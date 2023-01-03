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https://sputniknews.com.tr/20230103/tugba-ozay-sabaha-kadar-babasinin-mezarinin-basinda-bekledi-instagramdan-yayinladi-1065320289.html
Tuğba Özay sabaha kadar babasının mezarının başında bekledi, Instagram'dan yayınladı
Tuğba Özay sabaha kadar babasının mezarının başında bekledi, Instagram'dan yayınladı
Şarkıcı ve eski manken Tuğba Özay'ın şair babası İlhan Özay, bir süredir mücadele ettiği KOAH hastalığına bağlı yaşadığı nefes darlığı sebebiyle yaşamını... 03.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-03T10:51+0300
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yaşam
türkiye
tuğba özay
baba
cenaze
mezar
instagram
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Tuğba Özay'ın babası İlhan Özay, cuma akşamı KOAH hastalığına bağlı yaşadığı nefes darlığı sebebiyle hayatını kaybetti. Özay, Şakirin Camii'nde kılınan namazın ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.Tuğba Özay ise babasının mezarının başında sabahladı.O anları Instagram hesabından yayınlayan Özay, "Hep yanında olacağım canım babacığım… İlk gecende seni yalnız bırakabilir miydim? Ne ilk gece ne bugün ne yarın... Ben hep senin başının ucunda olacağım. Ta ki yanına gelene dek. Geleceğim babacığım... Yanına da geleceğim… Alev alev üşümek nedir bana bunu öğrettin ya babacığım. Hayatta her şeyi sen öğrettin bana ama keşke bunu öğretmeseydin. Kızın guguk..." ifadelerini kullandı. Acı haberi Marmaris’te verdiği konser sonrası öğrenen Tuğba Özay daha önce babasının vefatına ilişkin, "Çok erken gitti. Yeni yıl hediyesi bu olmamalıydı. Konser sonrası Ankara’ya gidecektim, beni İstanbul uçağına bindirdiler. Meğer haberleri varmış, benden saklamışlar” demişti.
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türkiye, tuğba özay, baba, cenaze, mezar, instagram
türkiye, tuğba özay, baba, cenaze, mezar, instagram

Tuğba Özay sabaha kadar babasının mezarının başında bekledi, Instagram'dan yayınladı

10:51 03.01.2023 (güncellendi: 10:52 03.01.2023)
© DHATuğba Özay
Tuğba Özay - Sputnik Türkiye, 1920, 03.01.2023
© DHA
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Şarkıcı ve eski manken Tuğba Özay'ın şair babası İlhan Özay, bir süredir mücadele ettiği KOAH hastalığına bağlı yaşadığı nefes darlığı sebebiyle yaşamını yitirdi. Sabaha kadar babasının mezarı başında bekleyen Özay, Instagram paylaşımında "İlk gecende seni yalnız bırakabilir miydim? Ben hep senin başının ucunda olacağım" dedi.
Tuğba Özay'ın babası İlhan Özay, cuma akşamı KOAH hastalığına bağlı yaşadığı nefes darlığı sebebiyle hayatını kaybetti. Özay, Şakirin Camii'nde kılınan namazın ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.
Tuğba Özay ise babasının mezarının başında sabahladı.
O anları Instagram hesabından yayınlayan Özay, "Hep yanında olacağım canım babacığım… İlk gecende seni yalnız bırakabilir miydim? Ne ilk gece ne bugün ne yarın... Ben hep senin başının ucunda olacağım. Ta ki yanına gelene dek. Geleceğim babacığım... Yanına da geleceğim… Alev alev üşümek nedir bana bunu öğrettin ya babacığım. Hayatta her şeyi sen öğrettin bana ama keşke bunu öğretmeseydin. Kızın guguk..." ifadelerini kullandı.
Acı haberi Marmaris’te verdiği konser sonrası öğrenen Tuğba Özay daha önce babasının vefatına ilişkin, "Çok erken gitti. Yeni yıl hediyesi bu olmamalıydı. Konser sonrası Ankara’ya gidecektim, beni İstanbul uçağına bindirdiler. Meğer haberleri varmış, benden saklamışlar” demişti.
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