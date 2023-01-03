https://sputniknews.com.tr/20230103/tugba-ozay-sabaha-kadar-babasinin-mezarinin-basinda-bekledi-instagramdan-yayinladi-1065320289.html

Tuğba Özay sabaha kadar babasının mezarının başında bekledi, Instagram'dan yayınladı

Tuğba Özay sabaha kadar babasının mezarının başında bekledi, Instagram'dan yayınladı

Şarkıcı ve eski manken Tuğba Özay'ın şair babası İlhan Özay, bir süredir mücadele ettiği KOAH hastalığına bağlı yaşadığı nefes darlığı sebebiyle yaşamını... 03.01.2023, Sputnik Türkiye

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yaşam

türkiye

tuğba özay

baba

cenaze

mezar

instagram

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Tuğba Özay'ın babası İlhan Özay, cuma akşamı KOAH hastalığına bağlı yaşadığı nefes darlığı sebebiyle hayatını kaybetti. Özay, Şakirin Camii'nde kılınan namazın ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.Tuğba Özay ise babasının mezarının başında sabahladı.O anları Instagram hesabından yayınlayan Özay, "Hep yanında olacağım canım babacığım… İlk gecende seni yalnız bırakabilir miydim? Ne ilk gece ne bugün ne yarın... Ben hep senin başının ucunda olacağım. Ta ki yanına gelene dek. Geleceğim babacığım... Yanına da geleceğim… Alev alev üşümek nedir bana bunu öğrettin ya babacığım. Hayatta her şeyi sen öğrettin bana ama keşke bunu öğretmeseydin. Kızın guguk..." ifadelerini kullandı. Acı haberi Marmaris’te verdiği konser sonrası öğrenen Tuğba Özay daha önce babasının vefatına ilişkin, "Çok erken gitti. Yeni yıl hediyesi bu olmamalıydı. Konser sonrası Ankara’ya gidecektim, beni İstanbul uçağına bindirdiler. Meğer haberleri varmış, benden saklamışlar” demişti.

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türkiye, tuğba özay, baba, cenaze, mezar, instagram