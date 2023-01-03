Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
KORONAVİRÜS
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına ilişkin tüm gelişmeler
https://sputniknews.com.tr/20230103/yunanistanda-kovid-19-asisi-olmayan-saglik-calisanlari-islerine-geri-donuyor-1065311329.html
Yunanistan'da Kovid-19 aşısı olmayan sağlık çalışanları işlerine geri dönüyor
Yunanistan'da Kovid-19 aşısı olmayan sağlık çalışanları işlerine geri dönüyor
Yunanistan'da Kovid-19 aşısı olmadıkları gerekçesiyle iş akitleri askıya alınan yaklaşık 1700 sağlık çalışanı, görevlerine bugünden itibaren dönmeye başladı. 03.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-03T00:27+0300
2023-01-03T00:27+0300
koronavirüs
kovid-19
yunanistan
aşı
sağlık çalışanı
hastane
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e4/08/1b/1042736660_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_31e53e63366a005374e9ddaa82a34f27.jpg
Yunan basınında yer alan haberlere göre, aralarında doktor, hemşire ve idari personelin bulunduğu Kovid-19 aşısı olmayı reddeden 1700 sağlık çalışanı görevlerine döndü.Danıştay, aşı olmayan sağlık çalışanlarının iş akitlerinin askıya alınma sürecini anayasaya aykırı bulmuş ve ödenmemiş maaşların ödenmesine karar vermişti.Yunanistan'da hükümet, 1 Eylül 2021'e kadar en az bir doz aşı olmayan sağlık çalışanlarının iş akitlerini askıya almıştı.Hükümetin kararına tepki gösteren sağlık çalışanları ülkede çok sayıda eylem yapmıştı.Aşı olmayan sağlık personelinin haftada iki kez Kovid-19 testi yapması, çalışma sürecinde yüksek korumalı KN95 tipi maske kullanması öngörülüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221231/fransa-ve-ingiltere-cinden-gelen-yolculara-kovid-19-testi-zorunlulugu-getirdi--1065245329.html
yunanistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e4/08/1b/1042736660_25:0:2756:2048_1920x0_80_0_0_67d643727c0050ac33a7714b08ae3385.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kovid-19, yunanistan, aşı, sağlık çalışanı, hastane
kovid-19, yunanistan, aşı, sağlık çalışanı, hastane

Yunanistan'da Kovid-19 aşısı olmayan sağlık çalışanları işlerine geri dönüyor

00:27 03.01.2023
© AFP 2022 / SAKIS MITROLIDISYunanistan koronavirüs
Yunanistan koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 03.01.2023
© AFP 2022 / SAKIS MITROLIDIS
Abone olTelegram
Yunanistan'da Kovid-19 aşısı olmadıkları gerekçesiyle iş akitleri askıya alınan yaklaşık 1700 sağlık çalışanı, görevlerine bugünden itibaren dönmeye başladı.
Yunan basınında yer alan haberlere göre, aralarında doktor, hemşire ve idari personelin bulunduğu Kovid-19 aşısı olmayı reddeden 1700 sağlık çalışanı görevlerine döndü.
Danıştay, aşı olmayan sağlık çalışanlarının iş akitlerinin askıya alınma sürecini anayasaya aykırı bulmuş ve ödenmemiş maaşların ödenmesine karar vermişti.
Yunanistan'da hükümet, 1 Eylül 2021'e kadar en az bir doz aşı olmayan sağlık çalışanlarının iş akitlerini askıya almıştı.
Hükümetin kararına tepki gösteren sağlık çalışanları ülkede çok sayıda eylem yapmıştı.
Aşı olmayan sağlık personelinin haftada iki kez Kovid-19 testi yapması, çalışma sürecinde yüksek korumalı KN95 tipi maske kullanması öngörülüyor.
Çin - koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 31.12.2022
KORONAVİRÜS
Fransa ve İngiltere, Çin'den gelen yolculara Kovid-19 testi zorunluluğu getirdi
31 Aralık 2022, 02:08
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала