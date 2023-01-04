https://sputniknews.com.tr/20230104/abdde-kurtaj-yasagina-karsi-hamle-eczaneler-kurtaj-hapi-satabilecek-1065377267.html

ABD'de kürtaj yasağına karşı hamle: Eczaneler kürtaj hapı satabilecek

ABD'de kürtaj yasağına karşı hamle: Eczaneler kürtaj hapı satabilecek

Federal Yüksek Mahkeme'nin anayasal hak olmaktan çıkarmasıyla birlikte Cumhuriyetçilerin yönettiği eyaletlerin kürtajı yasakladığı ABD'de Demokrat Partili... 04.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-04T15:47+0300

2023-01-04T15:47+0300

2023-01-04T15:56+0300

dünya

abd

joe biden

yönetim

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cumhuriyetçi parti

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hap

hap

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Biden yönetimi, ABD'de bizzat bir sağlık kuruluşundan alınabilen kürtaj hapının ilk kez perakende eczanelerde satılmasına izin veren değişikliğe gitti.Mifepriston isimli düşük hapından edinmek için reçete gösterilmesi kuralı değişmedi.Ancak reçetesi olan artık hapı doğrudan eczaneden veya postayla sipariş ederek alabilecek.Bunun ABD'de ilaç yoluyla kürtaja erişimin çapını önemli ölçüde genişletmesi bekleniyor.Geçen yıl Yüksek Mahkeme'nin federal kürtaj hakkını bozan kararının ardından, Cumhuriyetçilerin yönettiği eyaletlerin kürtaja erişimi yasaklaması veya çok sıkı şekilde kısıtlaması sonucu kürtaj hapları daha çok aranır hale geldi. Doğum kontrolü destekleyen ve kürtaj haklarını savunan Guttmacher Enstitüsü'ne göre ABD'de kürtajların yarısından fazlası zaten ameliyat yerine haplarla yapılıyor.Aralık 2021'de pandemi kaynaklı teletıp programının parçası olarak hastaların sağlık kuruluşu aracılığıyla şahsen reçete alma gerekliliğini kalıcı olarak kaldıracağını duyurmuş olan FDA, dün sitesinde güncellemeye giderek, kürtaj hapının sertifikalı reçete yazıcısı (doktor) veya ruhsatlı eczaneler tarafından verilebileceğini açıkladı.Mifepriston üreticisi ilaç şirketleri Danco Laboratuvarları ve GenBioPro, FDA'nın kararını kendilerine bildirdiğini doğruladı. Bu hamle, Amerikan Kadın Doğum Uzmanları ve Jinekologlar Koleji tarafından "ileriye doğru önemli bir adım" olarak selamlandı.Açıklamada "FDA'nın duyurusu, kürtaj olmak isteyen herkesin erişim sorunlarını çözmeyecek olsa da, ilaçla kürtaja ihtiyaç duyanlar içinden daha fazla kişi için bu hayati ilacın güvenceye alınmasına yönelik ek seçenekler sağlayacaktır" denildi. Sırada eczanelerin artık reçeteyle mifepriston satışı için sertifika başvurusunda bulunması var. Ancak kürtajı çevreleyen siyasi kara mayınlarının, eczanelerin hapı satıp satmama ve nerede satmaya dair kararlarını etkilemesi olası. Kürtajı yasaklayan 12'den fazla Cumhuriyetçi eyalette yaşayan kadınların da muhtemelen ilaçla kürtaj için diğer eyaletlere seyahat etmesi gerekecek.

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