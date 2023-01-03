https://sputniknews.com.tr/20230103/zaporojye-yonetimi-ukrayna-ordusu-tokmak-kentindeki-bir-hastaneyi-vurdu-1065331976.html
Zaporojye yönetimi: Ukrayna ordusu, Tokmak kentindeki bir hastaneyi vurdu
Zaporojye yönetimi: Ukrayna ordusu, Tokmak kentindeki bir hastaneyi vurdu
Zaporojye Bölge İdaresi Ana Konseyi üyesi Vladimir Rogov, Tokmak kentindeki bir hastanenin Ukrayna ordusu tarafından ağır silahlarla vurulduğunu açıkladı. 03.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-03T14:48+0300
2023-01-03T14:48+0300
2023-01-03T14:48+0300
ukrayna krizi
ukrayna
rusya
hastane
zaporojye
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Sputnik'e demeç veren Rogov, "Sabah saat 04:00'te Tokmak'taki bir hastaneye ağır silahlarla birkaç saldırı düzenlendi" dedi.Zaporojye kolluk kuvvetlerinden yapılan açıklamada da, "Kiev rejimi, sivil hastalarımızın bulunduğu sivil sağlık kuruluşlarına bilinçli bir şekilde saldırılar düzenleyerek sivillere yönelik terör eylemlerine devam ediyor" ifadelerine yer verildi.Ölü ve yaralı sayısı hakkında net bilgi elde etmek için çalışmaların sürdüğü kaydedildi.Rusya ve Ukrayna güçlerinin kesişme hattına yakın mesafede bulunan Tokmak kentinde binlerce kişi yaşamaya devam ederken kentteki hastane faal durumda ve çok sayıda sivil tedavi görüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230102/ukraynanin-rus-birliklere-saldiri-onlarca-olu-1065300179.html
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ukrayna, rusya, hastane, zaporojye
ukrayna, rusya, hastane, zaporojye
Zaporojye yönetimi: Ukrayna ordusu, Tokmak kentindeki bir hastaneyi vurdu
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Zaporojye Bölge İdaresi Ana Konseyi üyesi Vladimir Rogov, Tokmak kentindeki bir hastanenin Ukrayna ordusu tarafından ağır silahlarla vurulduğunu açıkladı.
Sputnik'e demeç veren Rogov, "Sabah saat 04:00'te Tokmak'taki bir hastaneye ağır silahlarla birkaç saldırı düzenlendi" dedi.
Zaporojye kolluk kuvvetlerinden yapılan açıklamada da, "Kiev rejimi, sivil hastalarımızın bulunduğu sivil sağlık kuruluşlarına bilinçli bir şekilde saldırılar düzenleyerek sivillere yönelik terör eylemlerine devam ediyor" ifadelerine yer verildi.
Ölü ve yaralı sayısı hakkında net bilgi elde etmek için çalışmaların sürdüğü kaydedildi.
Rusya ve Ukrayna güçlerinin kesişme hattına yakın mesafede bulunan Tokmak kentinde binlerce kişi yaşamaya devam ederken kentteki hastane faal durumda ve çok sayıda sivil tedavi görüyor.