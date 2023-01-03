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https://sputniknews.com.tr/20230103/yunanistan-saglik-bakani-ilac-sikintisiyla-ilgili-abye-mektup-gonderdi-1065343434.html
Yunanistan Sağlık Bakanı, ilaç sıkıntısıyla ilgili AB'ye mektup gönderdi
Yunanistan Sağlık Bakanı, ilaç sıkıntısıyla ilgili AB'ye mektup gönderdi
Yunanistan Sağlık Bakanı Thanos Plevris, ülkenin karşı karşıya kaldığı ilaç sıkıntısıyla ilgili olarak, Avrupa Birliği'nin (AB) sağlıktan sorumlu komiserliğine... 03.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-03T20:14+0300
2023-01-03T20:15+0300
dünya
ilaç
thanos plevris
yunanistan
avrupa birliği
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Yunanistan Sağlık Bakanı Plevris, ilaç sıkıntısıyla ilgili AB'nin sağlıktan sorumlu komiserliğine mektup gönderdi.Yunan medyasında yer alan haberlere göre, mektupta, tüm AB ülkelerinin aynı sorunla karşı karşıya kaldıkları, çözüm için ülkelerin bir bütün olarak hareket etmeleri gerektiği belirtildi.Mektupta, "Son zamanlarda, belirli ilaçların yeterliliği sorunu AB genelinde sürekli olarak artmaktadır. Bu sorunu ülkeler tek başlarına çözmeye çalışıyor. Ancak AB genelinde merkezi politikaların bulunması şart" ifadesi kullanıldı.Yunanistan Sağlık Bakan Yardımcısı Mina Gaga da katıldığı bir radyo programında, ilaç sıkıntısının tüm Avrupa genelinde görüldüğünü vurgulayarak, "Eksiklik yaşamamızın temel nedeni, Çin ve Hindistan gibi ham madde üreten büyük ülkelerin üretimi durdurması veya azaltmasıdır." dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230102/yunanistan-ilac-tedarikinde-yasanan-sikintilara-karsi-yeni-onlemler-alacak-1065308966.html
yunanistan
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ilaç, thanos plevris, yunanistan, avrupa birliği
ilaç, thanos plevris, yunanistan, avrupa birliği

Yunanistan Sağlık Bakanı, ilaç sıkıntısıyla ilgili AB'ye mektup gönderdi

20:14 03.01.2023 (güncellendi: 20:15 03.01.2023)
© DHAİlaç
İlaç - Sputnik Türkiye, 1920, 03.01.2023
© DHA
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Yunanistan Sağlık Bakanı Thanos Plevris, ülkenin karşı karşıya kaldığı ilaç sıkıntısıyla ilgili olarak, Avrupa Birliği'nin (AB) sağlıktan sorumlu komiserliğine mektup gönderdi.
Yunanistan Sağlık Bakanı Plevris, ilaç sıkıntısıyla ilgili AB'nin sağlıktan sorumlu komiserliğine mektup gönderdi.
Yunan medyasında yer alan haberlere göre, mektupta, tüm AB ülkelerinin aynı sorunla karşı karşıya kaldıkları, çözüm için ülkelerin bir bütün olarak hareket etmeleri gerektiği belirtildi.
Mektupta, "Son zamanlarda, belirli ilaçların yeterliliği sorunu AB genelinde sürekli olarak artmaktadır. Bu sorunu ülkeler tek başlarına çözmeye çalışıyor. Ancak AB genelinde merkezi politikaların bulunması şart" ifadesi kullanıldı.
Yunanistan Sağlık Bakan Yardımcısı Mina Gaga da katıldığı bir radyo programında, ilaç sıkıntısının tüm Avrupa genelinde görüldüğünü vurgulayarak, "Eksiklik yaşamamızın temel nedeni, Çin ve Hindistan gibi ham madde üreten büyük ülkelerin üretimi durdurması veya azaltmasıdır." dedi.
hap, ilaç - Sputnik Türkiye, 1920, 02.01.2023
DÜNYA
Yunanistan ilaç tedarikinde yaşanan sıkıntılara karşı yeni önlemler alacak
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