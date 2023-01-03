https://sputniknews.com.tr/20230103/yunanistan-tarafindan-turk-karasularina-itilen-61-kacak-gocmen-kurtarildi-1065317732.html
Yunanistan tarafından Türk karasularına itilen 61 kaçak göçmen kurtarıldı
Yunanistan tarafından Türk karasularına itilen 61 kaçak göçmen kurtarıldı
Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince, Türk karasularına geri itilerek ölüme terk edilen lastik bot ve can salı içerisinde... 03.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-03T08:26+0300
2023-01-03T08:26+0300
2023-01-03T08:26+0300
türkiye
yunanistan
çanakkale
ayvacık
sahil güvenlik
kaçak göçmenler
kaçak göçmen
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/03/1065317586_0:50:599:387_1920x0_80_0_0_792f17d9b6b110aa108d63d51c5aecc1.jpg
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında lastik bot ve can salı içinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı KB-4510, TCSG-28 ve KB-4304 botları tarafından Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince Türk karasularına geri itilerek ölüme terk edilen lastik bot ve can salı içindeki toplam 61 kaçak göçmen kurtarıldı.Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
türkiye
yunanistan
çanakkale
ayvacık
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/03/1065317586_9:0:590:436_1920x0_80_0_0_b62e163091ed0dc6879ff0ddcfed9c00.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
yunanistan, çanakkale, ayvacık, sahil güvenlik, kaçak göçmenler, kaçak göçmen
yunanistan, çanakkale, ayvacık, sahil güvenlik, kaçak göçmenler, kaçak göçmen
Yunanistan tarafından Türk karasularına itilen 61 kaçak göçmen kurtarıldı
Abone ol
Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince, Türk karasularına geri itilerek ölüme terk edilen lastik bot ve can salı içerisinde toplam 61 kaçak göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında lastik bot ve can salı içinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı KB-4510, TCSG-28 ve KB-4304 botları tarafından Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince Türk karasularına geri itilerek ölüme terk edilen lastik bot ve can salı içindeki toplam 61 kaçak göçmen kurtarıldı.
Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.