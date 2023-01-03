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https://sputniknews.com.tr/20230103/rusya-disisleri-moskova-ile-tokyo-arasinda-baris-anlasmasi-ile-ilgili-diyalog-imkansiz-1065339828.html
Rusya Dışişleri: Moskova ile Tokyo arasında barış anlaşması ile ilgili diyalog imkansız
Rusya Dışişleri: Moskova ile Tokyo arasında barış anlaşması ile ilgili diyalog imkansız
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko, Japonya’nın Rusya karşıtı rotasından vazgeçmediği için Moskova ile Tokyo arasında barış anlaşması ile ilgili... 03.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-03T18:16+0300
2023-01-03T18:16+0300
dünya
rusya
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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Rudenko, Rus basınına demecinde Japonya’nın Rusya karşıtı rotasından vazgeçmediği için Moskova ile Tokyo arasında barış anlaşması ile ilgili diyaloğun imkansız olduğunu söyledi.Rudenko, “Açık bir biçimde düşmanca tavır sergileyen ve ülkemize yönelik doğrudan tehditlere kendine hak tanıyan bir devletle böyle bir belgenin imzalanmasını tartışmanın imkansız olduğu açıkça ortada” diye konuştu.Moskova ve Tokyo'nun barış, dostluk ve iyi komşuluk üzerine kapsamlı bir anlaşma üzerinde müzakere yürütmesine rağmen Ukrayna'da özel askeri operasyonun başlamasının ardından Japon yönetiminin Batı'nın Rusya karşıtı kampanyasına katıldığına dikkat çeken Rudenko, “Şu anda Japonya'nın Rusya karşıtı rotasından vazgeçtiğine dair hiçbir emare yok” vurgusunu yaptı.‘Moskova, Japonya tarafından olası bir tehdidi durdurmak için önlemler almak zorunda kalacak’Moskova’nın Japonya'nın barışçıl kalkınma politikasından kademeli olarak vazgeçmesini Rusya ve Asya-Pasifik bölgesinin güvenliği için ciddi bir meydan okuma olarak gördüğünü söyleyen Rudenko, Tokyo’nun bu rotaya devam etmesi halinde Rusya’nın tehdidi durdurmak için önlemler almak zorunda kalacağının altını çizdi.Rus diplomat, “(Japonya Başbakanı Fumiyo) Kişida yönetiminin, ülkenin onlarca yıldır ilan edilen sözüm ona barışçıl kalkınmasından vazgeçme ve zorunlu militarizasyon raylarına geçme sürecini hızlandırdığı dikkatimizi çekti” diye konuştu.Moskova'yı tedirgin eden adımları Japonya’nın diğer bölgelerden ortaklarla Rusya sınırlarına yakın askeri tatbikatlar yapması, savunma ve güvenlik alanında ‘saldırı potansiyeli yaratmaya’ vurgu yapılan yeni doktrinlerin benimsenmesi, ayrıca ‘savunma harcamalarında benzeri görülmemiş bir artış’ olarak sıralayan Rudenko, Rus temsilcilerinin, diplomatik kanallar dahil olmak üzere devletin bu konudaki tutumunu düzenli olarak dile getirdiklerinin altını çizdi.Rudenko, “Tokyo'nun bu faaliyetlerini ülkemizin ve genel olarak Asya-Pasifik bölgesinin güvenliğine yönelik ciddi bir meydan okuma olarak görüyoruz. Bu uygulamaların devam etmesi halinde Rusya'ya yönelik askeri tehditleri engellemek için uygun misilleme önlemlerini almak zorunda kalacağımız konusunda uyarıyoruz” ifadelerini kullandı.
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Rusya Dışişleri: Moskova ile Tokyo arasında barış anlaşması ile ilgili diyalog imkansız

18:16 03.01.2023
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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko, Japonya’nın Rusya karşıtı rotasından vazgeçmediği için Moskova ile Tokyo arasında barış anlaşması ile ilgili diyaloğun imkansız olduğunu belirtti.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Rudenko, Rus basınına demecinde Japonya’nın Rusya karşıtı rotasından vazgeçmediği için Moskova ile Tokyo arasında barış anlaşması ile ilgili diyaloğun imkansız olduğunu söyledi.
Rudenko, “Açık bir biçimde düşmanca tavır sergileyen ve ülkemize yönelik doğrudan tehditlere kendine hak tanıyan bir devletle böyle bir belgenin imzalanmasını tartışmanın imkansız olduğu açıkça ortada” diye konuştu.
Moskova ve Tokyo'nun barış, dostluk ve iyi komşuluk üzerine kapsamlı bir anlaşma üzerinde müzakere yürütmesine rağmen Ukrayna'da özel askeri operasyonun başlamasının ardından Japon yönetiminin Batı'nın Rusya karşıtı kampanyasına katıldığına dikkat çeken Rudenko, “Şu anda Japonya'nın Rusya karşıtı rotasından vazgeçtiğine dair hiçbir emare yok” vurgusunu yaptı.

‘Moskova, Japonya tarafından olası bir tehdidi durdurmak için önlemler almak zorunda kalacak’

Moskova’nın Japonya'nın barışçıl kalkınma politikasından kademeli olarak vazgeçmesini Rusya ve Asya-Pasifik bölgesinin güvenliği için ciddi bir meydan okuma olarak gördüğünü söyleyen Rudenko, Tokyo’nun bu rotaya devam etmesi halinde Rusya’nın tehdidi durdurmak için önlemler almak zorunda kalacağının altını çizdi.
Rus diplomat, “(Japonya Başbakanı Fumiyo) Kişida yönetiminin, ülkenin onlarca yıldır ilan edilen sözüm ona barışçıl kalkınmasından vazgeçme ve zorunlu militarizasyon raylarına geçme sürecini hızlandırdığı dikkatimizi çekti” diye konuştu.
Moskova'yı tedirgin eden adımları Japonya’nın diğer bölgelerden ortaklarla Rusya sınırlarına yakın askeri tatbikatlar yapması, savunma ve güvenlik alanında ‘saldırı potansiyeli yaratmaya’ vurgu yapılan yeni doktrinlerin benimsenmesi, ayrıca ‘savunma harcamalarında benzeri görülmemiş bir artış’ olarak sıralayan Rudenko, Rus temsilcilerinin, diplomatik kanallar dahil olmak üzere devletin bu konudaki tutumunu düzenli olarak dile getirdiklerinin altını çizdi.
Rudenko, “Tokyo'nun bu faaliyetlerini ülkemizin ve genel olarak Asya-Pasifik bölgesinin güvenliğine yönelik ciddi bir meydan okuma olarak görüyoruz. Bu uygulamaların devam etmesi halinde Rusya'ya yönelik askeri tehditleri engellemek için uygun misilleme önlemlerini almak zorunda kalacağımız konusunda uyarıyoruz” ifadelerini kullandı.
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