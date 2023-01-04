https://sputniknews.com.tr/20230104/almanyada-telgraf-gonderme-donemi-sona-erdi-1065377598.html

Almanya'da telgraf gönderme dönemi sona erdi

Almanya'da telgraf gönderme dönemi sona erdi

Deutsche Post, Almanya'da bir zamanlar popüler olan telgraf hizmetlerinin yeni yılda sona erdiğini duyurdu. 04.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-04T15:57+0300

2023-01-04T15:57+0300

2023-01-04T15:57+0300

almanya

telgraf

dünya

hizmet

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Alman Posta İdaresi'nden (Deutsche Post) yapılan açıklamada, 2018 yılından itibaren yurt dışı noktalara telgraf hizmeti verilmediği hatırlatılarak, yeni yılda yurt içi telgraf hizmetlerinin de sonlandırıldığı belirtildi.Son yıllarda aylık ortalama 200-300 telgraf gönderildiği bildirilen açıklamada, geçen yılın son gününde ise 3 bin 228 telgrafın hatıra için son kez gönderildiği kaydedildi.Almanya'da 160 karaktere kadar bir telgraf göndermek, en az 12.57 euroya mal oluyordu.

https://sputniknews.com.tr/20210308/papadan-turkiye-cumhurbaskani-erdogana-telgraf-1043982738.html

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almanya, telgraf, hizmet