https://sputniknews.com.tr/20230103/sinan-ates-cinayetiyle-ilgili-gozaltina-alinan-3-supheli-adliyeye-sevk-edildi-1065338019.html

Sinan Ateş cinayetiyle ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi

Sinan Ateş cinayetiyle ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş cinayeti soruşturması kapsamında gözaltına alınan... 03.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-03T17:15+0300

2023-01-03T17:15+0300

2023-01-03T17:15+0300

türkiye

sinan ateş

cinayet

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca açılan soruşturma kapsamında, gözaltına alınan şüphelilerden olay anında motosikleti kullanan Vedat B. ile Hakan S. ve Zekeriya A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.AA'da yer alan habere göre, sağlık kontrolünden sonra adliyeye getirilen şüphelilerin, soruşturmayı yürüten savcıya ifade vermeleri bekleniyor.Öte yandan, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturmayı titizlikle ve çok yönlü olarak sürdürdüğü, gözaltındaki diğer şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.Ne olmuştu?Sinan Ateş, arkadaşı Selman Bozkurt ile Çankaya ilçesi Çukurambar semtindeki Kızılırmak Mahallesi'nde 30 Aralık'ta bir binadan çıktıkları sırada, motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğramıştı.Saldırıda Bozkurt omzundan yaralanırken, Ateş kaldırıldığı hastanede vefat etmişti.

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sinan ateş, cinayet