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https://sputniknews.com.tr/20230103/yunanistan-tarafindan-turk-karasularina-itilen-61-kacak-gocmen-kurtarildi-1065317732.html
Yunanistan tarafından Türk karasularına itilen 61 kaçak göçmen kurtarıldı
Yunanistan tarafından Türk karasularına itilen 61 kaçak göçmen kurtarıldı
Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince, Türk karasularına geri itilerek ölüme terk edilen lastik bot ve can salı içerisinde... 03.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-03T08:26+0300
2023-01-03T08:26+0300
türkiye
yunanistan
çanakkale
ayvacık
sahil güvenlik
kaçak göçmenler
kaçak göçmen
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Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında lastik bot ve can salı içinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı KB-4510, TCSG-28 ve KB-4304 botları tarafından Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince Türk karasularına geri itilerek ölüme terk edilen lastik bot ve can salı içindeki toplam 61 kaçak göçmen kurtarıldı.Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
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yunanistan
çanakkale
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yunanistan, çanakkale, ayvacık, sahil güvenlik, kaçak göçmenler, kaçak göçmen
yunanistan, çanakkale, ayvacık, sahil güvenlik, kaçak göçmenler, kaçak göçmen

Yunanistan tarafından Türk karasularına itilen 61 kaçak göçmen kurtarıldı

08:26 03.01.2023
© AABalıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 24 kaçak göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik botu "TCSG-8" tarafından durdurulan lastik bottaki yabancı uyruklu göçmenler karaya çıkarılarak işlemleri için Balıkesir Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.
Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 24 kaçak göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik botu TCSG-8 tarafından durdurulan lastik bottaki yabancı uyruklu göçmenler karaya çıkarılarak işlemleri için Balıkesir Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü. - Sputnik Türkiye, 1920, 03.01.2023
© AA
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Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince, Türk karasularına geri itilerek ölüme terk edilen lastik bot ve can salı içerisinde toplam 61 kaçak göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında lastik bot ve can salı içinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı KB-4510, TCSG-28 ve KB-4304 botları tarafından Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince Türk karasularına geri itilerek ölüme terk edilen lastik bot ve can salı içindeki toplam 61 kaçak göçmen kurtarıldı.
Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
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