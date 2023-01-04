Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://sputniknews.com.tr/20230104/abdde-yeni-yasa-pornografik-icerige-erismek-isteyenler-resmi-kimliklerini-ibraz-etmek-zorunda-1065383834.html
ABD'de yeni yasa: 'Pornografik' içeriğe erişmek isteyenler, resmi kimliklerini ibraz etmek zorunda
ABD'de yeni yasa: 'Pornografik' içeriğe erişmek isteyenler, resmi kimliklerini ibraz etmek zorunda
ABD'nin Louisiana eyaletinde yetişkin filmi izlemek isteyenlerin, içeriklere erişmeden önce yaşlarını doğrulamak için resmi kimlik kartlarını siteye ibraz etme... 04.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-04T19:14+0300
2023-01-04T19:14+0300
yaşam
abd
porno
yetişkin
kimlik
reşit
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/04/1065384932_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_76dd9f9568dcff817c168f8b5f6fbc89.jpg
ABD'nin güney eyaletlerinden Louisiana'da 1 Ocak 2023 itibarıyla yürürlüğe giren yeni yasaya göre, 'reşit olmayanlar için zararlı' kabul edilen içeriklere sahip siteler, 'yaş doğrulama' teknolojisini artık kullanıcılarına sunmak zorunda. Yeni yasaya göre, yetişkin sitelerindeki içeriklere erişmeden önce her kullanıcı, devlet tarafından verilmiş kimlik ya da sürücü ehliyetlerini siteye ibraz ederek reşit olduğunu kanıtlaması gerekiyor. Louisiana'da yürürlüğe giren kararı, şu anda uygulamaya koyan tek site ise PornHub. PornHub'a girmek isteyenler, Louisiana eyaletindeki ehliyetler için dijital bir cüzdan olan LA Wallet uygulaması aracılığıyla yaşlarını doğrulamasını gerekiyor. Söz konusu kanun, trans gençlerin okul sporlarında 'cinsiyet kimliklerine uygun' kategorilerde olmasını yasaklayan yasayı savunan Cumhuriyetçi Parti'nin temsilcisi Laurie Schlegel tarafından kaleme alındı. Yürülüğe giren yeni yasaya gerekçe olarak, 'teknolojideki gelişmeler ve internetin yaygın olması nedeniyle reşit olmayanların pornografiye maruz kalması' olarak gösterildi. Pornografinin çocukların 'aşırı' cinselleşmesine nasıl katkıda bulunabileceği, kişinin kendine olan saygısının azalmasına neden olabileceği, beden algısı bozukluklarına ve riskli cinsel davranışlara yol açabileceği belirtildi. Kanunda ayrıca, yasayı ihlal eden ticari kuruluşun, reşit olmayan kişinin içeriğe erişmesinden kaynaklanan zararlardan sorumlu olacağı da belirtildi.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/04/1065384932_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_8021b832e3d1369263a9bc4ebfbbaf7c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
abd, porno, yetişkin, kimlik, reşit
abd, porno, yetişkin, kimlik, reşit

ABD'de yeni yasa: 'Pornografik' içeriğe erişmek isteyenler, resmi kimliklerini ibraz etmek zorunda

19:14 04.01.2023
© AFP 2022 / LIONEL BONAVENTUREPornographic sites
Pornographic sites - Sputnik Türkiye, 1920, 04.01.2023
© AFP 2022 / LIONEL BONAVENTURE
Abone olTelegram
ABD'nin Louisiana eyaletinde yetişkin filmi izlemek isteyenlerin, içeriklere erişmeden önce yaşlarını doğrulamak için resmi kimlik kartlarını siteye ibraz etme zorunluluğu yürürlüğe girdi.
ABD'nin güney eyaletlerinden Louisiana'da 1 Ocak 2023 itibarıyla yürürlüğe giren yeni yasaya göre, 'reşit olmayanlar için zararlı' kabul edilen içeriklere sahip siteler, 'yaş doğrulama' teknolojisini artık kullanıcılarına sunmak zorunda.

Yeni yasaya göre, yetişkin sitelerindeki içeriklere erişmeden önce her kullanıcı, devlet tarafından verilmiş kimlik ya da sürücü ehliyetlerini siteye ibraz ederek reşit olduğunu kanıtlaması gerekiyor.

Louisiana'da yürürlüğe giren kararı, şu anda uygulamaya koyan tek site ise PornHub. PornHub'a girmek isteyenler, Louisiana eyaletindeki ehliyetler için dijital bir cüzdan olan LA Wallet uygulaması aracılığıyla yaşlarını doğrulamasını gerekiyor.

© Twitter PornHub
PornHub - Sputnik Türkiye, 1920, 04.01.2023
PornHub
© Twitter
© Twitter PornHub
PornHub - Sputnik Türkiye, 1920, 04.01.2023
PornHub
© Twitter
Söz konusu kanun, trans gençlerin okul sporlarında 'cinsiyet kimliklerine uygun' kategorilerde olmasını yasaklayan yasayı savunan Cumhuriyetçi Parti'nin temsilcisi Laurie Schlegel tarafından kaleme alındı.

Yürülüğe giren yeni yasaya gerekçe olarak, 'teknolojideki gelişmeler ve internetin yaygın olması nedeniyle reşit olmayanların pornografiye maruz kalması' olarak gösterildi. Pornografinin çocukların 'aşırı' cinselleşmesine nasıl katkıda bulunabileceği, kişinin kendine olan saygısının azalmasına neden olabileceği, beden algısı bozukluklarına ve riskli cinsel davranışlara yol açabileceği belirtildi.

Kanunda ayrıca, yasayı ihlal eden ticari kuruluşun, reşit olmayan kişinin içeriğe erişmesinden kaynaklanan zararlardan sorumlu olacağı da belirtildi.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала