https://sputniknews.com.tr/20230103/yunanistanda-kovid-19-asisi-olmayan-saglik-calisanlari-islerine-geri-donuyor-1065311329.html
Yunanistan'da Kovid-19 aşısı olmayan sağlık çalışanları işlerine geri dönüyor
Yunanistan'da Kovid-19 aşısı olmayan sağlık çalışanları işlerine geri dönüyor
Yunanistan'da Kovid-19 aşısı olmadıkları gerekçesiyle iş akitleri askıya alınan yaklaşık 1700 sağlık çalışanı, görevlerine bugünden itibaren dönmeye başladı. 03.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-03T00:27+0300
2023-01-03T00:27+0300
2023-01-03T00:27+0300
koronavirüs
kovid-19
yunanistan
aşı
sağlık çalışanı
hastane
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Yunan basınında yer alan haberlere göre, aralarında doktor, hemşire ve idari personelin bulunduğu Kovid-19 aşısı olmayı reddeden 1700 sağlık çalışanı görevlerine döndü.Danıştay, aşı olmayan sağlık çalışanlarının iş akitlerinin askıya alınma sürecini anayasaya aykırı bulmuş ve ödenmemiş maaşların ödenmesine karar vermişti.Yunanistan'da hükümet, 1 Eylül 2021'e kadar en az bir doz aşı olmayan sağlık çalışanlarının iş akitlerini askıya almıştı.Hükümetin kararına tepki gösteren sağlık çalışanları ülkede çok sayıda eylem yapmıştı.Aşı olmayan sağlık personelinin haftada iki kez Kovid-19 testi yapması, çalışma sürecinde yüksek korumalı KN95 tipi maske kullanması öngörülüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221231/fransa-ve-ingiltere-cinden-gelen-yolculara-kovid-19-testi-zorunlulugu-getirdi--1065245329.html
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kovid-19, yunanistan, aşı, sağlık çalışanı, hastane
kovid-19, yunanistan, aşı, sağlık çalışanı, hastane
Yunanistan'da Kovid-19 aşısı olmayan sağlık çalışanları işlerine geri dönüyor
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Yunanistan'da Kovid-19 aşısı olmadıkları gerekçesiyle iş akitleri askıya alınan yaklaşık 1700 sağlık çalışanı, görevlerine bugünden itibaren dönmeye başladı.
Yunan basınında yer alan haberlere göre, aralarında doktor, hemşire ve idari personelin bulunduğu Kovid-19 aşısı olmayı reddeden 1700 sağlık çalışanı görevlerine döndü.
Danıştay, aşı olmayan sağlık çalışanlarının iş akitlerinin askıya alınma sürecini anayasaya aykırı bulmuş ve ödenmemiş maaşların ödenmesine karar vermişti.
Yunanistan'da hükümet, 1 Eylül 2021'e kadar en az bir doz aşı olmayan sağlık çalışanlarının iş akitlerini askıya almıştı.
Hükümetin kararına tepki gösteren sağlık çalışanları ülkede çok sayıda eylem yapmıştı.
Aşı olmayan sağlık personelinin haftada iki kez Kovid-19 testi yapması, çalışma sürecinde yüksek korumalı KN95 tipi maske kullanması öngörülüyor.