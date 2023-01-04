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https://sputniknews.com.tr/20230104/abdde-eski-cenaze-evi-sahibi-ve-annesi-ceset-parcalari-satmaktan-hapis-cezasi-aldi-1065373074.html
ABD'de eski cenaze evi sahibi ve annesi 'ceset parçaları satmaktan' hapis cezası aldı
ABD'de eski cenaze evi sahibi ve annesi 'ceset parçaları satmaktan' hapis cezası aldı
ABD'nin Colorado eyaletinde eski bir cenaze evi sahibi ve annesi, yüzlerce cesedi parçalara ayırıp sattıkları gerekçesiyle hapis cezasına çarptırıldı. 04.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-04T13:48+0300
2023-01-04T13:48+0300
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abd
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cenaze töreni
cenaze evi
ceset
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Savcılık, 46 yaşındaki Megan Hess ve 69 yaşındaki Shirly Koch'un, 2010-2018 yıllarında 560 kadar cesedi izinsiz incelediğini ve bunlara ait parçaları sattığını iddia etti.İddiaları kabul eden Hess 20 yıl, Koch ise 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.Savcılık, Montrose kasabasındaki Sunset Mesa Cenaze Evini işleten Hess'in, hiç yapılmayan ölü yakma işlemleri için ailelerden 1000 dolara kadar ücret talep ettiğini, bazı kişilere ise cenazelerinin parçalarını bağışlamaları karşılığında ücretsiz yakma işlemi teklifinde bulunduğunu belirtti.
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abd, cenaze, cenaze töreni, cenaze evi, ceset
abd, cenaze, cenaze töreni, cenaze evi, ceset

ABD'de eski cenaze evi sahibi ve annesi 'ceset parçaları satmaktan' hapis cezası aldı

13:48 04.01.2023
© AFP 2022 / ANDRI TAMBUNANABD - polis
ABD - polis - Sputnik Türkiye, 1920, 04.01.2023
© AFP 2022 / ANDRI TAMBUNAN
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ABD'nin Colorado eyaletinde eski bir cenaze evi sahibi ve annesi, yüzlerce cesedi parçalara ayırıp sattıkları gerekçesiyle hapis cezasına çarptırıldı.
Savcılık, 46 yaşındaki Megan Hess ve 69 yaşındaki Shirly Koch'un, 2010-2018 yıllarında 560 kadar cesedi izinsiz incelediğini ve bunlara ait parçaları sattığını iddia etti.
İddiaları kabul eden Hess 20 yıl, Koch ise 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Savcılık, Montrose kasabasındaki Sunset Mesa Cenaze Evini işleten Hess'in, hiç yapılmayan ölü yakma işlemleri için ailelerden 1000 dolara kadar ücret talep ettiğini, bazı kişilere ise cenazelerinin parçalarını bağışlamaları karşılığında ücretsiz yakma işlemi teklifinde bulunduğunu belirtti.
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