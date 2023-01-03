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https://sputniknews.com.tr/20230103/sinan-ates-cinayetiyle-ilgili-gozaltina-alinan-3-supheli-adliyeye-sevk-edildi-1065338019.html
Sinan Ateş cinayetiyle ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi
Sinan Ateş cinayetiyle ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi
Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş cinayeti soruşturması kapsamında gözaltına alınan... 03.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-03T17:15+0300
2023-01-03T17:15+0300
türkiye
sinan ateş
cinayet
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca açılan soruşturma kapsamında, gözaltına alınan şüphelilerden olay anında motosikleti kullanan Vedat B. ile Hakan S. ve Zekeriya A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.AA'da yer alan habere göre, sağlık kontrolünden sonra adliyeye getirilen şüphelilerin, soruşturmayı yürüten savcıya ifade vermeleri bekleniyor.Öte yandan, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturmayı titizlikle ve çok yönlü olarak sürdürdüğü, gözaltındaki diğer şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.Ne olmuştu?Sinan Ateş, arkadaşı Selman Bozkurt ile Çankaya ilçesi Çukurambar semtindeki Kızılırmak Mahallesi'nde 30 Aralık'ta bir binadan çıktıkları sırada, motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğramıştı.Saldırıda Bozkurt omzundan yaralanırken, Ateş kaldırıldığı hastanede vefat etmişti.
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sinan ateş, cinayet
sinan ateş, cinayet

Sinan Ateş cinayetiyle ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi

17:15 03.01.2023
© Fotoğraf : Ülkü OcaklarıÜlkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş
Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş - Sputnik Türkiye, 1920, 03.01.2023
© Fotoğraf : Ülkü Ocakları
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Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş cinayeti soruşturması kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca açılan soruşturma kapsamında, gözaltına alınan şüphelilerden olay anında motosikleti kullanan Vedat B. ile Hakan S. ve Zekeriya A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.
AA'da yer alan habere göre, sağlık kontrolünden sonra adliyeye getirilen şüphelilerin, soruşturmayı yürüten savcıya ifade vermeleri bekleniyor.
Öte yandan, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturmayı titizlikle ve çok yönlü olarak sürdürdüğü, gözaltındaki diğer şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Ne olmuştu?

Sinan Ateş, arkadaşı Selman Bozkurt ile Çankaya ilçesi Çukurambar semtindeki Kızılırmak Mahallesi'nde 30 Aralık'ta bir binadan çıktıkları sırada, motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğramıştı.
Saldırıda Bozkurt omzundan yaralanırken, Ateş kaldırıldığı hastanede vefat etmişti.
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