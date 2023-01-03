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Yoğun sisten dolayı 10 araç birbirine girdi
Yoğun sisten dolayı 10 araç birbirine girdi
Bursa’da etkili olan sis sonucu Bursa-Karacabey yolunda aralarında tırlarında bulunduğu 10 araç birbirine girdi. 03.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-03T12:55+0300
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Kaza, sabah saatlerinde Bursa-Karacabey yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yoğun sisten dolayı görüş mesafesinin 10 metreye indiği yolda meydana gelen kazada aralarında tırlarında bulunduğu 10 araç birbirine girdi. Kaza sonucu bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Yaralılar ambulanslarla Bursa Şehir Hastanesine kaldırılırken, araçların çekilmesi için bölgeye çekiciler sevk edildi.Uzun süre Bursa-Karacabey yolu üzerinde ulaşım sağlanamazken, polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.
https://sputniknews.com.tr/20221212/mersinde-suriyeliler-birbirine-girdi-kavgayi-polis-ayirdi-1064485620.html
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türkiye, bursa, sis
türkiye, bursa, sis

Yoğun sisten dolayı 10 araç birbirine girdi

12:55 03.01.2023
© İHA / ABDULLAH BOZKURT - ALİ İHSAN UĞURYoğun sisten dolayı 10 araç birbirine girdi
Yoğun sisten dolayı 10 araç birbirine girdi - Sputnik Türkiye, 1920, 03.01.2023
© İHA / ABDULLAH BOZKURT - ALİ İHSAN UĞUR
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Bursa’da etkili olan sis sonucu Bursa-Karacabey yolunda aralarında tırlarında bulunduğu 10 araç birbirine girdi.
Kaza, sabah saatlerinde Bursa-Karacabey yolu üzerinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, yoğun sisten dolayı görüş mesafesinin 10 metreye indiği yolda meydana gelen kazada aralarında tırlarında bulunduğu 10 araç birbirine girdi. Kaza sonucu bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulanslarla Bursa Şehir Hastanesine kaldırılırken, araçların çekilmesi için bölgeye çekiciler sevk edildi.
Uzun süre Bursa-Karacabey yolu üzerinde ulaşım sağlanamazken, polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.
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