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VERİ MAÇ
Futbol performans karşılaştırma uygulaması Comparisonator’ın verilerine dayanarak yapılan spor programı.
https://sputniknews.com.tr/20230103/super-ligde-2023un-ilk-maclari-oynaniyor-1065384586.html
Süper Lig’de 2023’ün ilk maçları oynanıyor
Süper Lig’de 2023’ün ilk maçları oynanıyor
Spor Toto Süper Lig'de hafta içi mesaisi başladı. Fenerbahçe, Fraport TAV Antalyaspor deplasmanında. Galatasaray, MKE Ankaragücü'nü, Trabzonspor ise Bitexen... 03.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-03T18:56+0300
2023-01-04T18:56+0300
veri maç
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8 Ocak’ta oynanacak kritik derbi öncesinde bu hafta Antalyaspor’un konuğu olan Fenerbahçe’nin son durumu Veri Maç’ta ele alındı. Sarı lacivertli takımın geride kalan 2022 yılında elde ettiği başarılar istatistiksel veriler paylaşılarak öne çıkarılırken Ferdi Kadıoğlu, Miguel Crespo ve Willian Arao gibi yıldız isimlerin çizdiği başarılı grafik dinleyicilerle paylaşıldı.Elde ettiği 73 puanla 2022 yılının Süper Lig’de en çok puan toplayan takımı olan Sarı Kanaryalarda teknik direktör Jorge Jesus’un, bu sezon öğrencilerine sağladığı katkı da günden güne yansımaya devam ediyor. Portekizli teknik adam, geride kalan 15 maçta toplam 75 oyuncu değişikliği yaparken, oyuna sonradan giren futbolcuların 10 gol ve 7 asist üreterek toplamda 17 gole katkı yapmalarının altı çizildi.Programda transferlere de parantez açıldı. Süper Lig’de şu ana kadar takımlarına en çok katkı veren transferler listesinin zirvesinde Fraport TAV Antalyaspor’dan Haji Wright bulunuyor. Amerikalı santrafor görev aldığı 14 maçta 9 gol, 1 asist yapma başarısı gösterdi. Wright’ı, 7 gol atıp 4 asist yapan Beşiktaşlı Wout Weghorst ve 7 gol, 2 asist kaydeden Fatih Karagümrük’ten Mbaye Diagne takip etti.Ve Avrupa’dan futbol… Cristiano Ronaldo manşetleri süslemeyi sürdürüyor. Al Nassr, Portekizli süper yıldızı renklerine bağlamasıyla tüm futbolseverlerin dikkatini çekti. Suudi Arabistan ekibinin kadrosunun güncel piyasa değeri ise 79 milyon 80 bin euro olarak ifade ediliyor. Birçok tanıdık ismin yer aldığı Al Nassr’da; eski Beşiktaşlılar Aboubakar, Talisca ve eski Fenerbahçeli Gustavo forma giyiyor.
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Süper Lig’de 2023’ün ilk maçları oynanıyor

18:56 03.01.2023 (güncellendi: 18:56 04.01.2023)
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Veri Maç - Sputnik Türkiye, 1920, 03.01.2023
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Ata Arslan
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Çağlar Öner
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Spor Toto Süper Lig'de hafta içi mesaisi başladı. Fenerbahçe, Fraport TAV Antalyaspor deplasmanında. Galatasaray, MKE Ankaragücü'nü, Trabzonspor ise Bitexen Giresunspor'u konuk edecek. Beşiktaş ise "bay" geçiyor. 17. Haftanın öne çıkan tüm notları Serhat Ayan, Çağlar Öner ve Ata Arslan’ın hazırlayıp sunduğu Veri Maç programında masaya yatırıldı.
8 Ocak’ta oynanacak kritik derbi öncesinde bu hafta Antalyaspor’un konuğu olan Fenerbahçe’nin son durumu Veri Maç’ta ele alındı. Sarı lacivertli takımın geride kalan 2022 yılında elde ettiği başarılar istatistiksel veriler paylaşılarak öne çıkarılırken Ferdi Kadıoğlu, Miguel Crespo ve Willian Arao gibi yıldız isimlerin çizdiği başarılı grafik dinleyicilerle paylaşıldı.
Elde ettiği 73 puanla 2022 yılının Süper Lig’de en çok puan toplayan takımı olan Sarı Kanaryalarda teknik direktör Jorge Jesus’un, bu sezon öğrencilerine sağladığı katkı da günden güne yansımaya devam ediyor. Portekizli teknik adam, geride kalan 15 maçta toplam 75 oyuncu değişikliği yaparken, oyuna sonradan giren futbolcuların 10 gol ve 7 asist üreterek toplamda 17 gole katkı yapmalarının altı çizildi.
Programda transferlere de parantez açıldı. Süper Lig’de şu ana kadar takımlarına en çok katkı veren transferler listesinin zirvesinde Fraport TAV Antalyaspor’dan Haji Wright bulunuyor. Amerikalı santrafor görev aldığı 14 maçta 9 gol, 1 asist yapma başarısı gösterdi. Wright’ı, 7 gol atıp 4 asist yapan Beşiktaşlı Wout Weghorst ve 7 gol, 2 asist kaydeden Fatih Karagümrük’ten Mbaye Diagne takip etti.
Ve Avrupa’dan futbol… Cristiano Ronaldo manşetleri süslemeyi sürdürüyor. Al Nassr, Portekizli süper yıldızı renklerine bağlamasıyla tüm futbolseverlerin dikkatini çekti. Suudi Arabistan ekibinin kadrosunun güncel piyasa değeri ise 79 milyon 80 bin euro olarak ifade ediliyor. Birçok tanıdık ismin yer aldığı Al Nassr’da; eski Beşiktaşlılar Aboubakar, Talisca ve eski Fenerbahçeli Gustavo forma giyiyor.
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