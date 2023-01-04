Akşener: Emekli maaşlarını bir an önce asgari ücret düzeyine çıkarın
© AAİYİ Parti lideri Akşener
© AA
İYİ Parti lideri Akşener, grup toplantısında konuştu ve "Emekli maaşlarını bir an önce asgari ücret düzeyine çıkarın" dedi.
İYİ Parti lideri Meral Akşener, partisinin Meclis'teki grup toplantısında konuşuyor.
Akşener'in konuşmasından satırbaşları şöyle:
30 Aralık Cuma günü, başkent Ankara, bir suikaste sahne oldu. Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş’e düzenlenen suikast emniyet ve istihbarat birimlerini, ayağa kaldırması gereken bir olaydır. Güvenlik güçlerimizin, bu önemli olayın acilen aydınlatılması için, ellerinden geleni yapacağına inanıyorum. Bu vesileyle, buradan da, merhum Sinan Ateş’e Allah’tan rahmet, başta Bengisu ve Banuçiçek evlatlarımız olmak üzere, ailesi ve sevenlerine sabırlar diliyorum. Başımız sağ olsun.
Ve bu kürsüden, yıllardır tekrar ediyorum: “Emeklilerimizi, daha fazla yokluğa mahkûm etmeyin.” diyorum. “Emekli maaşlarını, bir an önce, asgari ücret düzeyine çıkarın.” diyorum. “Artık bu sesi duyun.” diyorum.