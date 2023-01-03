Yeniçağ yazarı Demirağ: Ateş suikastının tek görgü tanığı hastanede ve kapısında bir polis bile yok

“34 yıl ceza almış, aranan bir şahıs ve kriminal tipler çakarlı bir araç ile İstanbul’dan Ankara’ya getiriliyor. Ankara’da ünlü üç ayrı kafeteryası olan zengin şaibeli bir iş insanının on dönümlük büyük bir çiftliğinde konuk ediliyorlar ve iki üç gün boyunca tabanca ile atış eğitimi yapıyorlar. Neredeyse 6-7 aydır hazırlanılıyor. Bu uzun bir takip. Sinan Ateş’in bulunduğu bir arkadaşıyla beraber ortak bir ofisi var. Geliş ve gidiş saati ortada. Aynı binada bir başka MHP yöneticisi daha var. Onun da ismi birtakım konularda geçiyor. Oranın son bir aylık güvenlik kameralarının da izlenmesi gerekiyor. Dayısının oğlu yaralı ve Ankara Şehir Hastanesi’nde yatıyor ama kapıda bir tane bile polis yok. Olayın tek görgü tanığı ve vurulmuş bir kişi olmasına rağmen kapıda onu korumak için bir polis beklemiyor. Bugün de hiç utanmadan babası dilekçe versin o zaman diyorlar.