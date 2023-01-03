https://sputniknews.com.tr/20230103/yunanistan-tarafindan-turk-karasularina-itilen-61-kacak-gocmen-kurtarildi-1065317732.html

Yunanistan tarafından Türk karasularına itilen 61 kaçak göçmen kurtarıldı

Yunanistan tarafından Türk karasularına itilen 61 kaçak göçmen kurtarıldı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince, Türk karasularına geri itilerek ölüme terk edilen lastik bot ve can salı içerisinde... 03.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-03T08:26+0300

2023-01-03T08:26+0300

2023-01-03T08:26+0300

türkiye

yunanistan

çanakkale

ayvacık

sahil güvenlik

kaçak göçmenler

kaçak göçmen

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Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında lastik bot ve can salı içinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı KB-4510, TCSG-28 ve KB-4304 botları tarafından Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince Türk karasularına geri itilerek ölüme terk edilen lastik bot ve can salı içindeki toplam 61 kaçak göçmen kurtarıldı.Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

türkiye

yunanistan

çanakkale

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yunanistan, çanakkale, ayvacık, sahil güvenlik, kaçak göçmenler, kaçak göçmen