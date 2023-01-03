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Zonguldak'ta 50 köyde küçükbaş hayvanlara 'koyun keçi çiçeği' hastalığı karantinası
Zonguldak'ta 50 köyde küçükbaş hayvanlara 'koyun keçi çiçeği' hastalığı karantinası
Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı 19 köyde küçükbaş hayvanlarda bulaşıcı hastalık tespit edilmesi üzerine karantina uygulamasına başlandı. 03.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-03T20:26+0300
2023-01-03T20:26+0300
türkiye
zonguldak
karantina
köy
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Zonguldak'ta "koyun keçi çiçeği" hastalığı nedeniyle 50 köyde, küçükbaş hayvanlar karantinaya alındı.Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı 6, Karadeniz Ereğli ilçesinde 19, Kozlu'da 6 ve Devrek'te 19 köyde küçükbaş hayvanlar karantinaya alındı.Karadeniz Ereğli ilçesindeki Subaşı hayvan pazarı da geçici süreliğine kapatıldı.İşletmenin bulunduğu bölgelerin yaklaşık 10 kilometre çevresinin kordon karantinaya alındığı, hayvan hareketlerinin kısıtlandığı, bu kısıtlamaya uymayanlara para cezası uygulanacağı ve hayvanların aşılama çalışmalarına yarın başlanacağı bildirildi.
https://sputniknews.com.tr/20220402/denizlide-sap-karantinasi-hayvan-giris-cikisi-kisitlandi-1055251341.html
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zonguldak, karantina, köy, ereğli
zonguldak, karantina, köy, ereğli

Zonguldak'ta 50 köyde küçükbaş hayvanlara 'koyun keçi çiçeği' hastalığı karantinası

20:26 03.01.2023
© İHA / SERHAT HALİT BİÇERküçükbaş - koyun
küçükbaş - koyun - Sputnik Türkiye, 1920, 03.01.2023
© İHA / SERHAT HALİT BİÇER
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Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı 19 köyde küçükbaş hayvanlarda bulaşıcı hastalık tespit edilmesi üzerine karantina uygulamasına başlandı.
Zonguldak'ta "koyun keçi çiçeği" hastalığı nedeniyle 50 köyde, küçükbaş hayvanlar karantinaya alındı.
Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı 6, Karadeniz Ereğli ilçesinde 19, Kozlu'da 6 ve Devrek'te 19 köyde küçükbaş hayvanlar karantinaya alındı.
Karadeniz Ereğli ilçesindeki Subaşı hayvan pazarı da geçici süreliğine kapatıldı.
İşletmenin bulunduğu bölgelerin yaklaşık 10 kilometre çevresinin kordon karantinaya alındığı, hayvan hareketlerinin kısıtlandığı, bu kısıtlamaya uymayanlara para cezası uygulanacağı ve hayvanların aşılama çalışmalarına yarın başlanacağı bildirildi.
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