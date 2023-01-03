Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://sputniknews.com.tr/20230103/mhk-sivasspor-galatasaray-macinin-var-hakemlerine-bundan-sonra-gorev-verilmeyecek-1065340680.html
MHK: Sivasspor-Galatasaray maçının VAR hakemlerine bundan sonra görev verilmeyecek
MHK: Sivasspor-Galatasaray maçının VAR hakemlerine bundan sonra görev verilmeyecek
Merkez Hakem Kurulu, Sivasspor - Galatasaray maçındaki VAR hakemlerine bundan sonra görev verilmeyeceğini duyurdu. 03.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-03T18:34+0300
2023-01-03T18:36+0300
spor
merkez hakem kurulu (mhk)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/08/02/1059409627_0:0:863:485_1920x0_80_0_0_edacd7d9dc28d33ba16ce72e260623f6.jpg
TFF, Süper Lig'deki Gaziantep FK-Beşiktaş ve Sivasspor-Galatasaray maçlarında ciddi hata yapan hakemler hakkında MHK'nin yaptırım uygulayacağını duyurdu.Merkez Hakem Kurulu daha sonra yaptığı açıklamayla Sivasspor - Galatasaray maçının VAR hakemlerine görev verilmeyeceğini duyurdu.Karşılaşmanın VAR görevini Özgüç Türkalp üstleniyordu.Açıklamada, söz konusu iki maçın hakemleri Atilla Karaoğlan ve Erkan Özdamar'a uzun süre görev verilmeyeceği ifade edildi.MHK'den yapılan açıklama şu şekilde;"Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş. - Beşiktaş A.Ş., Demir Grup Sivasspor - Galatasaray A.Ş. maçlarının hakemleri ve Demir Grup Sivaspor - Galatasaray A.Ş. maçının VAR hakemi ile ilgili olarak Merkez Hakem Kurulu gerekli incelemelerini gerçekleştirmiştir.Demir Grup Sivasspor - Galatasaray A.Ş. maçında ofsayt gerekçesiyle golün iptal edildiği, bu kararın hatalı bir karar olduğu, ayrıca Gaziantep FK A.Ş. - Beşiktaş A.Ş. maçının hakeminin, VAR hakeminin izleme önerisine rağmen ihlali yapan oyuncuyu ihraç etmeyerek “önemli hakem hatası” yaptıkları tespit edilmiştir.Demir Grup Sivasspor - Galatasaray A.Ş. maçının VAR hakemine bundan sonra görev verilmeyeceğini, söz konusu iki maçın hakemlerine ise uzun süre görev verilmeyeceğini kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız."
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/08/02/1059409627_43:0:690:485_1920x0_80_0_0_a6be703d16cff5d9cd0b6e65e2ad974f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
merkez hakem kurulu (mhk)
merkez hakem kurulu (mhk)

MHK: Sivasspor-Galatasaray maçının VAR hakemlerine bundan sonra görev verilmeyecek

18:34 03.01.2023 (güncellendi: 18:36 03.01.2023)
© AA Video Asistan Hakem
Video Asistan Hakem - Sputnik Türkiye, 1920, 03.01.2023
© AA
Abone olTelegram
Merkez Hakem Kurulu, Sivasspor - Galatasaray maçındaki VAR hakemlerine bundan sonra görev verilmeyeceğini duyurdu.
TFF, Süper Lig'deki Gaziantep FK-Beşiktaş ve Sivasspor-Galatasaray maçlarında ciddi hata yapan hakemler hakkında MHK'nin yaptırım uygulayacağını duyurdu.
Merkez Hakem Kurulu daha sonra yaptığı açıklamayla Sivasspor - Galatasaray maçının VAR hakemlerine görev verilmeyeceğini duyurdu.
Karşılaşmanın VAR görevini Özgüç Türkalp üstleniyordu.
Açıklamada, söz konusu iki maçın hakemleri Atilla Karaoğlan ve Erkan Özdamar'a uzun süre görev verilmeyeceği ifade edildi.
MHK'den yapılan açıklama şu şekilde;
"Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş. - Beşiktaş A.Ş., Demir Grup Sivasspor - Galatasaray A.Ş. maçlarının hakemleri ve Demir Grup Sivaspor - Galatasaray A.Ş. maçının VAR hakemi ile ilgili olarak Merkez Hakem Kurulu gerekli incelemelerini gerçekleştirmiştir.

Demir Grup Sivasspor - Galatasaray A.Ş. maçında ofsayt gerekçesiyle golün iptal edildiği, bu kararın hatalı bir karar olduğu, ayrıca Gaziantep FK A.Ş. - Beşiktaş A.Ş. maçının hakeminin, VAR hakeminin izleme önerisine rağmen ihlali yapan oyuncuyu ihraç etmeyerek “önemli hakem hatası” yaptıkları tespit edilmiştir.

Demir Grup Sivasspor - Galatasaray A.Ş. maçının VAR hakemine bundan sonra görev verilmeyeceğini, söz konusu iki maçın hakemlerine ise uzun süre görev verilmeyeceğini kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız."
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала