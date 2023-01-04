Türkiye
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://sputniknews.com.tr/20230104/aksener-emekli-maaslarini-bir-an-once-asgari-ucret-duzeyine-cikarin-1065363830.html
Akşener: Emekli maaşlarını bir an önce asgari ücret düzeyine çıkarın
Akşener: Emekli maaşlarını bir an önce asgari ücret düzeyine çıkarın
İYİ Parti lideri Akşener, grup toplantısında konuştu ve "Emekli maaşlarını bir an önce asgari ücret düzeyine çıkarın" dedi. 04.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-04T11:15+0300
2023-01-04T11:15+0300
politika
meral akşener
iyi parti
meclis
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/1e/1063992178_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_553df81a1f4d50d2e358cb435824bd9e.jpg
İYİ Parti lideri Meral Akşener, partisinin Meclis'teki grup toplantısında konuşuyor.Akşener'in konuşmasından satırbaşları şöyle:
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/1e/1063992178_11:0:1078:800_1920x0_80_0_0_9bf0623b132ee8c9e837403f2bf72f59.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
meral akşener, iyi parti, meclis
meral akşener, iyi parti, meclis

Akşener: Emekli maaşlarını bir an önce asgari ücret düzeyine çıkarın

11:15 04.01.2023
© AAİYİ Parti lideri Akşener
İYİ Parti lideri Akşener - Sputnik Türkiye, 1920, 04.01.2023
© AA
Abone olTelegram
İYİ Parti lideri Akşener, grup toplantısında konuştu ve "Emekli maaşlarını bir an önce asgari ücret düzeyine çıkarın" dedi.
İYİ Parti lideri Meral Akşener, partisinin Meclis'teki grup toplantısında konuşuyor.
Akşener'in konuşmasından satırbaşları şöyle:
30 Aralık Cuma günü, başkent Ankara, bir suikaste sahne oldu. Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş’e düzenlenen suikast emniyet ve istihbarat birimlerini, ayağa kaldırması gereken bir olaydır. Güvenlik güçlerimizin, bu önemli olayın acilen aydınlatılması için, ellerinden geleni yapacağına inanıyorum. Bu vesileyle, buradan da, merhum Sinan Ateş’e Allah’tan rahmet, başta Bengisu ve Banuçiçek evlatlarımız olmak üzere, ailesi ve sevenlerine sabırlar diliyorum. Başımız sağ olsun.
Ve bu kürsüden, yıllardır tekrar ediyorum: “Emeklilerimizi, daha fazla yokluğa mahkûm etmeyin.” diyorum. “Emekli maaşlarını, bir an önce, asgari ücret düzeyine çıkarın.” diyorum. “Artık bu sesi duyun.” diyorum.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала