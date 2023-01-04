https://sputniknews.com.tr/20230104/2022de-almanyanin-en-buyuk-silah-musterisi-ukrayna-oldu-1065381925.html

2022’de Almanya’nın en büyük silah müşterisi Ukrayna oldu

2022’de Almanya’nın en büyük silah müşterisi Ukrayna oldu

Almanya Federal Hükümeti, 2022’de toplam maliyeti 8 milyar 350 milyon euro olan silah ihracatına onay verdi. Bu rakamın yaklaşık 2 milyar 250 milyon euro’luk... 04.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-04T17:15+0300

2023-01-04T17:15+0300

2023-01-04T17:15+0300

ukrayna krizi

ukrayna

almanya

silah

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Tagesschau televizyonunun aktardığına göre, Almanya Ekonomi Bakanlığı’nın raporunda, ülkenin 2022’de toplamda 8 milyar 350 milyon euro değerinde silah ihraç ettiği ifade edildi.Almanya’nın silah ihraç ettiği ülkelerin başında, yaklaşık 2 milyar 250 milyon euro’luk alımla Ukrayna yer alıyor.İkinci sırada Hollanda bulunurken bu ülkeyi ABD ve İngiltere takip ediyor.Almanya, Ukrayna’ya kundaklı motorlu obüsler, Mars tipi çok namlulu roketatarlar, Gepard tipi kundağı motorlu uçaksavar sistemler, IRIS-T hava savunma sistemleri ve Dingo zırhlı araçlarını tedarik ediyor.

https://sputniknews.com.tr/20230104/de-gaulleun-torunu-abd-avrupalilara-aci-cektiriyor-1065368261.html

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