraklarda gözü olan çok. Türkiye'nin sinir uçlarıyla oynanıyor” dedi.

https://sputniknews.com.tr/20221128/abdulkadir-selvi-6li-masa-4-arti-2-olarak-ikiye-bolunmus-durumda-1063910252.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

chp, cumhuriyet halk partisi (chp), aslı baykal ataman, ali babacan, 6'lı masa