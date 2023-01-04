https://sputniknews.com.tr/20230104/akustik-saldiri-iddiasindan-5-yil-sonra-abd-kubada-gocmenlik-basvurularini-kabul-etmeye-basladi--1065385883.html
'Akustik saldırı' iddiasından 5 yıl sonra ABD, Küba'da göçmenlik başvurularını kabul etmeye başladı
'Akustik saldırı' iddiasından 5 yıl sonra ABD, Küba'da göçmenlik başvurularını kabul etmeye başladı
Küba'da, diplomatik personeline yönelik 'akustik saldırılar' nedeniyle kapatılan ABD Büyükelçiliği, beş yıl aradan sonra 'göçmen vizesi' başvurularını yeniden... 04.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-04T19:43+0300
2023-01-04T19:43+0300
2023-01-04T19:52+0300
dünya
abd
küba
akustik saldırı
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Küba'nın başkenti Havana'da, 2017'de diplomatik personele yönelik, özel ses dalgası cihazları kullanılarak düzenlenen 'akustik saldırılara' uğradığı iddialarının ardından kapatılan ABD Büyükelçiliği, beş yıl aradan sonra yeniden hizmet vermeye başladı. Küba'da rekor sayıda kaçak göçmenin ABD'ye giriş yapması üzerine geçen hafta büyükelçilik, "ABD, Havana'daki büyükelçilik operasyonlarını genişleterek ve Şartlı Aile Birleşimi Programını (CFRP) yeniden başlatacağını ve Kübalıların güvenli, yasal ve düzenli göçünü sağlamak için çalışıldığını" duyurmuştu. Bununla birlikte konsolosluk sadece 'göçmenlik başvuruları' için hizmet verecek. Turistik vizelere yönelik başvurular hâlâ kabul edilmiyor.
https://sputniknews.com.tr/20171029/kuba-abd-akustik-saldiri-1030792119.html
https://sputniknews.com.tr/20210429/abdde-havana-sendromu-alarmi-daha-once-kubada-gorulen-gizemli-hastaliga-abd-topraklarinda-rastlandi-1044388898.html
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abd, küba, akustik saldırı
abd, küba, akustik saldırı
'Akustik saldırı' iddiasından 5 yıl sonra ABD, Küba'da göçmenlik başvurularını kabul etmeye başladı
19:43 04.01.2023 (güncellendi: 19:52 04.01.2023) Abone ol
Küba'da, diplomatik personeline yönelik 'akustik saldırılar' nedeniyle kapatılan ABD Büyükelçiliği, beş yıl aradan sonra 'göçmen vizesi' başvurularını yeniden kabul etmeye başladığını açıkladı.
Küba'nın başkenti Havana'da, 2017'de diplomatik personele yönelik, özel ses dalgası cihazları kullanılarak düzenlenen 'akustik saldırılara' uğradığı iddialarının ardından kapatılan ABD Büyükelçiliği, beş yıl aradan sonra yeniden hizmet vermeye başladı.
Küba'da rekor sayıda kaçak göçmenin ABD'ye giriş yapması üzerine geçen hafta büyükelçilik,
"ABD, Havana'daki büyükelçilik operasyonlarını genişleterek ve Şartlı Aile Birleşimi Programını (CFRP) yeniden başlatacağını ve Kübalıların güvenli, yasal ve düzenli göçünü sağlamak için çalışıldığını" duyurmuştu.
Bununla birlikte konsolosluk sadece 'göçmenlik başvuruları' için hizmet verecek. Turistik vizelere yönelik başvurular hâlâ kabul edilmiyor.