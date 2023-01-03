https://sputniknews.com.tr/20230103/putin-ve-tokayev-enerji-dahil-cesitli-alanlardaki--isbirligini-gorustu-1065348247.html

Putin ve Tokayev, enerji dahil çeşitli alanlardaki işbirliğini görüştü

Putin ve Tokayev, enerji dahil çeşitli alanlardaki işbirliğini görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Kazakistanlı mevkidaşı Kasım Cömert Tokayev’in bugünkü telefon görüşmesi sırasında, iki ülke arasındaki ilişkilerin... 03.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-03T22:26+0300

2023-01-03T22:26+0300

2023-01-03T22:26+0300

dünya

vladimir putin

rusya

kazakistan

kasım cömert tokayev

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Kremlin’den yapılan açıklamada, bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömer Tokayev arasında bugün telefon görüşmesinin gerçekleştiği bildirildi.İki liderin, birbirinin yeni yılını kutladığı görüşmede, “stratejik ortaklık ve müttefiklik kapsamındaki Rusya-Kazakistan ilişkilerinin yüksek düzeyde olduğunu kaydettikleri” aktarıldı.Açıklamada, “Yakıt ve enerji dahil bir dizi güncel alandaki pratik işbirliğiyle ilgili konular ele alındı” ifadesine yer verildi.Bu bağlamda, iki ülke hükümetleri arasındaki koordinasyonu sürdürme kararı alındı.

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vladimir putin, rusya, kazakistan, kasım cömert tokayev