https://sputniknews.com.tr/20230103/yogun-sisten-dolayi-10-arac-birbirine-girdi-1065324843.html

Yoğun sisten dolayı 10 araç birbirine girdi

Yoğun sisten dolayı 10 araç birbirine girdi

Bursa’da etkili olan sis sonucu Bursa-Karacabey yolunda aralarında tırlarında bulunduğu 10 araç birbirine girdi. 03.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-03T12:55+0300

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Kaza, sabah saatlerinde Bursa-Karacabey yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yoğun sisten dolayı görüş mesafesinin 10 metreye indiği yolda meydana gelen kazada aralarında tırlarında bulunduğu 10 araç birbirine girdi. Kaza sonucu bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Yaralılar ambulanslarla Bursa Şehir Hastanesine kaldırılırken, araçların çekilmesi için bölgeye çekiciler sevk edildi.Uzun süre Bursa-Karacabey yolu üzerinde ulaşım sağlanamazken, polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.

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