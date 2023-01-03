https://sputniknews.com.tr/20230103/zonguldakta-50-koyde-kucukbas-hayvanlara-koyun-keci-cicegi-hastaligi-karantinasi-1065343716.html

Zonguldak'ta 50 köyde küçükbaş hayvanlara 'koyun keçi çiçeği' hastalığı karantinası

Zonguldak'ta 50 köyde küçükbaş hayvanlara 'koyun keçi çiçeği' hastalığı karantinası

Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı 19 köyde küçükbaş hayvanlarda bulaşıcı hastalık tespit edilmesi üzerine karantina uygulamasına başlandı. 03.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-03T20:26+0300

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türkiye

zonguldak

karantina

köy

ereğli

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Zonguldak'ta "koyun keçi çiçeği" hastalığı nedeniyle 50 köyde, küçükbaş hayvanlar karantinaya alındı.Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı 6, Karadeniz Ereğli ilçesinde 19, Kozlu'da 6 ve Devrek'te 19 köyde küçükbaş hayvanlar karantinaya alındı.Karadeniz Ereğli ilçesindeki Subaşı hayvan pazarı da geçici süreliğine kapatıldı.İşletmenin bulunduğu bölgelerin yaklaşık 10 kilometre çevresinin kordon karantinaya alındığı, hayvan hareketlerinin kısıtlandığı, bu kısıtlamaya uymayanlara para cezası uygulanacağı ve hayvanların aşılama çalışmalarına yarın başlanacağı bildirildi.

https://sputniknews.com.tr/20220402/denizlide-sap-karantinasi-hayvan-giris-cikisi-kisitlandi-1055251341.html

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