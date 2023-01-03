https://sputniknews.com.tr/20230103/mhk-sivasspor-galatasaray-macinin-var-hakemlerine-bundan-sonra-gorev-verilmeyecek-1065340680.html

MHK: Sivasspor-Galatasaray maçının VAR hakemlerine bundan sonra görev verilmeyecek

MHK: Sivasspor-Galatasaray maçının VAR hakemlerine bundan sonra görev verilmeyecek

Merkez Hakem Kurulu, Sivasspor - Galatasaray maçındaki VAR hakemlerine bundan sonra görev verilmeyeceğini duyurdu. 03.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-03T18:34+0300

2023-01-03T18:34+0300

2023-01-03T18:36+0300

spor

merkez hakem kurulu (mhk)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/08/02/1059409627_0:0:863:485_1920x0_80_0_0_edacd7d9dc28d33ba16ce72e260623f6.jpg

TFF, Süper Lig'deki Gaziantep FK-Beşiktaş ve Sivasspor-Galatasaray maçlarında ciddi hata yapan hakemler hakkında MHK'nin yaptırım uygulayacağını duyurdu.Merkez Hakem Kurulu daha sonra yaptığı açıklamayla Sivasspor - Galatasaray maçının VAR hakemlerine görev verilmeyeceğini duyurdu.Karşılaşmanın VAR görevini Özgüç Türkalp üstleniyordu.Açıklamada, söz konusu iki maçın hakemleri Atilla Karaoğlan ve Erkan Özdamar'a uzun süre görev verilmeyeceği ifade edildi.MHK'den yapılan açıklama şu şekilde;"Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş. - Beşiktaş A.Ş., Demir Grup Sivasspor - Galatasaray A.Ş. maçlarının hakemleri ve Demir Grup Sivaspor - Galatasaray A.Ş. maçının VAR hakemi ile ilgili olarak Merkez Hakem Kurulu gerekli incelemelerini gerçekleştirmiştir.Demir Grup Sivasspor - Galatasaray A.Ş. maçında ofsayt gerekçesiyle golün iptal edildiği, bu kararın hatalı bir karar olduğu, ayrıca Gaziantep FK A.Ş. - Beşiktaş A.Ş. maçının hakeminin, VAR hakeminin izleme önerisine rağmen ihlali yapan oyuncuyu ihraç etmeyerek “önemli hakem hatası” yaptıkları tespit edilmiştir.Demir Grup Sivasspor - Galatasaray A.Ş. maçının VAR hakemine bundan sonra görev verilmeyeceğini, söz konusu iki maçın hakemlerine ise uzun süre görev verilmeyeceğini kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız."

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

merkez hakem kurulu (mhk)