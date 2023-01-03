https://sputniknews.com.tr/20230103/tff-sivasspor-galatasaray-macindaki-var-kayitlarini-acikladi-1065335787.html

TFF, Sivasspor-Galatasaray maçındaki VAR kayıtlarını açıkladı

TFF, Sivasspor-Galatasaray maçındaki VAR kayıtlarını açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu, Sivasspor-Galatasaray maçındaki tartışmalı pozisyona ilişkin olarak VAR kayıtlarını kamuoyuyla paylaştı. 03.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-03T16:19+0300

2023-01-03T16:19+0300

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türkiye

sivasspor

galatasaray

var

beşiktaş

gaziantep

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TFF'den yapılan açıklamada şöyle denildi:"Son dönemde meydana gelen hakem hatalarıyla ilgili olarak, Türkiye Futbol Federasyonu ilgili kurulları ile gerekli incelemeleri yapmıştır. Bu kapsamda Gaziantep FK A.Ş. – Beşiktaş A.Ş. ve Demir Grup Sivasspor - Galatasaray A.Ş. maçlarının VAR kayıtları incelenmiştir ve bahsi geçen maçlarda hakemlerin 'önemli hakem hatası' yaptıkları tespit edilmiştir.Şeffaflık ilkemiz gereği kamuoyunda oluşan spekülasyonları da ortadan kaldırmak amacıyla Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu’nun kararıyla; söz konusu maçlardaki tartışılan pozisyonlara ait VAR kayıtlarının yayınlanmasına karar verilmiştir.Göreve geldiğimiz ilk gün sözünü verdiğimiz şeffaflık ilkemiz gereği kamuoyunda en küçük soru işareti bırakmadan çalışmalarımızı sürdürürken, hakemlik müessesesinin de zarar görmemesi için maksimum hassasiyeti göstereceğimiz konusunda kamuoyunu temin ederiz. Bazı hakemler tarafından yapılan hataların tüm futbol camiasına mal edilmesine de izin verilmeyecektir.Bu iki maç ile ilgili hatalı bulunan hakemler hakkında Merkez Hakem Kurulu gerekli yaptırımları uygulayacaktır.Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız."Ses kayıtlarını dinlemek için tıklayın.

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