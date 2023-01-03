https://sputniknews.com.tr/20230103/netflixin-populer-dizisi-1899-iptal-edildi-yeni-sezon-gelmeyecek-1065325963.html

Netflix'in popüler dizisi 1899 iptal edildi: Yeni sezon gelmeyecek

Netflix'in popüler dizisi 1899 iptal edildi: Yeni sezon gelmeyecek

Çevrimiçi içerik platformu Netflix, bilimkurgu dizisi Dark’ın yaratıcıları Baran Bo Odar ve Jantje Friese’in popüler dizisi '1899'u iptal etti. Bu nedenle... 03.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-03T13:09+0300

2023-01-03T13:09+0300

2023-01-03T13:16+0300

yaşam

netflix

dizi

iptal

intihal

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Netflix'in 2022'de en çok dikkat çeken dizileri arasında yer alan 1899, 17 Kasım’da Netflix’de izleyicilerle buluştu. Yayımlandığı ilk 4 günde 79.27 milyon saat izlenen 1899, sürpriz bir kararla iptal edildi.1899’un yönetmenliğini ve senaristliğini üstlenen Baran bo Odar ve Jantje Friese, iptal kararını sosyal medya hesaplarından yaptıkları ortak açıklamayla duyurdu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:Ünlü Titanik gemisinin trajik yolculuğundan 13 yıl önceki bir tarihte geçen 8 bölümlük dizi, Kerberos isimli bir gemide yaşanan gizemli olayları konu ediniyor. Londra'dan New York'a giden geminin kaptanı, aylardır kayıp olduğu bilinen Prometheus adlı gemiden gelen gizemli bir sinyal üzerine bu sinyali araştırmak istiyor ve geminin yolcuları beklenmedik olaylarla karşı karşıya kalıyor.Friese ve bo Odar daha önce ikinci ve üçüncü sezonların geleceği yönünde açıklama yapmıştı.İntihal iddialarıyla gündeme gelmiştiİptal kararının nedeni bilinmiyor. Ancak dizi, kısa bir süre önce 'intihal' iddialarıyla gündeme gelmişti. Brezilyalı çizgi roman sanatçısı Mary Cagnin, 1899'un konusunun 2016 yılında yayımladığı çizgi romanı ‘Black Silence’dan esinlendiğini ileri sürmüş ve intihal davası açmıştı.Dizinin yaratıcılarından Baran bo Odar, iddiaları reddetmiş ve ne Cagnin'i tanıdıklarını ne de ‘Black Silence’dan haberdar olduklarını açıklamıştı.

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