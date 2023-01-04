https://sputniknews.com.tr/20230104/abdde-bankalara-kripto-varliklar-uyarisi-1065352348.html

ABD'de bankalara 'kripto varlıklar' uyarısı

ABD'de bankalara 'kripto varlıklar' uyarısı

ABD'de bankacılık düzenleme kuruluşları, kripto varlıklarla ilgili riskler konusunda dikkatli olunması için bankalara uyarıda bulundu. 04.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-04T00:47+0300

2023-01-04T00:47+0300

2023-01-04T00:47+0300

ekonomi

abd

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kripto

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uyarı

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ABD Merkez Bankası (Fed), ABD Federal Mevduat Sigorta Kurumu (FDIC) ve Paranın Kontrolü Ofisi (OCC), kripto varlıkların risklerine ilişkin ortak açıklama yaptı.Açıklamada, kripto varlık sektöründeki önemli dalgalanmalar ve güvenlik açıklarının ortaya çıkmasının geçen yıla damga vurduğu anımsatıldı.Söz konusu olayların kripto varlıklarla ilişkili bir dizi önemli riski gösterdiği belirtilen açıklamada, bankaların dolandırıcılık ve yasal belirsizlikler gibi kripto paralarla ilişkili temel risklerin farkında olması gerektiği vurgulandı.Açıklamada, düzenleme kuruluşlarının kripto varlıklarla ilgili faaliyetlere yoğunlaşan veya kripto varlık sektörüne yoğun bir şekilde maruz kalan banka iş modelleriyle ilgili önemli güvenlik endişeleri olduğu aktarıldı.Ortak açıklamada, kripto varlıklarının halka açık veya merkezi olmayan bir ağda ihraç edilmesinin veya tutulmasının güvenli bankacılık uygulamalarıyla çelişebileceği ifade edildi.

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abd, banka, kripto, kripto para, uyarı