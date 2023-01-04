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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230104/2022de-almanyanin-en-buyuk-silah-musterisi-ukrayna-oldu-1065381925.html
2022’de Almanya’nın en büyük silah müşterisi Ukrayna oldu
2022’de Almanya’nın en büyük silah müşterisi Ukrayna oldu
Almanya Federal Hükümeti, 2022’de toplam maliyeti 8 milyar 350 milyon euro olan silah ihracatına onay verdi. Bu rakamın yaklaşık 2 milyar 250 milyon euro’luk... 04.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-04T17:15+0300
2023-01-04T17:15+0300
ukrayna krizi
ukrayna
almanya
silah
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Tagesschau televizyonunun aktardığına göre, Almanya Ekonomi Bakanlığı’nın raporunda, ülkenin 2022’de toplamda 8 milyar 350 milyon euro değerinde silah ihraç ettiği ifade edildi.Almanya’nın silah ihraç ettiği ülkelerin başında, yaklaşık 2 milyar 250 milyon euro’luk alımla Ukrayna yer alıyor.İkinci sırada Hollanda bulunurken bu ülkeyi ABD ve İngiltere takip ediyor.Almanya, Ukrayna’ya kundaklı motorlu obüsler, Mars tipi çok namlulu roketatarlar, Gepard tipi kundağı motorlu uçaksavar sistemler, IRIS-T hava savunma sistemleri ve Dingo zırhlı araçlarını tedarik ediyor.
https://sputniknews.com.tr/20230104/de-gaulleun-torunu-abd-avrupalilara-aci-cektiriyor-1065368261.html
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ukrayna, almanya, silah
ukrayna, almanya, silah

2022’de Almanya’nın en büyük silah müşterisi Ukrayna oldu

17:15 04.01.2023
© AFP 2022Gepard (Çita) tipi zırhlı uçaksavar tank
Gepard (Çita) tipi zırhlı uçaksavar tank - Sputnik Türkiye, 1920, 04.01.2023
© AFP 2022
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Almanya Federal Hükümeti, 2022’de toplam maliyeti 8 milyar 350 milyon euro olan silah ihracatına onay verdi. Bu rakamın yaklaşık 2 milyar 250 milyon euro’luk kısmı Ukrayna’ya tekabül ediyor.
Tagesschau televizyonunun aktardığına göre, Almanya Ekonomi Bakanlığı’nın raporunda, ülkenin 2022’de toplamda 8 milyar 350 milyon euro değerinde silah ihraç ettiği ifade edildi.
Almanya’nın silah ihraç ettiği ülkelerin başında, yaklaşık 2 milyar 250 milyon euro’luk alımla Ukrayna yer alıyor.
İkinci sırada Hollanda bulunurken bu ülkeyi ABD ve İngiltere takip ediyor.
Almanya, Ukrayna’ya kundaklı motorlu obüsler, Mars tipi çok namlulu roketatarlar, Gepard tipi kundağı motorlu uçaksavar sistemler, IRIS-T hava savunma sistemleri ve Dingo zırhlı araçlarını tedarik ediyor.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Beyaz Saray'da ABD Başkanı Joe Biden ve eşi Jill Biden tarafından karşılandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 04.01.2023
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