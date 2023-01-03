https://sputniknews.com.tr/20230103/netflixin-populer-dizisi-1899-iptal-edildi-yeni-sezon-gelmeyecek-1065325963.html
Netflix'in popüler dizisi 1899 iptal edildi: Yeni sezon gelmeyecek
Netflix'in popüler dizisi 1899 iptal edildi: Yeni sezon gelmeyecek
Çevrimiçi içerik platformu Netflix, bilimkurgu dizisi Dark’ın yaratıcıları Baran Bo Odar ve Jantje Friese’in popüler dizisi '1899'u iptal etti. Bu nedenle... 03.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-03T13:09+0300
2023-01-03T13:09+0300
2023-01-03T13:16+0300
yaşam
netflix
dizi
iptal
intihal
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Netflix'in 2022'de en çok dikkat çeken dizileri arasında yer alan 1899, 17 Kasım’da Netflix’de izleyicilerle buluştu. Yayımlandığı ilk 4 günde 79.27 milyon saat izlenen 1899, sürpriz bir kararla iptal edildi.1899’un yönetmenliğini ve senaristliğini üstlenen Baran bo Odar ve Jantje Friese, iptal kararını sosyal medya hesaplarından yaptıkları ortak açıklamayla duyurdu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:Ünlü Titanik gemisinin trajik yolculuğundan 13 yıl önceki bir tarihte geçen 8 bölümlük dizi, Kerberos isimli bir gemide yaşanan gizemli olayları konu ediniyor. Londra'dan New York'a giden geminin kaptanı, aylardır kayıp olduğu bilinen Prometheus adlı gemiden gelen gizemli bir sinyal üzerine bu sinyali araştırmak istiyor ve geminin yolcuları beklenmedik olaylarla karşı karşıya kalıyor.Friese ve bo Odar daha önce ikinci ve üçüncü sezonların geleceği yönünde açıklama yapmıştı.İntihal iddialarıyla gündeme gelmiştiİptal kararının nedeni bilinmiyor. Ancak dizi, kısa bir süre önce 'intihal' iddialarıyla gündeme gelmişti. Brezilyalı çizgi roman sanatçısı Mary Cagnin, 1899'un konusunun 2016 yılında yayımladığı çizgi romanı ‘Black Silence’dan esinlendiğini ileri sürmüş ve intihal davası açmıştı.Dizinin yaratıcılarından Baran bo Odar, iddiaları reddetmiş ve ne Cagnin'i tanıdıklarını ne de ‘Black Silence’dan haberdar olduklarını açıklamıştı.
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netflix, dizi, iptal, intihal
netflix, dizi, iptal, intihal
Netflix'in popüler dizisi 1899 iptal edildi: Yeni sezon gelmeyecek
13:09 03.01.2023 (güncellendi: 13:16 03.01.2023) Abone ol
Çevrimiçi içerik platformu Netflix, bilimkurgu dizisi Dark’ın yaratıcıları Baran Bo Odar ve Jantje Friese’in popüler dizisi '1899'u iptal etti. Bu nedenle dizinin planlanan ikinci ve üçüncü sezonu çekilmeyecek.
Netflix'in 2022'de en çok dikkat çeken dizileri arasında yer alan 1899, 17 Kasım’da Netflix’de izleyicilerle buluştu. Yayımlandığı ilk 4 günde 79.27 milyon saat izlenen 1899, sürpriz bir kararla iptal edildi.
1899’un yönetmenliğini ve senaristliğini üstlenen Baran bo Odar ve Jantje Friese, iptal kararını sosyal medya hesaplarından yaptıkları ortak açıklamayla duyurdu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Üzülerek sizlere 1899’un yenilenmeyeceğini söylemek zorundayız. Bu inanılmaz yolculuğu Dark’ta yaptığımız gibi ikinci ve üçüncü sezonlara taşıyarak bitirmeyi çok isterdik. Ancak bazen işler planlandığı gibi gitmez. Hayat bu. Bu haberin milyonlarca hayranı hayal kırıklığına uğratacağını biliyoruz. Bu harika maceranın bir parçası olduğunuz için sizlere kalbimizin derinliklerinden teşekkür etmek istiyoruz. Sizleri seviyoruz. Bunu asla unutmayın.”
Ünlü Titanik gemisinin trajik yolculuğundan 13 yıl önceki bir tarihte geçen 8 bölümlük dizi, Kerberos isimli bir gemide yaşanan gizemli olayları konu ediniyor. Londra'dan New York'a giden geminin kaptanı, aylardır kayıp olduğu bilinen Prometheus adlı gemiden gelen gizemli bir sinyal üzerine bu sinyali araştırmak istiyor ve geminin yolcuları beklenmedik olaylarla karşı karşıya kalıyor.
Friese ve bo Odar daha önce ikinci ve üçüncü sezonların geleceği yönünde açıklama yapmıştı.
İntihal iddialarıyla gündeme gelmişti
İptal kararının nedeni bilinmiyor. Ancak dizi, kısa bir süre önce 'intihal' iddialarıyla gündeme gelmişti. Brezilyalı çizgi roman sanatçısı Mary Cagnin, 1899'un konusunun 2016 yılında yayımladığı çizgi romanı ‘Black Silence’dan esinlendiğini ileri sürmüş ve intihal davası açmıştı.
Dizinin yaratıcılarından Baran bo Odar, iddiaları reddetmiş ve ne Cagnin'i tanıdıklarını ne de ‘Black Silence’dan haberdar olduklarını açıklamıştı.