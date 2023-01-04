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Antalyaspor yönetimi, Fenerbahçe maçındaki VAR kayıtlarının açıklanmasını istedi
Antalyaspor yönetimi, Fenerbahçe maçındaki VAR kayıtlarının açıklanmasını istedi
Antalyaspor Kulübü Yönetimi, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe'ye 2-1 yenildikleri maç ile ilgili Video Yardımcı Hakem (VAR) kayıtlarının... 04.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-04T04:05+0300
2023-01-04T04:05+0300
spor
fenerbahçe
antalyaspor
maç
süper lig
spor toto süper lig
hakem
var
video yardımcı hakem (var)
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Antalyaspor AŞ Yönetim Kurulu adına 'Karanlığımsı Gece' başlığıyla kulübün internet sitesi ile sosyal medya hesaplarından paylaşılan yazılı açıklamada, hakem kararlarına tepki gösterildi.Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda dün gerçekleşen Fraport TAV Antalyaspor-Fenerbahçe mücadelesine ilişkin açıklamada, şu ifadelere yer verildi:"Acemi hakem istemiyoruz dedik" ifadesi kullanılan açıklamaya, şöyle devam edildi:
https://sputniknews.com.tr/20230103/fenerbahce-deplasmanda-fraport-tav-antalyasporu-maglup-etti-1065350257.html
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fenerbahçe, antalyaspor, maç, süper lig, spor toto süper lig, hakem, var, video yardımcı hakem (var)
fenerbahçe, antalyaspor, maç, süper lig, spor toto süper lig, hakem, var, video yardımcı hakem (var)

Antalyaspor yönetimi, Fenerbahçe maçındaki VAR kayıtlarının açıklanmasını istedi

04:05 04.01.2023
© AAAntalyaspor Kulübü Yönetimi, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe'ye 2-1 yenildikleri maç ile ilgili Video Yardımcı Hakem (VAR) kayıtlarının açıklanmasını talep etti.
Antalyaspor Kulübü Yönetimi, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe'ye 2-1 yenildikleri maç ile ilgili Video Yardımcı Hakem (VAR) kayıtlarının açıklanmasını talep etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 04.01.2023
© AA
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Antalyaspor Kulübü Yönetimi, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe'ye 2-1 yenildikleri maç ile ilgili Video Yardımcı Hakem (VAR) kayıtlarının açıklanmasını talep etti.
Antalyaspor Yönetim Kurulu adına 'Karanlığımsı Gece' başlığıyla kulübün internet sitesi ile sosyal medya hesaplarından paylaşılan yazılı açıklamada, hakem kararlarına tepki gösterildi.
Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda dün gerçekleşen Fraport TAV Antalyaspor-Fenerbahçe mücadelesine ilişkin açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Türk futbolunda dün Sivas ve Gaziantep, bugün Antalya, yarın karanlık bir gecenin yaşanacağı bir başka şehir. Biz Kadir Sağlam'ı daha önceden tanıyorduk. Hatırlatalım, bu sezon 5. haftada oynadığımız Kasımpaşa maçında Larsson'un yüzüne atılan tekmeye kırmızı kart çıkartmayan da auta giden pozisyonda penaltı uyduran da bu maçtan sonra 4 hafta ceza alan da işte bu geceki hakem Kadir Sağlam'ın ta kendisiydi."
"Acemi hakem istemiyoruz dedik" ifadesi kullanılan açıklamaya, şöyle devam edildi:
"Bugünkü maçta 1-0 öndeyken Bünyamin ile atağa çıkarken faulle durdurulmasına rağmen Fenerbahçe'nin ilk golüne adeta asist yapan, penaltıyı arayan, ofsaydı uyduran da aynı hakem. VAR kayıtlarında ofsaytımsı bir konuşma var mı merak ediyoruz. Açıklanmasını talep ediyoruz, TFF'nin şeffaflık anlayışının bunu gerektirdiğine inanıyoruz. Ortada bir hak varsa helal etmediğimizin bilinmesini isteriz. Anadolu kulüplerini şampiyonluk yarışına meze eden düzene karşıyız. Adaleti sadece camiamız için değil, tüm Anadolu kulüpleri adına istiyoruz."
Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor'u 2-1 yendi. - Sputnik Türkiye, 1920, 03.01.2023
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Fenerbahçe deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor'u mağlup etti
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