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https://sputniknews.com.tr/20230103/polonya-adalet-bakani-black-eyed-peas-grubu-uzerinden-elestirdi--lgbt-hosgorusuzlugun-simgesi-1065326886.html
Polonya Adalet Bakanı, Black Eyed Peas grubu üzerinden eleştirdi: LGBT hoşgörüsüzlüğün simgesi
Polonya Adalet Bakanı, Black Eyed Peas grubu üzerinden eleştirdi: LGBT hoşgörüsüzlüğün simgesi
Polonya Adalet Bakanı Ziobro, ABD'li hip-hop grubu Black Eyed Peas'in, ülkesindeki yılbaşı konserinde LGBT'ye verdiği desteğin kabul edilemez olduğunu... 03.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-03T13:34+0300
2023-01-03T13:35+0300
dünya
polonya
lgbt
black eyed peas
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Polonya Adalet Bakanı Zbigniew Ziobro, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, koalisyon ortağı Hukuk ve Adalet Partisi'ni (PİS) hedef aldı. LGBT'nin 'şiddet' anlamına geldiğini ifade eden Ziobro, "Kiliseleri yıkmak, kutsallara tükürmek, çocukları yozlaştırmak... LGBT, hoşgörüsüzlük ve saldırganlığın simgesidir. Verilen destek kabul edilemez. Bu konuda Başbakan Morawiecki ile farklı düşünüyoruz. LGBT'nin televizyondaki 'sanatsal tanıtımlarını' asla kabul etmeyeceğiz" değerlendirmesinde bulundu. Başbakan Morawiecki, dün yaptığı açıklamada, sanatsal tanıtımlara karşı çıkmadıklarını ve sanatçıları sansürlemeyeceklerini ifade etmişti. Eski Spice Girls üyesi konseri iptal etmiştiİngiliz Spice Girls grubunun 48 yaşındaki eski üyesi Melanie Chisholm, geçen hafta LGBT'yi destekleyen bir mesajla Polonya'da karşıt görüşlerin hakim olduğunu öne sürerek yılbaşı gecesi vereceği konseri iptal etmişti. Bunun hemen ardından, TVP'de sahne alması için Black Eyed Peas grubu ile anlaşma sağlandığı duyurulmuştu. Polonya medyasında yer alan haberlere göre, Amerikalı hip-hop grubuna bu anlaşma karşılığında 1 milyon dolara yakın ödeme yapıldı. TVP'de canlı yayımlanan konserde sahneye LGBT'yi desteklemek amacıyla kollarında gökkuşağı renklerindeki bantlarla çıkan Black Eyed Peas üyelerine sosyal medyada tepki gösterilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20210312/lgbtden-arinma-uygulayan-polonya-ve-macaristana-rest-avrupa-parlamentosu-abyi-lgbt-ozgurluk-bolgesi-1044015827.html
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polonya, lgbt, black eyed peas
polonya, lgbt, black eyed peas

Polonya Adalet Bakanı, Black Eyed Peas grubu üzerinden eleştirdi: LGBT hoşgörüsüzlüğün simgesi

13:34 03.01.2023 (güncellendi: 13:35 03.01.2023)
© AFP 2022 / WOJTEK RADWANSKIPolonya- LGBT
Polonya- LGBT - Sputnik Türkiye, 1920, 03.01.2023
© AFP 2022 / WOJTEK RADWANSKI
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Polonya Adalet Bakanı Ziobro, ABD'li hip-hop grubu Black Eyed Peas'in, ülkesindeki yılbaşı konserinde LGBT'ye verdiği desteğin kabul edilemez olduğunu belirterek "Bu konuda Başbakan Mateusz Morawiecki ile farklı düşünüyoruz. LGBT'nin televizyondaki 'sanatsal tanıtımlarını' asla kabul etmeyeceğiz" dedi.
Polonya Adalet Bakanı Zbigniew Ziobro, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, koalisyon ortağı Hukuk ve Adalet Partisi'ni (PİS) hedef aldı.
LGBT'nin 'şiddet' anlamına geldiğini ifade eden Ziobro, "Kiliseleri yıkmak, kutsallara tükürmek, çocukları yozlaştırmak... LGBT, hoşgörüsüzlük ve saldırganlığın simgesidir. Verilen destek kabul edilemez. Bu konuda Başbakan Morawiecki ile farklı düşünüyoruz. LGBT'nin televizyondaki 'sanatsal tanıtımlarını' asla kabul etmeyeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.
Başbakan Morawiecki, dün yaptığı açıklamada, sanatsal tanıtımlara karşı çıkmadıklarını ve sanatçıları sansürlemeyeceklerini ifade etmişti.
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Eski Spice Girls üyesi konseri iptal etmişti

İngiliz Spice Girls grubunun 48 yaşındaki eski üyesi Melanie Chisholm, geçen hafta LGBT'yi destekleyen bir mesajla Polonya'da karşıt görüşlerin hakim olduğunu öne sürerek yılbaşı gecesi vereceği konseri iptal etmişti.
Bunun hemen ardından, TVP'de sahne alması için Black Eyed Peas grubu ile anlaşma sağlandığı duyurulmuştu. Polonya medyasında yer alan haberlere göre, Amerikalı hip-hop grubuna bu anlaşma karşılığında 1 milyon dolara yakın ödeme yapıldı. TVP'de canlı yayımlanan konserde sahneye LGBT'yi desteklemek amacıyla kollarında gökkuşağı renklerindeki bantlarla çıkan Black Eyed Peas üyelerine sosyal medyada tepki gösterilmişti.
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