https://sputniknews.com.tr/20230104/akustik-saldiri-iddiasindan-5-yil-sonra-abd-kubada-gocmenlik-basvurularini-kabul-etmeye-basladi--1065385883.html

'Akustik saldırı' iddiasından 5 yıl sonra ABD, Küba'da göçmenlik başvurularını kabul etmeye başladı

'Akustik saldırı' iddiasından 5 yıl sonra ABD, Küba'da göçmenlik başvurularını kabul etmeye başladı

Küba'da, diplomatik personeline yönelik 'akustik saldırılar' nedeniyle kapatılan ABD Büyükelçiliği, beş yıl aradan sonra 'göçmen vizesi' başvurularını yeniden... 04.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-04T19:43+0300

2023-01-04T19:43+0300

2023-01-04T19:52+0300

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akustik saldırı

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Küba'nın başkenti Havana'da, 2017'de diplomatik personele yönelik, özel ses dalgası cihazları kullanılarak düzenlenen 'akustik saldırılara' uğradığı iddialarının ardından kapatılan ABD Büyükelçiliği, beş yıl aradan sonra yeniden hizmet vermeye başladı. Küba'da rekor sayıda kaçak göçmenin ABD'ye giriş yapması üzerine geçen hafta büyükelçilik, "ABD, Havana'daki büyükelçilik operasyonlarını genişleterek ve Şartlı Aile Birleşimi Programını (CFRP) yeniden başlatacağını ve Kübalıların güvenli, yasal ve düzenli göçünü sağlamak için çalışıldığını" duyurmuştu. Bununla birlikte konsolosluk sadece 'göçmenlik başvuruları' için hizmet verecek. Turistik vizelere yönelik başvurular hâlâ kabul edilmiyor.

https://sputniknews.com.tr/20171029/kuba-abd-akustik-saldiri-1030792119.html

https://sputniknews.com.tr/20210429/abdde-havana-sendromu-alarmi-daha-once-kubada-gorulen-gizemli-hastaliga-abd-topraklarinda-rastlandi-1044388898.html

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