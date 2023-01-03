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https://sputniknews.com.tr/20230103/putin-ve-tokayev-enerji-dahil-cesitli-alanlardaki--isbirligini-gorustu-1065348247.html
Putin ve Tokayev, enerji dahil çeşitli alanlardaki işbirliğini görüştü
Putin ve Tokayev, enerji dahil çeşitli alanlardaki işbirliğini görüştü
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Kazakistanlı mevkidaşı Kasım Cömert Tokayev’in bugünkü telefon görüşmesi sırasında, iki ülke arasındaki ilişkilerin... 03.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-03T22:26+0300
2023-01-03T22:26+0300
dünya
vladimir putin
rusya
kazakistan
kasım cömert tokayev
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Kremlin’den yapılan açıklamada, bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömer Tokayev arasında bugün telefon görüşmesinin gerçekleştiği bildirildi.İki liderin, birbirinin yeni yılını kutladığı görüşmede, “stratejik ortaklık ve müttefiklik kapsamındaki Rusya-Kazakistan ilişkilerinin yüksek düzeyde olduğunu kaydettikleri” aktarıldı.Açıklamada, “Yakıt ve enerji dahil bir dizi güncel alandaki pratik işbirliğiyle ilgili konular ele alındı” ifadesine yer verildi.Bu bağlamda, iki ülke hükümetleri arasındaki koordinasyonu sürdürme kararı alındı.
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vladimir putin, rusya, kazakistan, kasım cömert tokayev
vladimir putin, rusya, kazakistan, kasım cömert tokayev

Putin ve Tokayev, enerji dahil çeşitli alanlardaki işbirliğini görüştü

22:26 03.01.2023
© Sputnik / Михаил Климентьев / Multimedya arşivine gidinKasım Cömert Tokayev - Vladimir Putin
Kasım Cömert Tokayev - Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 03.01.2023
© Sputnik / Михаил Климентьев
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Kazakistanlı mevkidaşı Kasım Cömert Tokayev’in bugünkü telefon görüşmesi sırasında, iki ülke arasındaki ilişkilerin yüksek düzeyde olduğunu kaydettikleri belirtildi.
Kremlin’den yapılan açıklamada, bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömer Tokayev arasında bugün telefon görüşmesinin gerçekleştiği bildirildi.
İki liderin, birbirinin yeni yılını kutladığı görüşmede, “stratejik ortaklık ve müttefiklik kapsamındaki Rusya-Kazakistan ilişkilerinin yüksek düzeyde olduğunu kaydettikleri” aktarıldı.
Açıklamada, “Yakıt ve enerji dahil bir dizi güncel alandaki pratik işbirliğiyle ilgili konular ele alındı” ifadesine yer verildi.
Bu bağlamda, iki ülke hükümetleri arasındaki koordinasyonu sürdürme kararı alındı.
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