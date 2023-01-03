https://sputniknews.com.tr/20230103/prof-dr-murat-bati-vergi-diliminde-sendikalarin-dedigi-olsaydi-kazanc-ne-olurdu-1065330120.html

Prof. Dr. Murat Batı: Vergi diliminde sendikaların dediği olsaydı kazanç ne olurdu

Prof. Dr. Murat Batı: Vergi diliminde sendikaların dediği olsaydı kazanç ne olurdu

Prof. Dr. Murat Batı, “ilk vergi dilimi 105 bin TL’ye çıkarınca 20 bin TL brüt maaş alan birinin eline yıllık 145 TL; ilk dilim oranını da yüzde 10’a düşürünce... 03.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-03T14:14+0300

2023-01-03T14:14+0300

2023-01-03T14:14+0300

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Prof. Dr. Murat Batı: Vergi diliminde sendikaların dediği olsaydı kazanç ne olurdu Prof. Dr. Murat Batı: Vergi diliminde sendikaların dediği olsaydı kazanç ne olurdu

Radyo Sputnik’te yayınlanan Meliha Okur’la Anlat Bana programına katılan 19 Mayıs Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Murat Batı, vergi dilimi uygulamasında asıl sorunun asgari ücretin hesaplamaya katılması ile yaşandığına dikkat çekti.Murat Batı şu yorumda bulundu:‘Bizim vergi dilimi dediğimiz mevzu Gelir Vergisi Kanunu 103. Maddedeki vergi tarifemiz. Bu tarife 32 bin lirayla başlıyordu; yüzde 15 yani. 32 bin lira ile 70 bin lira aralığında gelir elde ettiysek yüzde 20 ve katmerli bir şekilde 5 basamaklı halde artıyor. 2023 yılında alığımız maaşlar SGK ve işsizlik primi kesildikten sonraki kısım 70 bin liranın altında kaldığı sürece yüzde 15; aşıp 150 bin liraya kadar giderse yüzde 20 ve böyle giden bir süreç var. 'Cumhurbaşkanı ilk dilim için yetkisini kullanıp 105 bin TL’ye çıkarmalıydı' diye özellikle sendikalar bir çaba sarf etti. Ancak küçük bir matematik hesabı yaptım. İlk dilim 70 bin liraya çıktı, peki 105 bin liraya çıksaydı ne olacaktı? Bizim Gelir Vergisi Kanunumuzun 23. maddesinde bir hüküm var ve diyor ki, 'asgari ücreti aşan ücretlerin asgari ücrete kadar olan kısımları gelir vergisinden istisnadır' Peki ne yapıyoruz biz? Biz önce maaşı dilime sokuyoruz, vergi hesaplıyoruz. Sonra asgari ücreti de aynı dilime sokup hesaplıyoruz. Bu yüzden asgari ücrete kadar olan kısım, yani 8506,80 x 12 ay; 102 küsür bin lira yapıyor. Eğer ilk dilim 105 bine çıksaydı biz onu da yüzde 15 ile çarpacağız. Yani indirdiğimiz vergi oranı da azalıyor. Özellikle DİSK Başkanının da önerisi yüzde 10’a kadar insin şeklindeydi. Eğer böyle olsaydı bu noktada yine bir kayıp çıkıyordu. Yani bizim maaşımızdan hesaplanan vergi düşüyor. Ama mahsup edeceğimiz tutar da aynı oranda düşüyor. İlk dilim 105 bine çıksaydı, şu anda ortalama 20 bin lira brüt maaş alan birinin maaşında yıllık 145 TL bir fazlalık olacaktı. Hatta sendikaların ikinci talebi olan ilk dilim oranını da yüzde 15 yerine yüzde 10 yapalım. Yani ilk dilimi 105 bin TL’ye çıkarıp oranını da yüzde 10’a düşürünce bugün 20 bin TL brüt maaş alan birinin eline yıllık sadece 363 TL fazladan bir para geçecek. Bu da aylık değil, sadece yıllık 363 TL. Yani özetle, kanuni bir düzenleme gerekiyordu. Asgari ücretten fazla olan ücretler Gelir Vergisi Kanunu 23. Maddenin 18. Bendi uyarınca önce dilime sokulup sonra asgari ücret istisnası uygulanmakta ama önce istisna uygulanır sonra dilime sokulursa sorun çözülecektir.’

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2023

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