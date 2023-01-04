Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230104/akustik-saldiri-iddiasindan-5-yil-sonra-abd-kubada-gocmenlik-basvurularini-kabul-etmeye-basladi--1065385883.html
'Akustik saldırı' iddiasından 5 yıl sonra ABD, Küba'da göçmenlik başvurularını kabul etmeye başladı
'Akustik saldırı' iddiasından 5 yıl sonra ABD, Küba'da göçmenlik başvurularını kabul etmeye başladı
Küba'da, diplomatik personeline yönelik 'akustik saldırılar' nedeniyle kapatılan ABD Büyükelçiliği, beş yıl aradan sonra 'göçmen vizesi' başvurularını yeniden... 04.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-04T19:43+0300
2023-01-04T19:52+0300
dünya
abd
küba
akustik saldırı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/07/09/1058526152_0:133:2000:1258_1920x0_80_0_0_26bd40c8310e71c8d8f70abb012a03a3.jpg
Küba'nın başkenti Havana'da, 2017'de diplomatik personele yönelik, özel ses dalgası cihazları kullanılarak düzenlenen 'akustik saldırılara' uğradığı iddialarının ardından kapatılan ABD Büyükelçiliği, beş yıl aradan sonra yeniden hizmet vermeye başladı. Küba'da rekor sayıda kaçak göçmenin ABD'ye giriş yapması üzerine geçen hafta büyükelçilik, "ABD, Havana'daki büyükelçilik operasyonlarını genişleterek ve Şartlı Aile Birleşimi Programını (CFRP) yeniden başlatacağını ve Kübalıların güvenli, yasal ve düzenli göçünü sağlamak için çalışıldığını" duyurmuştu. Bununla birlikte konsolosluk sadece 'göçmenlik başvuruları' için hizmet verecek. Turistik vizelere yönelik başvurular hâlâ kabul edilmiyor.
https://sputniknews.com.tr/20171029/kuba-abd-akustik-saldiri-1030792119.html
https://sputniknews.com.tr/20210429/abdde-havana-sendromu-alarmi-daha-once-kubada-gorulen-gizemli-hastaliga-abd-topraklarinda-rastlandi-1044388898.html
küba
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/07/09/1058526152_72:0:1928:1392_1920x0_80_0_0_eaaa7658af17a6c6bfce6e71286f0b27.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
abd, küba, akustik saldırı
abd, küba, akustik saldırı

'Akustik saldırı' iddiasından 5 yıl sonra ABD, Küba'da göçmenlik başvurularını kabul etmeye başladı

19:43 04.01.2023 (güncellendi: 19:52 04.01.2023)
© AP Photo / Ramon EspinosaABD - Küba
ABD - Küba - Sputnik Türkiye, 1920, 04.01.2023
© AP Photo / Ramon Espinosa
Abone olTelegram
Küba'da, diplomatik personeline yönelik 'akustik saldırılar' nedeniyle kapatılan ABD Büyükelçiliği, beş yıl aradan sonra 'göçmen vizesi' başvurularını yeniden kabul etmeye başladığını açıkladı.
Küba'nın başkenti Havana'da, 2017'de diplomatik personele yönelik, özel ses dalgası cihazları kullanılarak düzenlenen 'akustik saldırılara' uğradığı iddialarının ardından kapatılan ABD Büyükelçiliği, beş yıl aradan sonra yeniden hizmet vermeye başladı.

ABD - Küba büyükelçilik - Sputnik Türkiye, 1920, 29.10.2017
DÜNYA
Küba: ABD Büyükelçiliğine ‘akustik saldırı' haberleri yalan
29 Ekim 2017, 10:46
Küba'da rekor sayıda kaçak göçmenin ABD'ye giriş yapması üzerine geçen hafta büyükelçilik, "ABD, Havana'daki büyükelçilik operasyonlarını genişleterek ve Şartlı Aile Birleşimi Programını (CFRP) yeniden başlatacağını ve Kübalıların güvenli, yasal ve düzenli göçünü sağlamak için çalışıldığını" duyurmuştu.

Bununla birlikte konsolosluk sadece 'göçmenlik başvuruları' için hizmet verecek. Turistik vizelere yönelik başvurular hâlâ kabul edilmiyor.
Beyaz Saray - Sputnik Türkiye, 1920, 29.04.2021
DÜNYA
ABD'de 'Havana Sendromu' alarmı: Daha önce Küba'da görülen 'gizemli hastalığa' ABD topraklarında rastlandı iddiası
29 Nisan 2021, 20:20
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала