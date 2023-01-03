https://sputniknews.com.tr/20230103/sahte-doktor-ve-psikologdan-sonra-sahte-kuran-kursu-hocasi-1065324537.html
Sahte doktor ve psikologdan sonra sahte Kur'an kursu hocası
Sahte doktor ve psikologdan sonra sahte Kur'an kursu hocası
Diyanet İşleri Başkanlığı lise ve üniversite diploması sahte çıkan Kuran kursu hocası Beyhan Satılmış'ın görevine son verdi. 03.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-03T12:48+0300
2023-01-03T12:48+0300
2023-01-03T12:51+0300
türkiye
sahte
hoca
kuran kursu
psikolog
doktor
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Sahte doktor, sahte sağlıkçı ve sahte psikolog vakalarından sonra bir sahtecilik de Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından tespit edildi. Artı Gerçek'ten Dinçer Gökçe'nin haberine göre İstanbul İl Müftülüğü, yıllardır Diyanet’e bağlı Kur'an kurslarında öğretici olarak görev yapan Beyhan Satılmış hakkında disiplin soruşturması başlattı.Son görev yeri Beylikdüzü’ndeki Hz. Aişe Kur’an Kursu olan Satılmış'ın Kırşehir'deki bir imam hatip lisesinden alınmış gözüken diploması sahte çıktı.Satılmış'ın Anadolu Üniversitesi Açıkögretim Fakültesi'nden almış gibi gösterdiği diplomasının da sahte olduğu tespit edildi. Satılmış'ın görevine 21 Haziran'da son verildi. Satılmış söz konusu idari kararın iptali için İstanbul 5. İdare Mahkemesi’nde, Diyanet İşleri Başkanlığı ile İstanbul Valiliği’ne karşı dava açtı.İdare mahkemesi, Satılmış’ın, yürütmenin durdurulması talebini reddetti. Satılmış, karara itiraz için başvurduğu İstinaf Mahkemesi tarafından da reddedildi.Ayşe Özkiraz'ın sahte diploması ile Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde doktor olarak çalıştığı, Eren Ersoy'un diploması olmadığı halde Ordu'da hastalara ‘psikolog’ olarak hizmet verdiği, Van'da ise sahte diplomalı Ahmet İpin'in sağlık görevlisi olarak çalıştığı ortaya çıkmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230102/sahte-doktor-ayse-ozkiraz-yarin-hakim-karsisina-cikacak-1065306156.html
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sahte, hoca, kuran kursu, psikolog, doktor
sahte, hoca, kuran kursu, psikolog, doktor
Sahte doktor ve psikologdan sonra sahte Kur'an kursu hocası
12:48 03.01.2023 (güncellendi: 12:51 03.01.2023) Abone ol
Diyanet İşleri Başkanlığı lise ve üniversite diploması sahte çıkan Kuran kursu hocası Beyhan Satılmış'ın görevine son verdi.
Sahte doktor
, sahte sağlıkçı ve sahte psikolog
vakalarından sonra bir sahtecilik de Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından tespit edildi. Artı Gerçek'ten Dinçer Gökçe'nin haberine göre
İstanbul İl Müftülüğü, yıllardır Diyanet’e bağlı Kur'an kurslarında öğretici olarak görev yapan Beyhan Satılmış hakkında disiplin
soruşturması başlattı.
Son görev yeri Beylikdüzü’ndeki Hz. Aişe Kur’an Kursu olan Satılmış'ın Kırşehir'deki bir imam hatip lisesinden alınmış gözüken diploması sahte çıktı.
Satılmış'ın Anadolu Üniversitesi Açıkögretim Fakültesi'nden almış gibi gösterdiği diplomasının da sahte olduğu tespit edildi. Satılmış'ın görevine 21 Haziran'da son verildi. Satılmış söz konusu idari kararın iptali için İstanbul 5. İdare Mahkemesi’nde, Diyanet İşleri Başkanlığı ile İstanbul Valiliği’ne karşı dava açtı.
İdare mahkemesi, Satılmış’ın, yürütmenin durdurulması talebini reddetti. Satılmış, karara itiraz için başvurduğu İstinaf Mahkemesi tarafından da reddedildi.
Ayşe Özkiraz'ın sahte diploması ile Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde doktor olarak çalıştığı, Eren Ersoy'un diploması olmadığı halde Ordu'da hastalara ‘psikolog’
olarak hizmet verdiği, Van'da ise sahte diplomalı Ahmet İpin'in sağlık görevlisi olarak çalıştığı ortaya çıkmıştı.