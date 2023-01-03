https://sputniknews.com.tr/20230103/yogun-sisten-dolayi-10-arac-birbirine-girdi-1065324843.html
Yoğun sisten dolayı 10 araç birbirine girdi
Yoğun sisten dolayı 10 araç birbirine girdi
Bursa’da etkili olan sis sonucu Bursa-Karacabey yolunda aralarında tırlarında bulunduğu 10 araç birbirine girdi. 03.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-03T12:55+0300
2023-01-03T12:55+0300
2023-01-03T12:55+0300
yaşam
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sis
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Kaza, sabah saatlerinde Bursa-Karacabey yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yoğun sisten dolayı görüş mesafesinin 10 metreye indiği yolda meydana gelen kazada aralarında tırlarında bulunduğu 10 araç birbirine girdi. Kaza sonucu bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Yaralılar ambulanslarla Bursa Şehir Hastanesine kaldırılırken, araçların çekilmesi için bölgeye çekiciler sevk edildi.Uzun süre Bursa-Karacabey yolu üzerinde ulaşım sağlanamazken, polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.
https://sputniknews.com.tr/20221212/mersinde-suriyeliler-birbirine-girdi-kavgayi-polis-ayirdi-1064485620.html
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Yoğun sisten dolayı 10 araç birbirine girdi
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Bursa’da etkili olan sis sonucu Bursa-Karacabey yolunda aralarında tırlarında bulunduğu 10 araç birbirine girdi.
Kaza, sabah saatlerinde Bursa-Karacabey yolu üzerinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, yoğun sisten dolayı görüş mesafesinin 10 metreye indiği yolda meydana gelen kazada aralarında tırlarında bulunduğu 10 araç birbirine girdi. Kaza sonucu bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulanslarla Bursa Şehir Hastanesine kaldırılırken, araçların çekilmesi için bölgeye çekiciler sevk edildi.
Uzun süre Bursa-Karacabey yolu üzerinde ulaşım sağlanamazken, polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.