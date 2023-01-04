Akşener: Emekli maaşlarını bir an önce asgari ücret düzeyine çıkarın

30 Aralık Cuma günü, başkent Ankara, bir suikaste sahne oldu. Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş’e düzenlenen suikast emniyet ve istihbarat birimlerini, ayağa kaldırması gereken bir olaydır. Güvenlik güçlerimizin, bu önemli olayın acilen aydınlatılması için, ellerinden geleni yapacağına inanıyorum. Bu vesileyle, buradan da, merhum Sinan Ateş’e Allah’tan rahmet, başta Bengisu ve Banuçiçek evlatlarımız olmak üzere, ailesi ve sevenlerine sabırlar diliyorum. Başımız sağ olsun.