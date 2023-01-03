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PFDK'dan Trabzonspor ve Galatasaray'a para cezası
PFDK'dan Trabzonspor ve Galatasaray'a para cezası
PFDK, Trabzonspor ve Adana Demirspor'a 100'er bin, Galatasaray ve MKE Ankaragücü'ne de 56'şar bin TL para cezası verdi. 03.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-03T15:48+0300
2023-01-03T15:57+0300
spor
trabzonspor
galatasaray
türkiye futbol federasyonu (tff)
profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk)
para cezası
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Spor Toto Süper Lig'den 7 kulübe ceza verdi.Kurulun aldığı kararlar şöyle:
https://sputniknews.com.tr/20221229/pfdkdan-super-ligden-6-kulube-ceza-1065177307.html
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trabzonspor, galatasaray, türkiye futbol federasyonu (tff), profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk), para cezası
trabzonspor, galatasaray, türkiye futbol federasyonu (tff), profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk), para cezası

PFDK'dan Trabzonspor ve Galatasaray'a para cezası

15:48 03.01.2023 (güncellendi: 15:57 03.01.2023)
© DHAProfesyonel Futbol Disiplin Kurulu
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu - Sputnik Türkiye, 1920, 03.01.2023
© DHA
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PFDK, Trabzonspor ve Adana Demirspor'a 100'er bin, Galatasaray ve MKE Ankaragücü'ne de 56'şar bin TL para cezası verdi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Spor Toto Süper Lig'den 7 kulübe ceza verdi.
Kurulun aldığı kararlar şöyle:
1.
BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, 29.12.2022 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-ADANA DEMİRSPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan SPOR TOTO KUZEY ALT TRİBÜN 108 numaralı blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,
2.
ADANA DEMİRSPOR A.Ş.'nin, 29.12.2022 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-ADANA DEMİRSPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan SPOR TOTO MİSAFİR TRİBÜN 404, 405 ve 406 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,
3.
DEMİR GRUP SİVASSPOR Kulübünün, 29.12.2022 tarihinde oynanan DEMİR GRUP SİVASSPOR-GALATASARAY A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MARATON ÜST TRİBÜN E blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,
4.
GALATASARAY A.Ş.'nin, 29.12.2022 tarihinde oynanan DEMİR GRUP SİVASSPOR-GALATASARAY A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 56.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
5.
FENERBAHÇE A.Ş.'nin, 27.12.2022 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-ATAKAŞ HATAYSPOR Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan SPOR TOTO TRİBÜN C, D, KUZEY TRİBÜN D, E ve MARATON ÜST TRİBÜN H bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,
6.
ATAKAŞ HATAYSPOR Kulübünün, 27.12.2022 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-ATAKAŞ HATAYSPOR Spor Toto Süper Lig müsabakasında, zaman çizelgesine uygun hareket edilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,
7.
MKE ANKARAGÜCÜ Kulübünün, 27.12.2022 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-HANGİKREDİ ÜMRANİYESPOR Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 56.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
8.
TRABZONSPOR A.Ş.'nin, 28.12.2022 tarihinde oynanan VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK-TRABZONSPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KUZEY TRİBÜN KUZEY-305 numaralı blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine karar verilmiştir.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) - Sputnik Türkiye, 1920, 29.12.2022
SPOR
PFDK'dan Süper Lig'den 6 kulübe ceza
29 Aralık 2022, 18:14
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