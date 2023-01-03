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Saldırı hazırlığındaki yabancı uyruklu IŞİD'li İstanbul'da yakalandı
Saldırı hazırlığındaki yabancı uyruklu IŞİD'li İstanbul'da yakalandı
İstanbul'da düzenlenen operasyonda Türkiye'de saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen yabancı uyruklu IŞİD'li yakalandı. 03.01.2023, Sputnik Türkiye
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından bildirilen bilgiler kapsamında IŞİD üyelerine yönelik çalışma başlattı.Ekipler, örgütün yayın organları aracılığıyla ülkeye yönelik eylem yapılması, özellikle turistlerin ve halkın yoğun olduğu bölgelerde saldırı gerçekleştirilmesi yönündeki propaganda içerikli paylaşımlarda bulunan ve tehdit içerikli video çeken şüphelinin M.A olduğunu tespit etti.Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, M.A'yı yakaladı. Adreste yapılan aramada, IŞİD'in sözde flama, bayrakları ve bunların yapımında kullanılan şablon, boya ve kalıplar ile M.A'nın planladığı "yalnız kurt" eyleminde kullanacağı bıçak, keser gibi materyaller ele geçirildi.Dijital materyallerde yapılan incelemelerde ise zanlının, eylem ve faaliyette bulunmak üzere yeni katılan bir şüpheliyi örgüte biat ettirdiğine dair video bulundu. Ele geçirilen dokümanlardan, şüphelinin ülkede bulunan yerli ve yabancı turistlere, turizm tesislerine yönelik eylem arayışı içerisinde olduğu belirlendi.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.A, tutuklandı.
https://sputniknews.com.tr/20221228/istanbulda-deas-hts-ve-el-kaideye-yonelik-operasyon-18-zanli-yakalandi-1065123218.html
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türkiye, istanbul, işid
türkiye, istanbul, işid

Saldırı hazırlığındaki yabancı uyruklu IŞİD'li İstanbul'da yakalandı

11:54 03.01.2023
© İHA / SADIK KAHRAMANTerör saldırısı hazırlığındaki yabancı uyruklu IŞİD'li İstanbul'da yakalandı
Terör saldırısı hazırlığındaki yabancı uyruklu IŞİD'li İstanbul'da yakalandı - Sputnik Türkiye, 1920, 03.01.2023
© İHA / SADIK KAHRAMAN
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İstanbul'da düzenlenen operasyonda Türkiye'de saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen yabancı uyruklu IŞİD'li yakalandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından bildirilen bilgiler kapsamında IŞİD üyelerine yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, örgütün yayın organları aracılığıyla ülkeye yönelik eylem yapılması, özellikle turistlerin ve halkın yoğun olduğu bölgelerde saldırı gerçekleştirilmesi yönündeki propaganda içerikli paylaşımlarda bulunan ve tehdit içerikli video çeken şüphelinin M.A olduğunu tespit etti.
Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, M.A'yı yakaladı. Adreste yapılan aramada, IŞİD'in sözde flama, bayrakları ve bunların yapımında kullanılan şablon, boya ve kalıplar ile M.A'nın planladığı "yalnız kurt" eyleminde kullanacağı bıçak, keser gibi materyaller ele geçirildi.
Dijital materyallerde yapılan incelemelerde ise zanlının, eylem ve faaliyette bulunmak üzere yeni katılan bir şüpheliyi örgüte biat ettirdiğine dair video bulundu. Ele geçirilen dokümanlardan, şüphelinin ülkede bulunan yerli ve yabancı turistlere, turizm tesislerine yönelik eylem arayışı içerisinde olduğu belirlendi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.A, tutuklandı.
İstanbul - IŞİD operasyonu - Sputnik Türkiye, 1920, 28.12.2022
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