https://sputniknews.com.tr/20230104/abdde-yeni-yasa-pornografik-icerige-erismek-isteyenler-resmi-kimliklerini-ibraz-etmek-zorunda-1065383834.html

ABD'de yeni yasa: 'Pornografik' içeriğe erişmek isteyenler, resmi kimliklerini ibraz etmek zorunda

ABD'de yeni yasa: 'Pornografik' içeriğe erişmek isteyenler, resmi kimliklerini ibraz etmek zorunda

ABD'nin Louisiana eyaletinde yetişkin filmi izlemek isteyenlerin, içeriklere erişmeden önce yaşlarını doğrulamak için resmi kimlik kartlarını siteye ibraz etme... 04.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-04T19:14+0300

2023-01-04T19:14+0300

2023-01-04T19:14+0300

yaşam

abd

porno

yetişkin

kimlik

reşit

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ABD'nin güney eyaletlerinden Louisiana'da 1 Ocak 2023 itibarıyla yürürlüğe giren yeni yasaya göre, 'reşit olmayanlar için zararlı' kabul edilen içeriklere sahip siteler, 'yaş doğrulama' teknolojisini artık kullanıcılarına sunmak zorunda. Yeni yasaya göre, yetişkin sitelerindeki içeriklere erişmeden önce her kullanıcı, devlet tarafından verilmiş kimlik ya da sürücü ehliyetlerini siteye ibraz ederek reşit olduğunu kanıtlaması gerekiyor. Louisiana'da yürürlüğe giren kararı, şu anda uygulamaya koyan tek site ise PornHub. PornHub'a girmek isteyenler, Louisiana eyaletindeki ehliyetler için dijital bir cüzdan olan LA Wallet uygulaması aracılığıyla yaşlarını doğrulamasını gerekiyor. Söz konusu kanun, trans gençlerin okul sporlarında 'cinsiyet kimliklerine uygun' kategorilerde olmasını yasaklayan yasayı savunan Cumhuriyetçi Parti'nin temsilcisi Laurie Schlegel tarafından kaleme alındı. Yürülüğe giren yeni yasaya gerekçe olarak, 'teknolojideki gelişmeler ve internetin yaygın olması nedeniyle reşit olmayanların pornografiye maruz kalması' olarak gösterildi. Pornografinin çocukların 'aşırı' cinselleşmesine nasıl katkıda bulunabileceği, kişinin kendine olan saygısının azalmasına neden olabileceği, beden algısı bozukluklarına ve riskli cinsel davranışlara yol açabileceği belirtildi. Kanunda ayrıca, yasayı ihlal eden ticari kuruluşun, reşit olmayan kişinin içeriğe erişmesinden kaynaklanan zararlardan sorumlu olacağı da belirtildi.

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abd, porno, yetişkin, kimlik, reşit