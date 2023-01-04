https://sputniknews.com.tr/20230104/2022de-almanyanin-en-buyuk-silah-musterisi-ukrayna-oldu-1065381925.html
2022’de Almanya’nın en büyük silah müşterisi Ukrayna oldu
2022’de Almanya’nın en büyük silah müşterisi Ukrayna oldu
Almanya Federal Hükümeti, 2022’de toplam maliyeti 8 milyar 350 milyon euro olan silah ihracatına onay verdi. Bu rakamın yaklaşık 2 milyar 250 milyon euro’luk... 04.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-04T17:15+0300
2023-01-04T17:15+0300
2023-01-04T17:15+0300
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Tagesschau televizyonunun aktardığına göre, Almanya Ekonomi Bakanlığı’nın raporunda, ülkenin 2022’de toplamda 8 milyar 350 milyon euro değerinde silah ihraç ettiği ifade edildi.Almanya’nın silah ihraç ettiği ülkelerin başında, yaklaşık 2 milyar 250 milyon euro’luk alımla Ukrayna yer alıyor.İkinci sırada Hollanda bulunurken bu ülkeyi ABD ve İngiltere takip ediyor.Almanya, Ukrayna’ya kundaklı motorlu obüsler, Mars tipi çok namlulu roketatarlar, Gepard tipi kundağı motorlu uçaksavar sistemler, IRIS-T hava savunma sistemleri ve Dingo zırhlı araçlarını tedarik ediyor.
https://sputniknews.com.tr/20230104/de-gaulleun-torunu-abd-avrupalilara-aci-cektiriyor-1065368261.html
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2022’de Almanya’nın en büyük silah müşterisi Ukrayna oldu
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Almanya Federal Hükümeti, 2022’de toplam maliyeti 8 milyar 350 milyon euro olan silah ihracatına onay verdi. Bu rakamın yaklaşık 2 milyar 250 milyon euro’luk kısmı Ukrayna’ya tekabül ediyor.
Tagesschau televizyonunun aktardığına göre, Almanya Ekonomi Bakanlığı’nın raporunda, ülkenin 2022’de toplamda 8 milyar 350 milyon euro değerinde silah ihraç ettiği ifade edildi.
Almanya’nın silah ihraç ettiği ülkelerin başında, yaklaşık 2 milyar 250 milyon euro’luk alımla Ukrayna yer alıyor.
İkinci sırada Hollanda bulunurken bu ülkeyi ABD ve İngiltere takip ediyor.
Almanya, Ukrayna’ya kundaklı motorlu obüsler, Mars tipi çok namlulu roketatarlar, Gepard tipi kundağı motorlu uçaksavar sistemler, IRIS-T hava savunma sistemleri ve Dingo zırhlı araçlarını tedarik ediyor.