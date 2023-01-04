https://sputniknews.com.tr/20230104/almanyada-telgraf-gonderme-donemi-sona-erdi-1065377598.html
Almanya'da telgraf gönderme dönemi sona erdi
Almanya'da telgraf gönderme dönemi sona erdi
Deutsche Post, Almanya'da bir zamanlar popüler olan telgraf hizmetlerinin yeni yılda sona erdiğini duyurdu. 04.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-04T15:57+0300
2023-01-04T15:57+0300
2023-01-04T15:57+0300
almanya
telgraf
dünya
hizmet
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Alman Posta İdaresi'nden (Deutsche Post) yapılan açıklamada, 2018 yılından itibaren yurt dışı noktalara telgraf hizmeti verilmediği hatırlatılarak, yeni yılda yurt içi telgraf hizmetlerinin de sonlandırıldığı belirtildi.Son yıllarda aylık ortalama 200-300 telgraf gönderildiği bildirilen açıklamada, geçen yılın son gününde ise 3 bin 228 telgrafın hatıra için son kez gönderildiği kaydedildi.Almanya'da 160 karaktere kadar bir telgraf göndermek, en az 12.57 euroya mal oluyordu.
https://sputniknews.com.tr/20210308/papadan-turkiye-cumhurbaskani-erdogana-telgraf-1043982738.html
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almanya, telgraf, hizmet
Almanya'da telgraf gönderme dönemi sona erdi
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Deutsche Post, Almanya'da bir zamanlar popüler olan telgraf hizmetlerinin yeni yılda sona erdiğini duyurdu.
Alman Posta İdaresi'nden (Deutsche Post) yapılan açıklamada, 2018 yılından itibaren yurt dışı noktalara telgraf hizmeti verilmediği hatırlatılarak, yeni yılda yurt içi telgraf hizmetlerinin de sonlandırıldığı belirtildi.
Son yıllarda aylık ortalama 200-300 telgraf gönderildiği bildirilen açıklamada, geçen yılın son gününde ise 3 bin 228 telgrafın hatıra için son kez gönderildiği kaydedildi.
Almanya'da 160 karaktere kadar bir telgraf göndermek, en az 12.57 euroya mal oluyordu.